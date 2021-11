Hamburg Marketing GmbH

Vorweihnachtlicher Kulturrausch in Hamburg: kulturelle Highlights zum Advent

Der Dezember ist die Zeit des Jahres, um gemeinsam mit Freunden und Familie Schönes zu erleben, wieder ins Theater zu gehen oder hochklassige Musik gemeinsam zu erleben. Neben der Premiere des Harry Potter Theaterstücks und dem Klassiker-Ballett der Nussknacker liegt zum Auftakt der Festzeit und zum Ausklang des Jahres in diesem Monat der kulturelle Fokus in Hamburg auf klassischer Musik. Ob im beeindruckenden Großen Saal der Elbphilharmonie, in der besonderen Atmosphäre der Hauptkirche St. Michaelis oder in der traditionsreichen Laeiszhalle - Hamburgs Orchester präsentieren Musikerlebnisse der Extraklasse.

Dies sind die Dezembertipps, die Hamburg in den nächsten Wochen in einen festlichen, vorweihnachtlichen Kulturrausch versetzen.

Deutschlandpremiere: Harry Potter und das verwunschene Kind

Endlich ist es soweit: Erstmals in deutscher Sprache präsentiert das Mehr! Theater am Großmarkt ab dem 5. Dezember "Harry Potter und das verwunschene Kind" als fantastisches Theatererlebnis. 19 Jahre nach den durch die Bücher und Filme berühmt gewordenen Geschehnissen in Hogwarts ist Harry Potter ein 37-jähriger Familienvater von drei Kindern und arbeitet in der Abteilung Strafverfolgung des Zauberei-Ministeriums. Der jüngste Sohn, Albus, tritt bei der Zauberschule Hogwarts in die ehrfürchtigen Fußstapfen seines Vaters, der einst den heroischen Kampf gegen Lord Voldemort gewann. Passende Reisepackages inkl. Ticket und Übernachtung sind über www.hamburg-tourism.de ab 185,10EUR buchbar.

Der Nussknacker in der Hamburgischen Staatsoper

Ein Klassiker und Hamburger Kassenschlager wird 50 Jahre alt: Am 21. Oktober 1971 präsentierte John Neumeier das erste Mal sein Nussknacker-Ballett. Seine Choreografie auf die Musik von Peter Tschaikowsky erzählt vom Abschied der Kindheit, von jenem fragilen Übergang, wenn man aufhört, Kind zu sein und noch nicht erwachsen ist - zu sehen vom 26.11. - 04.12.2021 in der Hamburgischen Staatsoper.

Symphoniker Hamburg mit "Föhnwolken der Ferne"

Achtung, Klassik! Zur besinnlichsten aller Jahreszeiten wird es im Großen Saal der Laeiszhalle ganz wunderbar harmonisch. Am 5. Dezember spielen die Symphoniker Hamburg ihr 4. Symphoniekonzert unter dem Titel "Föhnwolken der Ferne" mit Lucas Debargue am Klavier, dirigiert von Sylvain Cambreling.

Weihnachtskonzert mit Kent Nagano im Michel

Weihnachtlich-festlich soll es sein, das Programm für das Benefizkonzert zugunsten des Hamburger Wahrzeichens Michel, aber auch abwechslungsreich und besonders. Gemeinsam mit dem Internationalen Opernstudio, den Alsterspatzen, Michel-Kantor und Organist Jörg Endebrock und Mitgliedern des Philharmonischen Staatsorchesters präsentiert Generalmusikdirektor Kent Nagano am 7. Dezember ab 19.30 Uhr Werke von Händel, Rossini, Gustav Holst und Heinrich von Herzogenberg in der unverwechselbaren Atmosphäre der Hauptkirche St. Michaelis.

Silvester- und Neujahrskonzerte des NDR Elbphilharmonie Orchesters

Ein musikalisches Feuerwerk zum Jahreswechsel: Die Silvester- und Neujahrskonzerte des NDR Elbphilharmonie Orchesters gehören seit Eröffnung der Elbphilharmonie zu den Höhepunkten der Saison. Dieses Jahr spielt der japanische Pianist Makoto Ozone, ein in der weltweiten Jazz-Szene hochgeschätzter Künstler. George Gershwins berühmte "Rhapsody in Blue" steht im Zentrum der schwungvollen Jahreswechsel-Titelfolge, die Chefdirigent Alan Gilbert mit Antonín Dvoráks überschäumender "Karneval"-Ouvertüre eröffnet und mit John Adams' großem "Foxtrott für Orchester" namens "The Chairman Dances" fortsetzt. Für das tänzerisch beschwingte Kontrastprogramm sorgt Gilbert mit Sergej Rachmaninows "Sinfonischen Tänzen". Die Konzerte finden am 30. und 31.12. sowie am 01.01. im Großen Saal statt.

Ausblick Januar 2022: Die Kulturstadt Hamburg feiert fünf Jahre Elbphilharmonie

Am 11. Januar 2022 jährt sich die Eröffnung der Elbphilharmonie zum fünften Mal. Diesen Anlass feiert das Haus vom 9. bis 17. Januar mit einer Konzertwoche, in deren Verlauf viele der Facetten aufleuchten, für die das Programm der Elbphilharmonie im Hinblick auf Vielfalt und Qualität von jeher steht. Als außermusikalischen Beitrag zum fünften Geburtstag steuert das international erfolgreiche Künstlerduo DRIFT aus Amsterdam ein Licht-Kunstwerk bei, das das Konzerthaus spektakulär in Szene setzt. Mehr unter www.elbphilharmonie.de.

Parallel dazu inszeniert DRIFT im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) seine bisher umfangreichste Präsentation in Deutschland. Vom 7. Januar bis 8. Mai 2022 verwandelt "DRIFT: Moments of Connection" das MK&G auf 350 Quadratmetern mit drei spektakulären kinetischen raumfüllenden Skulpturen in einen sinnlichen Erlebnisraum. Wer im Januar in Hamburg den fünften Geburtstag der Elbphilharmonie mitfeiern möchte, bucht am besten schon jetzt eines der Reisepakete, die die Hamburg Tourismus GmbH exklusiv zum Jubiläumsfestival anbietet. Buchbar telefonisch unter (+49) 40 300 51 701 oder online unter www.hamburg-tourism.de.

