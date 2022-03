Sonim Technologies

Sonim führt freigeschaltete Versionen des ultra-robusten XP3plus-Handys für globale Märkte ein

Austin, Texas, 10. März 2022 (ots/PRNewswire)

Beliebtes, erschwingliches Flip-Telefon bietet einfache, schnelle und zuverlässige Kommunikation mit freier Auswahl

Sonim Technologies (Nasdaq: SONM) gab heute bekannt, dass die freigeschalteten Versionen des XP3plus-Flip-Handys jetzt weltweit erhältlich sind. Es wird zwei Versionen des freigeschalteten XP3plus geben - eine für Nordamerika und eine für Europa/Rest der Welt. Das neue Sonim XP3plus baut auf dem Erbe seines ultra-robusten und sehr beliebten Vorgängers XP3 auf und bietet erweiterte Funktionen für alle, die eine einfache, schnelle und zuverlässige Sprachkommunikation in einem kompakten Paket benötigen.

„Wir nehmen unseren beliebtesten robusten Telefonformfaktor und machen ihn jetzt für ein breiteres globales Publikum verfügbar", sagte John Graff, Chief Marketing Officer von Sonim. „Die freigeschalteten Versionen dieses beliebten Klapphandys sind netzunabhängig und stehen Nutzern zur Verfügung, die die Flexibilität wünschen, einen Tarif und ein Netz zu finden, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht

Das XP3plus hat ein einfaches und zuverlässiges Design, ein größeres Display, zusätzliche programmierbare Tasten zur Steigerung der Produktivität und eine neue intuitive Benutzeroberfläche mit dynamischen Softkeys. Ein größerer Akku, der stärkste seiner Klasse, bietet eine Leistung, die nicht nur Stunden, sondern Tage lang anhält.

Dieses kompakte Klapphandy erfüllt die robusten Leistungsstandards von Sonim (RPS). Basierend auf mehr als zehn Jahren Feedback von Kunden, die ihre Geräte in den extremsten Umgebungen der Welt einsetzen, bestehen die Sonim Rugged Performance Standards aus 12 Benchmarks für Ausdauer und Haltbarkeit, die die militärischen Haltbarkeitsstandards (MIL-STD-810H) übertreffen.

Das XP3plus ist sturzsicher und wasserdicht. Es übersteht Stürze aus 1,5 Metern Höhe auf Beton und kann 30 Minuten lang in 1,5 Meter tiefes Wasser getaucht werden. Die Audioqualität der Sonim-Geräte ist überragend, und das XP3plus ist da keine Ausnahme. Der ultra laute und klare 100 dB+ Lautsprecher mit Geräuschunterdrückung ist laut genug, um auch in der lautesten Arbeitsumgebung oder bei Familientreffen gehört zu werden. Außerdem bietet Sonim die branchenweit führende 3-Jahres-Garantie.

Das XP3plus ist derzeit über die folgenden Sonim-Vertriebspartner erhältlich:

Vereinigte Staaten/Kanada

Crossover

Europa

Capestone

Australien/Neuseeland/Asien

Logic Wireless

Weitere Distributoren werden in Kürze hinzukommen - besuchen Sie die Sonim-Website für die neuesten Informationen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Sonim XP3plus.

Informationen zu Sonim Technologies, Inc.

Sonim Technologies ist ein führender US-amerikanischer Anbieter von ultrarobusten Mobilitätslösungen, die speziell für Mitarbeiter entwickelt wurden, die in ihrer Arbeitsumgebung physisch gebunden sind und oft missionskritische Aufgaben erfüllen. Die Sonim-Lösung umfasst ultrarobuste Mobiltelefone, eine Reihe von industrietauglichem Zubehör sowie Daten- und Workflow-Anwendungen, die gemeinsam darauf ausgelegt sind, die Produktivität, Kommunikation und Sicherheit der Mitarbeiter auf der Baustelle zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonimtech.com.

Wichtige Warnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die zukünftige Leistung der Geräte und Technologien von Sonim und seinen Partnern sowie auf die weitere Marktakzeptanz derselben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Sonim in Bezug auf das Geschäft und die Branche, den Überzeugungen des Managements und bestimmten Annahmen des Unternehmens, die sich alle ändern können. Solche Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Eine Auflistung von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, finden Sie unter „Risikofaktoren" im Formular 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr und anderen bei der Securities and Exchange Commission hinterlegten Dokumenten (verfügbar unter www.sec.gov). Sonim warnt davor, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die lediglich eine Analyse darstellen und nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Sonim übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten können, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

