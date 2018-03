Start des Welterfolges Mary Poppins in der Musicalmetropole Hamburg

Für einen Kurztrip in die Musicalmetropole Hamburg - übrigens nach New York und London der drittgrößte Standort weltweit - stellen Stage Entertainment und Hamburg Tourismus unter www.hamburg-tourismus.de ein exklusives Paket für alle Musical-Fans zusammen. Weiterer Text über ots und... mehr Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Gerade feierte das international preisgekrönte Musical Mary Poppins seine Premiere im Stage Theater an der Elbe in Hamburg. Hamburg Tourismus bietet einen Kurztrip in Deutschlands Musicalmetropole ab 101 Euro inklusive Ticket und Übernachtung an.

MARY POPPINS erzählt die Geschichte des Ehepaares Banks und deren Kinder Michael und Jane. Familie Banks, die in London lebt, ist auf der Suche nach einem neuen Kindermädchen, nachdem die beiden Kinder ihre letzte Nanny in die Flucht geschlagen haben. Kurzerhand schreiben Michael und Jane selber eine Anzeige und suchen "Die perfekte Nanny", woraufhin Mary Poppins bei Familie Banks auftaucht.

Das Musical wurde mittlerweile von über 12 Millionen Besuchern weltweit - unter anderem am New Yorker Broadway und in Wien - gesehen. Mit den weltbekannten Hits wie "Chim-chim-cheree" oder "Supercalifragilisticexpialigetisch" begeistert das Musical seine Zuschauer von Jung bis Alt.

Für einen Kurztrip in die Musicalmetropole Hamburg - übrigens nach New York und London der drittgrößte Standort weltweit - stellen Stage Entertainment und Hamburg Tourismus unter www.hamburg-tourismus.de ein exklusives Paket für alle Musical-Fans zusammen:

- 1 Übernachtung im ausgewählten Hotel inkl. Frühstück, Zusatznächte buchbar - 1 Musical Ticket in der gewählten Preiskategorie - 1 Programmheft "MARY POPPINS" (pro Zimmer) - 1 Reiseführer Hamburg (pro Zimmer) - 1 Hamburg CARD (3 Tage) - Ticket für freie Fahrt mit Bus und Bahn

Buchbar ab 101 Euro pro Person online oder unter der Hotline +49-(0)-40-300-51-701.

