Hamburg startet in Kopenhagen Countdown zum eigenen ITS-Weltkongress 2021

Kopenhagen (ots) - Vom 17.-21. September präsentiert Hamburg auf dem diesjährigen Weltkongress für Intelligente Verkehrs- und Transportsysteme (ITS) in Kopenhagen Mobilitätsprojekte seiner ITS-Strategie. Die norddeutsche Metropole ist auf dem Weg, als Gastgeber für den ITS Weltkongress 2021 zum internationalen Zentrum für die Mobilität der Zukunft zu werden.

In Kopenhagen bietet Hamburg schon heute den mehr als 10.000 Fachbesuchern aus mehr als 100 Ländern einen Ausblick darauf, welche modernen Mobilitäts- und Logistiklösungen die Stadt 2021 präsentiert.

Die Hamburger Hochbahn AG zeigt das Projekt HEAT (Hamburg Electric Autonomous Transportation) zum autonomen Fahren. Die selbstfahrenden Kleinbusse starten nächstes Jahr den Testbetrieb in der innerstädtischen HafenCity. Die Volkswagen-Tochter MOIA zeigt ihren Ridesharing-Dienst inklusive Elektro-Fahrzeug, das bereits im kommendem Jahr auf Hamburgs Straßen unterwegs sein soll. Zudem wird in Hamburgs Stadtzentrum bis zum Jahr 2020 eine 9 Kilometer lange Teststrecke für das automatisierte und vernetzte Fahren eingerichtet. Am deutschen Gemeinschaftsstand sind weitere Unternehmen wie Smart City-Partner Deutsche Bahn sowie Siemens Mobility, T-Systems, Bosch und Fraunhofer vertreten.

Hamburg ist mit über 1,8 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Sie unterstützt die neusten und fortschrittlichsten Technologien um zur Modellregion für innovative Mobilität zu werden. Die digitalen Technologien machen in Zukunft die städtische Mobilität und Logistik in Hamburg sicherer, effizienter und umweltfreundlicher.

Der ITS-Weltkongress in Hamburg findet vom 11. bis 15. Oktober 2021 unter dem Motto "Experience Future Mobility Now" statt. Aktuell starten viele der Pilot-Projekte zu Themen wie automatisiertes und vernetztes Fahren, Häfen und Logistik, intelligente Infrastruktur und Mobilitätsdienstleistungen.

