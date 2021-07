Hamburg Marketing GmbH

KULTURSOMMER HAMBURG: Zweite Woche mit noch mehr Kunst, Musik und ganz viel Theater

Hamburg (ots)

Der Kultursommer Hamburg geht in seine zweite volle Woche, immer noch gefüllt mit Kunst, Musik und ganz viel Theater. 1.500 Events komplettieren inzwischen den Veranstaltungskalender unter www.kultursommer.hamburg. Damit da nicht der Überblick verloren geht, haben wir uns durch das Programm gelesen und empfehlen einige subjektiv ausgewählte Events in der Vorschau, damit ein Besuch gut geplant, genossen und vieles mitgenommen werden kann. Montag, 26. Juli: Singer / Songwriter im Gängeviertel Das Gängeviertel macht den Montag bunt und laut: Verschiedenste Singer/Songwriter werden Open Air auf der großen Bühne im historischen Wohnquartier spielen. Der spätere Abend steht dann ganz im Zeichen von Drum and Bass. Wem es also die letzten Monate zu leise in der Stadt war, der ist heute im Gängeviertel bestens aufgehoben. Dienstag, 27. Juli: Kunst auf der Elbinsel Wilhelmsburg Der Dienstag eignet sich perfekt um die MS Artville Kunsttage zu besuchen. Workshops und Get-Togethers mit Künstler*innen und Dozent*innen stehen hier auf dem Programm. Es darf philosophiert, experimentiert und gespielt werden. Am Dienstag ist zum Beispiel das Performance-Kollektiv wirvier am Start und fragt: "Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?" Also nichts wie raus nach Wilhelmsburg und selbst kreativ werden. Alle wichtigen Infos und Termine stehen auf der Homepage vom MS Artville unter www.msartville.de. Mittwoch, 28. Juli: Legendäre Astra Stube im Schanzenpark Vom 27. Juli bis zum 12. August zieht die Astra Stube in den Schanzenpark. Der kleine Kultclub von der Sternbrücke wird an zehn Abenden im Schrödingers Open Air zeigen, was die Astra Stube ausmacht. Ein extrem vielfältiges Programm gehört auf jeden Fall dazu. Freuen kann man sich zum Beispiel auf Punk, Pop und Poetry Slam. Aber auch Singer/ Songwriter und Comedy werden nicht fehlen. Am Mittwoch, 28. Juli, kommt jemand ins Schrödingers, der beides vereint: Pensen Paletti, Frontsänger der beiden Hamburger Bands "Das Pack" und "Monsters of Liedermaching" ist bekannt für Refrains zum mitsingen und guten Humor. Um abendfüllend zu unterhalten, braucht er nur seine Gitarre. Donnerstag, 29. Juli: Einziger Hidden Shakespeare Auftritt im Katharinen-Viertel Das Theaterschiff Hamburg und die Katharinen-Kirche haben sich zusammengetan und mitten im Katharinen-Viertel eine Open Air-Bühne aus der Erde gestampft. Im Rahmen des Kultursommers wird Hamburg also um eine weitere Spielstätte bereichert. Da die beiden Institutionen miteinander harmonieren, soll die Kooperation auch in Zukunft das Viertel beleben. Am Donnerstag, 29. Juli, kommt die gefeierte Theatergruppe Hidden Shakespeare für ihren einzigen Sommerauftritt zur Theaterschiff Open-Air am Katharinenkirchhof 1. Die Gruppe macht Impro-Thetaer seit fast 30 Jahren. Jeder Abend mit Hidden Shakespeare kann immer mal wieder eine Wendung annehmen, denn auch Ideen aus dem Publikum wird hier gerne mal zum ausgewachsenen Drama und gestalten das Theater. Unterhaltung ist dabei garantiert! Freitag, 30. Juli: Theater Open Air mit großer Bühne auf dem Rathausmarkt Vorhang auf und Bühne frei fürs Wochenende und das Theater Open Air auf dem Rathausmarkt! Abwechslungsreiche Theaterveranstaltungen finden hier vom 30. Juli bis 8. August unter freiem Himmel statt. Mit dabei sind viele Hamburger Theater, die Kinderstücke, Improvisationstheater, Schauspiel und Tanz vorführen. Den Startschuss macht am Freitag der Kabarettist Frowin. 2002 sorgte seine Oper "Angela" für internationales Aufsehen - seit 2010 hat er sich als "Kanzlerchauffeur" in 50 TV-Sendungen, drei Solo- und Duo Programmen immer wieder an der mächtigsten Frau der Welt abgearbeitet. Beim Theater Open Air inszeniert er einen Rückblick, Ausblick und eine Trauerrede zum Kanzlerschaftsende von Angela Merkel. Samstag, 31. Juli: La Fête Surprise - Hamburger Indie-Musik im Inselpark Endlich wieder Festival: Am Samstag kommt die La Fête Surprise in den Wilhelmsburg Inselpark. Unter anderem auf der Freilichtbühne, haben die Hamburger Indie-Künstler*innen die Möglichkeit nach langer Zeit wieder vor Publikum zu spielen. Eingeladen werden sie vom Hamburger Independent Label La Pochette Surprise Records. Das Musiklabel ist seit diesem Jahr auf der Elbinsel zu Hause und das Festival im Rahmen des Kultursommers ist daher natürlich eine besondere Herzensangelegenheit. Am Samstag treten unter anderem Future Prawn, Jack Dalton & the Cactus Boys und Dunya auf. Alle Konzerte sind kostenlos. Sonntag, 01. August: Baltic Soul in the Park Ausklingen lässt sich die Woche immer gut im Winterhuder Stadtpark beim Stadtpark Open Air. Diesen Sonntag wird es funkig: Der Baltic Soul Weekender kommt erstmals und einmalig mit einem DJ-Alldayer nach Hamburg. Seit Jahren gehört es zum Besten, was die deutsche Festivallandschaft zu bieten hat. Vor allem die Genre Soul, Funk und Disco aber auch HipHop, Jazz und Reggae sind hier vertreten. Seit 2017 ist das Musikfestival aus der europäischen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. In Hamburg mit dabei sind Mirko Machine, Crout, Supergid, Dj Saudy und Dan D. Kostenlose Tickets gibt es unter www.stadtparkopenair.de zu ergattern.

Original-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell