Der Web Summit in Lissabon ist das globale Kraftzentrum für Technologie-Unternehmen und Investoren. Germany Trade & Invest (GTAI) nutzt die Veranstaltung vom 4. bis 7. November 2019 in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge, um im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) die Digitalwirtschaft in Deutschland und ihre Start-up-Szene zu internationalisieren und Investoren für den Standort Deutschland zu gewinnen. Dafür wird Thomas Jarzombek, Beauftragter für Digitale Wirtschaft und Start-ups des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) und Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt, den Messestand der Digital Hub Initiative des BMWi (AP42.11 Halle FIL 4) gemeinsam mit dem deutschen Botschafter in Portugal, Martin Ney, am 5. November 2019 um 10:30 Uhr eröffnen. Die Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Bär, wird sich am zweiten Konferenztag bei einem Besuch des Standes einen Eindruck von der Innovationskraft deutscher Start-ups machen. Das Spektrum der teilnehmenden Unternehmen reicht von Maschinenbau und Betriebstechnik - über die Biotechnologie- bis hin zur Logistik-Branche.

"Zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Digital Hub Initiative ist das frühzeitige Erkennen von zukunftsweisenden Markt- und Technologietrends", sagt Josefina Nungesser, Director Trend- & Innovationscouting der GTAI. "Beste Möglichkeit dafür ist die internationale Vermarktung von Start-ups, die zu unseren zwölf branchenspezifischen Hub-Standorten in Deutschland gehören. Denn Vernetzung ist der Schlüssel für Innovation. Genau dafür sorgt die GTAI auf dem Web Summit 2019, darunter vor allem auch mit Formaten, die Investoren und Start-ups zusammenbringen."

Der Web Summit ist eine der größten Technologie-Konferenzen für Start-ups, Risikokapitalgeber und etablierte Unternehmen. Das Forum bietet vor allem jungen Unternehmen und Entwicklern die Möglichkeit, ihre Ideen und Projekte vorzustellen. 2019 erwarten die Veranstalter rund 70.000 Besucher, über 1.200 Konferenz-Speaker und mehr als 2.600 Journalisten. Die große Strahlkraft der Veranstaltung zieht neben Branchenriesen aus der Tech-Welt auch zunehmend führende etablierte Unternehmen anderer Segmente an.

Mit der Digital Hub Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) stärkt Deutschland seine Position als weltweit führendes digitales Ökosystem und attraktiven Digitalstandort. In zwölf über ganz Deutschland verteilten Digital Hubs kommen Startups, Unternehmen und Wissenschaft zusammen. Im Rahmen der Initiative identifiziert Germany Trade & Invest (GTAI) im Ausland Startups, Gründer und Innovatoren der Digitalwirtschaft und versucht diese für Deutschland zu gewinnen. Gleichzeitig bewirbt die GTAI im Ausland Deutschland als Standort für innovative Digitalwirtschaft.

