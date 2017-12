Crazy Christmas in Hamburg: Kiezweihnachten auf Santa Pauli und dem schwul-lesbischen Winter Pride

Langsam ist Halbzeit der Vorweihnachtszeit, die traditionellen und besinnlichen Weihnachtmärkte sind gut gefüllt, das Weihnachtsgeschäft in den Innenstädten brummt. Klassisch und typisch Weihnachten kann jeder der austauschbaren Märkte in Deutschland. Verrückt, etwas verrucht, ein bisschen kitschig und vor allem cool und anders sind nur ... Download

Hamburg (ots) - Langsam ist Halbzeit der Vorweihnachtszeit, die traditionellen und besinnlichen Weihnachtmärkte sind gut gefüllt, das Weihnachtsgeschäft in den Innenstädten brummt. Klassisch und typisch Weihnachten kann jeder der austauschbaren Märkte in Deutschland. Verrückt, etwas verrucht, ein bisschen kitschig und vor allem cool und anders sind nur die Hamburger Märkte "Santa Pauli" auf der legendären Reeperbahn und der lesbisch-schwule "Winter Pride" auf St. Georg. Mit dem Hashtag #holyhamburg versehen gibt es jetzt unter www.hamburg-tourism.de/holyhamburg das neuste Video mit der nicht ganz so ernst gemeinten Story einer vorweihnachtlichen Nacht auf dem glitzernden Hamburger Kiez.

Der historische Weihnachtsmarkt vor dem Hamburger Rathaus oder der luxuriöse Markt "Weißerzauber" direkt an der Alster sind die bevorzugten "After-Work-Locations" im vorweihnachtlichen Hamburg. Dann geht es aber gleich weiter nach St. Pauli auf den "Santa Pauli" oder an den Hauptbahnhof zum lesbisch-schwulen Weihnachtsmarkt "Winter Pride", um unter der Discokugel und an der Glühweinapotheke die Winternächte durchzumachen.

Auf diesen Märkten bekommt man mehr als das übliche Weihnachtsprogramm: jede Menge Glitzer, Glamour und Extravaganz. Der Santa Pauli auf dem Spielbudenplatz ist dabei der geilste - im wahrsten Sinne des Wortes. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Tradition und Kiez Erotik auf eine Art und Weise, die typisch für Hamburg ist: unaufgeregt, aber absolut ehrlich.

Neben origineller Livemusik, coolen Drinks abseits von Glühweinromantik, mit außergewöhnlichen Ausstellern und ihren erwachsenen Geschenketipps zwischen FC St. Pauli Souvenirs und hölzernen Lovetoys, übt natürlich auch die knisternde Erotik im angrenzenden Strip-Zelt eine hohe Anziehungskraft aus - die für St. Pauli zwar üblich ist, aber für einen normalen Weihnachtsmarkt nicht. Dazu die typische Nightlife-Coolness der Hamburger mit einer Menge schräger Typen, After-Work-Hipstern und Musikern. Alles nicht ganz so ernst gemeint und mit einem Augenzwinkern versehen. Und das bis in die kalte Nacht hinein, in der sich Leben und Feiern in die angrenzenden Bars und Clubs verlagert.

Der Winter Pride in St. Georg setzt da in Sachen Hamburger Liberalität vielleicht noch etwas drauf, wenn er sogar bis nach Weihnachten seine rosaroten Pforten öffnet. Hamburgs einziger lesbisch-schwule Weihnachtsmarkt feiert die schönste Saison des Jahres auf eine Art und Weise, die jedem Festtagsfeind ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Beim Winter Pride liegt jeden Tag ab 12 Uhr definitiv eine Extraportion Liebe in der Luft, mit der sich jeder für die kalten Wintermonate eindecken sollte. Hier gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt - außer vielleicht traditioneller Weihnachtsmusik. Da hat das Bühnenprogramm weitaus mehr zu bieten: Freitags und samstags geben DJs ihre Sets zum Besten und sonntags präsentieren Hamburger Singer-Songwriter ihre schönsten Melodien.

Die ganz besonderen und etwas anderen Weihnachtsgefühle finden sich unter dem Motto "Holy Hamburg" als Video unter www.hamburg-tourism.de/holyhamburg oder im Social Web unter #holyhamburg wieder. Dort werden auch alle anderen 14 innerstädtischen Märkte und viele vorweihnachtliche Angebote ausführlich beschrieben.

Medienkontakt:

Hamburg Tourismus GmbH

Julia Bankus

Wexstraße 7, 20355 Hamburg

Tel.: +49(0)40 - 300 51 495

E-Mail: bankus@hamburg-tourismus.de

www.hamburg-tourismus.de

Original-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell