Mit Active Fresh präsentiert Air Wick das erste aerosolfreie automatische Duftspray der Marke

Heidelberg

Mit Active Fresh stellt Air Wick eine Innovation im Produktportfolio der beliebten Duftmarke vor: Sein erstes automatische Spray ohne Aerosole, das bis zu 70 Tage Frische liefert*. Die Düfte sind zudem mit natürlichen ätherischen Ölen angereichert. Mithilfe einer Formel auf Wasserbasis enthält das Spray keine Farbstoffe oder Treibgase. Doch nicht nur die Inhaltsstoffe, sondern auch die Nachfüllpackungen aus recyceltem Kunststoff leisten einen wichtigen Beitrag für die Umwelt.

Als eines der ersten aerosolfreien und automatischen Duftsprays der Marke hat Air Wick Active Fresh entwickelt, dessen Formel auf einer Wasserbasis beruht und damit ohne Farbstoffe und Treibgase auskommt. Air Wick ist für seine harmonischen und vielfältigen Düfte bekannt, die für jede Vorliebe den passenden Duft bieten. Die unterschiedlichen Düfte des Active Fresh - Jasminblüte, Meeresbrise und Frische Wäsche - enthalten nur natürliche Inhaltsstoffe und sind mit ätherischen Ölen angereichert. Somit nutzt Active Fresh die Kraft der Natur, um das Zuhause bis zu 70 Tage* mit einer Frische zu versorgen und schlechte Gerüche zu neutralisieren - und ist ganz einfach nachfüllbar.

Active Fresh verfügt über drei Dufteinstellungen, die in unterschiedlichen Intervallen arbeiten sowie über eine Boost-Taste am Gerät, für einen erfrischenden Duftstoß auf Knopfdruck in Badezimmer, Wohnzimmer oder auch Küche. So verteilt der Active Fresh den Duft in regelmäßigen Abständen als feinen Nebel in der Luft. Um eingeschränkte Aufstellmöglichkeiten durch notwendige Stromanschlüsse zu vermeiden, wird der Active Fresh ganz flexibel mit Batterien betrieben.

Air Wick arbeitet zudem kontinuierlich daran, seine Produkte nachhaltiger zu gestalten: Mithilfe der recycelten Nachfüllpackungen trägt Air Wick so zur Reduzierung von Verpackungsmüll und zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft bei.

Air Wick Naturschutz-Initiative

Reckitt engagiert sich mit der Marke Air Wick auch über die eigenen Produkte hinaus um den Erhalt der Biodiversität. Zusammen mit dem Global Nature Fund hat Reckitt bereits 2021 die Naturschutzinitiative "Gemeinsam für blühende Wiesen" ins Leben gerufen. Dabei liegt das Ziel darin, 30 Millionen Wildblumen anzupflanzen, um dem immer weiter schwindenden Wildblumenbestand entgegenzuwirken.

Reckitt hat sich mit Air Wick dem 15. UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung verpflichtet: "Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern". Erfahren Sie hier mehr über die Nachhaltigkeitsambitionen von Reckitt: https://www.reckitt.com/de/nachhaltigkeit/

*Bei Verwendung des Gerätes auf kleinster Stufe.

