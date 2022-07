Berlin, London (ots) - Der britische Premierminister Boris Johnson ist am 7. Juli 2022 als Vorsitzender der konservativen Partei zurückgetreten und kündigte auch seinen Rückzug als Regierungschef an. Damit gibt er dem Druck zahlreicher Rücktrittsforderungen aus seinem Kabinett und in der Öffentlichkeit nach. In ...

mehr