Hamburg Marketing GmbH

Kulturrausch Hamburg im November: Weitere Theaterpremieren, niederländische Meister treffen Lars Eidinger und die Eiskönigin läutet den Winter ein

Hamburg (ots)

Im November findet die kulturelle Vielfalt des Hamburger Kulturrauschs zunehmend wieder im Inneren statt - pünktlich zur ungemütlichen Jahreszeit ist dies in Hamburg entweder als 2 G oder 3 G-Veranstaltung wieder möglich. Hier nur einige November-Tipps aus den verschiedenen Sparten:

THEATER: Hamburg immer noch im Premierenrausch

Thalia Theater: In "Die Wildente" lebt eine Familie ihr kleines Leben und erzieht mit einer behutsam voreinander verborgenen Lüge ein Kind. In der Figur des Wissenschaftlers Gregers Werle, der sich entschlossen gegen die Lügen auflehnt, die er überall zu entdecken meint, verschränkt Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson beide Ibsen-Dramen miteinander. In surrealen Bildwelten schafft er ein komplexes Bild radikaler Sinn- und Wahrheitssuche. Das Stück feiert am 9. November Premiere (www.thalia-theater.de/stueck/die-wildente-oder-der-kampf-um-die-wahrheit-2020).

Deutsches Schauspielhaus: "Der Geheimagent" Adolf Verloc führt ein Doppelleben: Er spioniert als Spitzel der britischen Polizei, aber auch einer ausländischen Botschaft anarchistische Kreise aus. Eines Tages bekommt er seitens der Botschaft den Auftrag, einen fingierten Terroranschlag auf die Sternwarte von Greenwich auszuführen. "Der Geheimagent" ist nicht nur ein knallharter Politikkrimi um die Täuschungen und Selbsttäuschungen aller beteiligten Figuren. Dass die Figuren sich nicht oder falsch verstehen, sorgt für zahlreiche komische Momente. Premiere ist am 12. November (www.schauspielhaus.de/de_DE/stuecke/der-geheimagent.1228557)

KUNST: Von niederländischen Meistern bis zu Tomi Ungerer

Mit "Klasse Gesellschaft. Alltag im Blick niederländischer Meister." widmet die Hamburger Kunsthalle mit ca. 150 Werken - Gemälden, Zeichnungen, Fotografien, Druckgraphik und Videokunst - einer der facettenreichsten Epochen der europäischen Kunstgeschichte eine umfassende Schau. Der hochkarätige Bestand der Hamburger Kunsthalle an Gemälden des holländischen 17. Jahrhunderts ist der Ausgangspunkt der Ausstellung, in der die Werke auf Arbeiten von Stefan Marx und Lars Eidinger treffen. Die beiden Künstler reflektieren die Themen und Motive, stellen sie in einen größeren Kontext und heben dadurch traditionelle Grenzen auf. So spiegelnd die Fotografien und Videos des bekannten Schauspielers Lars Eidingers eine Fülle von alltäglichen Beobachtungen an unterschiedlichen Orten wider. Sie halten oftmals paradoxe Alltagsszenen und das ambivalente Verhalten der Menschen fest, ohne dieses zu bewerten. Teilweise angereichert mit Szenen aus Theater und Film, ergeben sich hintergründige, eigenwillige und tiefsinnige Bildwelten, die unerwartete Parallelen zu den Werken der Alten Meister offenbaren. Diese können vom 26.11.21-27.03.22 erlebt werden (www.hamburger-kunsthalle.de/ausstellungen/klasse-gesellschaft).

It's all about freedom: Tomi Ungerer in den Deichtorhallen/Sammlung Falckenberg: Tomi Ungerer (1931-2019) gilt über den deutschsprachigen Raum hinaus als einer der einflussreichsten Zeichner und Illustratoren. Bekannt wurde er der breiten Öffentlichkeit mit Kinderbüchern wie "Die drei Räuber" oder "Otto". Sein grafisches Werk ist jedoch vor allem durch satirische soziopolitische Beobachtungen aus seiner Zeit in den USA geprägt. Die Ausstellung in der Sammlung Falckenberg, in Zusammenarbeit mit Aria Ungerer, zeigt vom 27.11.21.-04.04.22 einen Querschnitt durch alle Schaffensphasen des Künstlers - von der Kindheit bis zu späten Collagen und Objekten (www.deichtorhallen.de/ausstellung/tomi-ungerer).

MUSIK: Indische Musik zwischen Tradition und Moderne & Disneys Eiskönigin

Elbphilharmonie Reflektor: Anoushka Shankar, Tochter des legendären Sitar-Virtuosen und Komponisten Ravi Shankar, setzt das Erbe ihres Vaters auf ihre eigene, bemerkenswerte Weise fort. Beim "Reflektor" gestaltet Anoushka Shankar vom 04.-07. November das Programm in der Elbphilharmonie. Zu Gast sind langjährige Weggefährten und Musiker aus ganz verschiedenen Genres (www.elbphilharmonie.de/de/festivals/reflektor-anoushka-shankar/693).

Ab dem 10. November endlich live im Hamburger Theater an der Elbe: Die Eiskönigin. Prinzessin Elsa wird mit eisigen Kräften geboren. Sie muss lernen ihre Fähigkeiten zu kontrollieren, bevor sie andere damit in Gefahr bringt und das Königreich Arendelle im ewigen Winter gefangen bleibt. Nachdem Anna und Elsa bereits den Broadway erobert haben, feiert die Musical-Adaption eines der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten in Hamburg im Stage Theater an der Elbe Premiere (www.stage-entertainment.de/musicals-shows/die-eiskoenigin-hamburg).

Ein tagesaktueller, vollumfänglicher Kultur-Veranstaltungskalender sowie alle weiteren Infos zum Kulturrausch Hamburg finden sich unter www.kulturrausch.hamburg.

Original-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell