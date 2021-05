Sonim Technologies

Sonim RS60 SmartScanner Handheld ist jetzt in Nordamerika und Europa erhältlich

Austin, Texas (ots/PRNewswire)

Vollständig robuster Barcode-Scanner mit handschuhfreundlichem Sechs-Zoll-Bildschirm bietet eine dauerhafte All-in-One-Lösung

Sonim Technologies (NASDAQ: SONM) gab heute die kommerzielle Verfügbarkeit seines RS60 SmartScanner-Handhelds in Nordamerika und Europa bekannt.

Der RS60 wurde nach den robusten Leistungsstandards entwickelt, für die Sonim bekannt ist. Er ist ein langlebiges und zuverlässiges All-in-One-Android-Gerät, das aufgrund seiner umfangreichen Funktionalität und nachgewiesenen Langlebigkeit die Gesamtbetriebskosten (TCO) senken kann.

Der Sonim RS60 Handheld-Computer und Barcode-Scanner ist ein ideales Gerät für den Einsatz im Lager, in der Fertigung, im Transportwesen und in der Logistik sowie im Außendienst. Mit einem der größten Bildschirme aller Handscanner und der Fähigkeit, Barcodes bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen schnell und präzise zu scannen, bietet der RS60 eine benutzerfreundliche Erfahrung für Mitarbeiter an der Front, die schnell große Datenmengen erfassen und verarbeiten müssen. Der große 8000-mAh-Akku, doppelt so viel Kapazität wie bei führenden Handscannern üblich, sorgt den ganzen Tag für Leistung.

"Mit dem RS60 bieten wir ein wesentliches Produktivitätswerkzeug für alle, die die Funktionen eines Handheld-Computers und eines Scanners in einem sehr langlebigen Paket benötigen", sagte John Graff, CMO von Sonim. "Der RS60 ist auch mit unserem umfangreichen Sortiment an robustem Zubehör kompatibel und bietet mit der SonimWare-Suite eine Software für Unternehmensmobilität, die Effizienz, Sicherheit und Gerätemanagement im Außeneinsatz erhöht."

Die wichtigsten Merkmale sind:

- Betriebssystem Android 10 - Integrierter Barcode-Scanner, der schnell und zuverlässig scannt - 4G-LTE-Konnektivität mit hoher Bandbreite und/oder Wi-Fi-Konnektivität - Eine umfassende 2-Jahres-Garantie - Ein branchenführender, hochkapazitiver Mehrschicht-Akku - Wasserdicht, staubdicht, sturzsicher und chemikalienbeständig - Unterstützt die SonimWare Enterprise Mobility Software, eine umfassende Sammlung von Software-Tools, Anwendungen und Dienstprogrammen, die die Verwaltung und Produktivität verbessern - Empfohlen für Android Enterprise

Der RS60 ist über Sonim-Vertriebspartner erhältlich. Dazu gehören SYNNEX und Crossover in Nordamerika sowie Capestone in Großbritannien und Europa. Um mehr über den RS60 zu erfahren, klicken Sie hier.

Über Sonim

Sonim Technologies ist ein führender US-amerikanischer Anbieter von ultrarobusten Mobilitätslösungen, die speziell für Mitarbeiter entwickelt wurden, die in ihrer Arbeitsumgebung physisch gebunden sind und oft missionskritische Aufgaben erfüllen. Die Sonim-Lösung umfasst ultrarobuste Mobiltelefone, eine Reihe von industrietauglichem Zubehör sowie Daten- und Workflow-Anwendungen, die gemeinsam darauf ausgelegt sind, die Produktivität, Kommunikation und Sicherheit der Mitarbeiter auf der Baustelle zu erhöhen. Bitte besuchen Sie https://sonimtech.com/.

Wichtige Warnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die zukünftige Performance der Geräte und Technologien von Sonim und seiner Partner und die anhaltende Marktakzeptanz derselben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Sonim über sein Geschäft und seine Branche, den Annahmen des Managements und bestimmten Annahmen des Unternehmens, die sich alle ändern können. Solche Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden. Für eine Auflistung der Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden, siehe die unter "Risikofaktoren" beschriebenen potenziellen Faktoren, die in Formular 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr enthalten sind, und andere Dokumente, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden (verfügbar auf www.sec.gov). Sonim warnt davor, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich eine Analyse darstellen und nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Sonim übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1505820/Sonim_RS60_SmartScanner_Handheld.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/151907/sonim_technologies_logo.jpg

Original-Content von: Sonim Technologies, übermittelt durch news aktuell