Hamburgs neue magische Anziehungskraft: Theatererlebnis "Harry Potter und das verwunschene Kind" feiert am 5. Dezember Premiere

Hogwarts liegt jetzt in Hamburg: "Harry Potter und das verwunschene Kind" macht J.K. Rowlings magisches Universum als fantastisches Theatererlebnis ab 5. Dezember live im Mehr! Theater in der Hansestadt erlebbar. Die Abenteuer von Harry, Ron und Hermine gehen da weiter, wo Magie zur Wirklichkeit wird: live auf der Bühne. Neunzehn Jahre sind vergangen seit Harry Potter und seine Freunde die Welt der Zauberer gerettet haben. Doch die Schlacht ist noch nicht gewonnen: Denn das Dunkle kommt oft von dort, wo man es am wenigsten erwartet. Tickets für beide Teile des Theatererlebnisses sind im Paket mit dem passenden Hotel bereits ab 242 Euro pro Person unter www.hamburg-tourism.de/harry-potter buchbar.

Seit dem Neustart der Kultur im Sommer befindet sich Hamburg in einem regelrechten Kulturrausch. Unter dem Motto "Open all Senses" darf die Kultur wieder gemeinsam erlebt, gehört und gespürt werden. Neben zahlreichen hochkarätigen Ausstellungen in den renommierten Kunsthäusern der Stadt, empfangen die Konzerthäuser, Theater und die Musicals wieder ihr Publikum. Mit der deutschsprachigen Erstaufführung von "Harry Potter und das verwunschene Kind" im Mehr! Theater am Großmarkt erhält die vielfältige Hamburger Theaterszene ab dem 5. Dezember ein neues Highlight, das jetzt schon eine magische Anziehungskraft auf Harry-Potter und Theaterfans aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz ausübt.

Hogwarts an der Elbe - neue Zauberwelt inmitten des Hamburger Großmarktes

"Harry Potter und das verwunschene Kind"ist die achte Geschichte der berühmten Zauber-Saga, die J.K. Rowling extra für die Theaterbühne geschrieben hat. Die Theatersensation feiert bereits in London, New York, Melbourne und San Francisco große Erfolge. In zwei Teilen erleben die Besucher, wie die Abenteuer von Harry, Ron und Hermine weitergehen und die Magie live auf der Bühne Wirklichkeit wird. Die beiden knapp dreistündigen Teile können entweder an einem Tag (Freitag bis Sonntag mit Vorstellungen am Nachmittag und abends) oder an zwei aufeinanderfolgenden Abenden (Mittwoch Teil Eins, Donnerstag Teil Zwei) besucht werden.

Doch nicht nur die Produktion ist besonders, auch ihre Spielstätte steckt voller faszinierender Details und - typisch für Hamburg - voller reizvoller Kontraste: Im aufwändig umgebauten Mehr! Theater können die Besucher inmitten des Hamburger Großmarktes in die magische Harry-Potter-Welt eintauchen. Ein Investitionsvolumen von rund 42 Millionen Euro war nötig, um den Zauber von Hogwarts in der Großmarkthalle lebendig werden zu lassen.

Reiseangebot inklusive Tickets und Hotel ab 242 Euro - mit Stornogarantie

Ein attraktives Angebot für die Reise nach Hogwarts bieten die Hamburg-Experten von Hamburg Tourismus unter www.hamburg-tourism.de/harry-potter oder telefonisch unter +49 (0) 40-30051-720. Eine Pauschale inklusive Tickets für beide Teile von Harry Potter und das verwunschene Kind sowie eine Übernachtung mit Frühstück, ist bereits ab 242EUR pro Person verfügbar. Das Reisepaket lässt sich auch als mehrtägiger Aufenthalt buchen, so kann der Besuch des magischen Theaterstücks mit weiteren zauberhaften Erlebnissen in Hamburg kombiniert werden - ob ein Besuch im schrecklich unheimlichen Hamburg Dungeon, in einem der zahlreichen Escape Rooms oder beim faszinierenden Rundgang durch das UNESCO Weltkulturerbe Speicherstadt, das bei Harry-Potter-Fans Erinnerungen an Hogwarts wach werden lässt. Der Vorteil des Pauschalangebotes: Bis zu drei Tage vor Reiseantritt kann die Buchung kostenfrei storniert werden.

