Immobilien-Magazin der neubau kompass AG gewinnt Iconic Award 2021

München (ots)

Mit seinem neuen Immobilien- und Lifestylemagazin hat das Immobilienportal neubaukompass.de den diesjährigen ICONIC AWARD in der Kategorie "Communication B2C" gewonnen. Nach dem Launch des Magazins im April 2021 konnten die Verantwortlichen eine internationale Expertenjury von der herausragenden Designqualität und innovativen Themenvermittlung des über 80 Seiten starken Heftes überzeugen.

Der ICONIC AWARD 2021 wird während der Expo Real am 11.Oktober 2021 in der Pinakothek der Moderne in München verliehen.

"Mit dem neuen Print Magazin ergänzen wir unseren digitalen Online-Marktüberblick auf unserer Internetseite bewusst auch im Offlinebereich und bieten unseren Interessenten nun auch den Neubau Kompass zum Anfassen. Die Rückmeldung unserer Leserschaft ist äußerst positiv und die Auszeichnung von Branchenexperten bestärkt uns darin, mit unserem neuen Magazin den Zeitgeist getroffen zu haben", so Udo Sauer, Vorstand und Gründer von neubau kompass.

Das inhaltliche Konzept kombiniert exklusive Immobilien, transparentes Marktwissen und gehobenen Lifestyle mit Experten-Interviews, Gastrotipps und Berichten rund um den Immobilienmarkt. Leser erhalten das Magazin kostenfrei per Post. Anzeigenkunden profitieren von der exklusiven Ansprache an ein anspruchsvolles, kaufentschlossenes Publikum.

Der ICONIC AWARD: Innovative Architecture wird jährlich vom Rat für Formgebung verliehen und hat sich als neutraler, internationaler Architektur- und Designwettbewerb etabliert. Prämiert werden visionäre Gebäude, innovative Produkte und nachhaltige Kommunikation aus allen Sparten der Architektur, der Bau- und Immobilienbranche sowie der produzierenden Industrie. Die Auszeichnungen gelten als unabhängige Gütesiegel internationalen Rangs für zeitgenössische Entwicklungen und gestalterische Leistungen.

Über neubau kompass - neubaukompass.de

Gegründet 2008 in München, hat sich neubaukompass.de vom ersten webbasierten Immobilienportal für Neubauprojekte zur Nummer 1 für Neubau-Wohnimmobilien und Bauträgerprojekte in Deutschland entwickelt. Neben dem erfolgreichen Onlinegeschäft stieg das Unternehmen im April 2021 in den Magazinbereich ein und bietet Kunden und damit Lesern weitere Schnittstellen bei der Immobilienvermittlung.

