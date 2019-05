Hamburg Marketing GmbH

Rotary Convention 2019: Hamburg wird zur Welthauptstadt der Rotarier

Hamburg

In den kommenden Tagen wird Hamburg zur "Rotary City": Über 25.000 Rotarier aus aller Welt versammeln sich vom 1. bis 5. Juni 2019 zum internationalen Jahrestreffen des Service-Clubs Rotary International in Hamburg. Die Veranstaltung gilt als einer der renommiertesten und internationalsten Kongresse weltweit und bewegt nicht nur die rotarische Welt, sondern auch die Stadt und die Hamburger.

Die Rotary International Convention ist bunt, divers und international. Unter dem Motto "Erlebe den Moment" werden in Hamburg von den Rotariern Projekte angestoßen, Austausch generiert und gemeinsam für eine bessere Welt gearbeitet.

"Hamburg gilt als das Tor zur Welt, und wir freuen uns sehr, mit 25.000 erwarteten Teilnehmern aus 170 Ländern die Welt nach Hamburg zu bringen", so Rotary-Präsident Barry Rassin. "Unsere internationalen Mitglieder können Hamburg hautnah erleben und sich mit Rotariern vor Ort vernetzen, um diese Welt gemeinsam zu einem besseren Ort zu machen."

Dabei erwartet die Rotarier neben der eigentlichen Convention in den Messehallen der Hamburg Messe und Congress GmbH ein umfangreiches Rahmenprogramm: Radtouren, Eröffnungsparty in der Handelskammer, Segeln auf der Alster oder exklusive Rotary-Konzerte in der Elbphilharmonie Hamburg. Die Gäste erleben neben der Elbphilharmonie die europäische Musikmetropole, einen der spannendsten Kulinarik-Hotspots Deutschlands, unzählige maritime Attraktionen, ein legendäres Nachtleben, viel Kultur und eine pulsierende Startup-, Digital-, und Medienszene.

Auch die Hamburgerinnen und Hamburger kommen direkt mit Rotary in Berührung: der Club bespielt mit Ständen und Veranstaltungen die prominentesten Plätze der Stadt und informiert die Menschen vor Ort über die verschiedenen Projekte des ältesten Service-Clubs der Welt.

Besonders wichtig ist der Großkongress für die Meetings-Destination Hamburg, denn die Rotary International Convention hat eine Strahlkraft für Hamburg, die weit über die Grenzen Deutschlands hinausgeht.

Weitere Informationen zur Convention, http://riconvention.org/de/hamburg, mehr zu Hamburg unter www.hamburg-tourismus.de.

Original-Content von: Hamburg Marketing GmbH