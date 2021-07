Hamburg Marketing GmbH

Endlich wieder Musicals in Hamburg live erleben

Hamburg (ots)

Es geht nach langer Pause wieder los! Die Premiere des Musical-Hits WICKED macht am 5. September 2021 im Stage Theater Neue Flora den Anfang. Bis Ende November 2021 folgen alle weiteren Shows und mit Disneys DIE EISKÖNIGIN eine zweite Premiere von Stage Entertainment in Hamburg. Die Hamburg Tourismus hat passend für den Musical-Besuch Tickets ab 49,90 Euro und Pauschalen ab 107 Euro im Angebot - mit Stornogarantie bis 3 Tage vor Anreise.

"Vorhang auf!", heißt es wieder ab September für die großen Musicals und Shows von Stage Entertainment - nach rund 18 Monaten pandemiebedingter Zwangspause. "Nichts habe ich so sehr herbeigesehnt wie diese Nachricht!", freut sich Uschi Neuss, Geschäftsführerin von Stage Entertainment Deutschland. "Endlich können unsere Besucher wieder die besondere Magie erleben, die nur das Live-Theatererlebnis entfacht. Wir kommen mit grandiosen Shows zurück - und mit WICKED und Disneys DIE EISKÖNIGIN sogar mit zwei Premieren in Hamburg!"

Als erste Show des "Re-Starts" präsentiert Stage mit WICKED gleich eine ganz besondere Premiere: ein märchenhaftes Musical über die Freundschaft zweier ungleicher Hexen, das mit modernen, spektakulären Bühnenbildern, fantastischen Kostümen, einer hervorragenden Besetzung und der großartigen Musik von Grammy- und Oscar©-Gewinner Stephen Schwartz perfekte Unterhaltung mit verblüffender Aktualität verbindet. Stage feiert die Gala-Premiere dieser Neufassung des Broadway-Blockbusters am 5. September 2021 im Stage Theater Neue Flora.

Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN nimmt am 2. Oktober 2021 wieder den Spielbetrieb auf, gefolgt von TINA - Das Tina Turner Musical am 10. Oktober 2021.

Am 7. November kommt es dann zur zweiten Premiere in Hamburg: Disneys DIE EISKÖNIGIN feiert Deutschlandpremiere im Stage Theater an der Elbe. Zur vielfach ausgezeichneten Musik mit Songs wie "Let It Go" ("Lass jetzt los") erleben die Zuschauer im Disney-Stück gemeinsam mit den Schwestern Elsa und Anna und ihren Gefährten Olaf, Sven und Kristoff ein geheimnisvolles Musical-Abenteuer - und das mitten im Hamburger Hafen. Für das Musical wurde die Kino-Geschichte um neue Songs ergänzt und mit exklusiven Effekten und aufwendiger Bühnentechnik in Szene gesetzt, um die mystische Welt Arendelles nachzustellen.

Stage Entertainment setzt dabei bewusst auf eine sukzessive Wiedereröffnung ihrer Theater: Der erforderliche Probenzeitraum variiert gerade bei den Premieren von Show zu Show. Und auch die pandemiebedingten, operativen Maßnahmen müssen Theater für Theater sukzessiv implementiert werden. Dabei werden alle jeweils aktuell geltenden Hygienemaßnahmen berücksichtigt; auf mögliche weitere Lockerungen kann flexibel reagiert werden. Hierüber informiert die Stage stets tagesaktuell online auf www.musicals.de .

Musicalwochenende bereits ab 107 Euro pro Person - mit Stornogarantie bis 3 Tage vor Anreise:

Hamburg Tourismus hat für die Musical Premieren und Wiederaufnahmen unter www.hamburg-tourism.de/buchen/reisepakete attraktive Pauschalangebote geschnürt:

- 1 Übernachtung im ausgewählten Hotel inkl. Frühstück, Zusatznächte buchbar

- 1 Musical Ticket für die Lieblings-Show in der gewählten Preiskategorie

- 1 Hamburg CARD (3 Tage) - Entdeckerticket für freie Fahrt mit Bus und Bahn

Buchbar ab 107 Euro pro Person online oder unter der Hotline +49 (0) 40 300-51-701. Das Ganze ohne Risiko: Mit der Stornogarantie von Hamburg Tourismus können alle Reisepakete kostenlos bis 3 Tage vor Anreise storniert oder umgebucht werden.

Wer nur ein Musicalticket benötigt, kann dieses ab 49,90 Euro unter den gleichen Kontakten buchen.

Original-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell