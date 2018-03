Hult ist erste dreifach akkreditierte Business School in den USA

London (ots/PRNewswire) - Hult International Business School hat die EQUIS-Akkreditierung erhalten und damit offiziell den begehrten "Triple Crown"-Status (als akkreditiert von AACSB, AMBA, und EQUIS) erreicht. Nach der Bestätigung der Akkreditierung durch EQUIS zählt die Hochschule nun zu den nur knapp einem Prozent der Business Schools weltweit, die diesen Elitestatus erreicht haben - und ist die erste und einzige Business-Schule in den USA, der dieser Rang zugesprochen wurde.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/660837/Hult_EQUIS_Accredited.jpg )

Was versteht man unter der "Triple Crown"-Akkreditierung?

Man spricht von Triple Crown, wenn eine Business School bei den folgenden drei Agenturen akkreditiert ist: AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), EQUIS (EFMD Quality Improvement System), und AMBA (Association of MBAs) - die drei renommiertesten und einflussreichsten Akkreditierungsorganisationen für Business Schools.

Diese Akkreditierungen würdigen die akademische Exzellenz, die stringente Forschung und die globale Ausrichtung der Hochschule, und werden nach einem anspruchsvollen Audit durch die jeweilige Stelle vergeben. Weniger als 100 der weltweit 16.536 Einrichtungen, die wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge anbieten, sind mit dieser dreifachen Akkreditierung ausgezeichnet.

"Wir sind sehr stolz darauf, dieses wissenschaftliche Gütesiegel erhalten zu haben und gleichzeitig unserer Mission treu geblieben zu sein, eine neue Art von Business-Ausbildung anzubieten. Dies zum einen ein Beweis für die Qualität des vorausschauenden, praktischen und globalen Bildungsansatzes bei Hult, und zum anderen die wertvolle Rückversicherung für die Studenten, dass sie eine Ausbildung erhalten, die sie nicht nur für die Realitäten der heutigen Geschäftswelt, sondern auch für die Zukunft rüstet", erklärte Dr. Stephen Hodges, President der Hult International Business School.

Informationen zur Hult International Business School

Hult ist eine unabhängige gemeinnützige Business School, die Bachelor-, Graduierten- und Executive-Education-Programme anbietet und mit Boston, San Francisco, London, Dubai, Shanghai und New York über sechs Campusstandorte weltweit verfügt. Ihre Studenten stammen aus mehr als 160 Ländern.

http://www.hult.edu

Pressekontakt:

Shanice Daeche

+44-7508-000-779

Shanice.daeche@hult.edu

Original-Content von: Hult International Business School, übermittelt durch news aktuell