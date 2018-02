Hamburger Miniatur Wunderland vollendet mit neuem Venedig-Abschnitt sein Meisterwerk Italien

1 weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots) - Mit seinen 9 m² stellt Venedig als neuer Teilabschnitt des Miniatur Wunderlandes zwar keine neue Rekordmarke in Sachen Modellfläche auf, jedoch bemüht der bislang kleinste Abschnitt in ganz anderer Hinsicht Superlative. Denn die Liebe zum Detail, die unseren Modellbauern ohnehin seit Jahren attestiert wird, hat beim Bau der italienischen Lagunenstadt noch einmal ein völlig neues Niveau erreicht. Nicht umsonst wurde Venedig kurzerhand zum eigenen Teilabschnitt auf einer separaten Insel auserkoren, als klar wurde, dass der Arbeitsaufwand bis zur geplanten Eröffnung Italiens niemals zu stemmen sein würde. Über 35.000 Stunden wurde seither an der Kulisse des italienischen Weltkulturerbes mit seinen verwinkelten Gassen, Kanälen, Gondeln und Palazzi gearbeitet und dabei mit mehr Präzision denn je daran getüftelt dem Original möglichst nahe zu kommen.

Mit Venedig wächst das Miniatur Wunderland, das schon zum zweiten Mal in Folge von internationalen Gästen zur beliebtesten Sehenswürdigkeit Deutschlands gewählt wurde, auf 1.499 Quadratmeter reine Anlagenfläche. Bislang wurden ca. 21 Mio. Euro und knapp 800.000 Arbeitsstunden in den Bau der neun Themenwelten investiert. Hier funkelt die Glitzer-Metropole Las Vegas nur wenige Schritte neben Norwegischen Fjorden, dem Matterhorn und italienischem Dolce Vita.

Dabei gibt es bei größtem Andrang keine Wartezeiten - jedenfalls nicht für Bucher der Hamburg Tourismus GmbH. Sie erhalten über ein VIP-Ticket bevorzugten Einlass. Unter www.hamburg-tourism.de/miniatur-wunderland stellen das Miniatur Wunderland und Hamburg Tourismus ein exklusives Paket für alle Miniatur-Fans zusammen: - 1 Übernachtung im ausgewählten Hotel inkl. Frühstück, Zusatznächte buchbar - VIP-Eintritt in das Miniatur Wunderland (keine Wartezeit) - 1 Reiseführer Hamburg - 1 Hamburg CARD (3 Tage) - Ihr Entdeckerticket für freie Fahrt mit Bus und Bahn im Wert von 25,90 Euro Buchbar ab 59 Euro online oder unter der Hotline +49 (0) 40 300-51-701.

