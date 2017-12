MediaTek Sensio: Neue Biosensor-Lösung ermöglicht Gesundheitsüberwachung via Smartphones

Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - MediaTek Inc. hat heute MediaTek Sensio(TM), das erste 6-in-1-Smartphone-Biosensor-Modul, vorgestellt. MediaTek Sensio ist eine leistungsfähige Lösung für die fortschrittliche Gesundheitsüberwachung und verfolgt unkompliziert Herzfrequenzdaten, Blutdrucktrends, die periphere Sauerstoffsättigung und mehr. Als in Smartphones eingebettetes Modul verfügbar, ermöglicht MediaTek Sensio den Verbrauchern, ihr körperliches Wohlbefinden auf jenem Gerät schnell zu überprüfen und zu überwachen, das sie am häufigsten verwenden, nämlich dem Smartphone.

Branchenweit erster 6-in-1-Biosensor macht Smartphones zu Ihrem persönlichem Gesundheitsbegleiter

"Menschen über ihr Smartphone Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten zu geben ist einen wichtigen Schritt, die Welt gesünder zu machen," sagte Dr. Yenchi Lee, Senior Director of Product Marketing für den Wireless-Bereich bei MediaTek. "Mit unserem MediaTek-Sensio-Biosensor-Modul und unserer Software steht Entwicklern und Herstellern von Geräten eine leistungsstarke, integrierte Lösung zur Gesundheitsüberwachung zur Verfügung, die Herz- und Fitnessdaten in rund 60 Sekunden liefert."

Der MediaTek Sensio MT6381 ist eine umfassende Software- und Modul-Lösung, die speziell dazu entwickelt wurde, um wertvolle Gesundheitsdaten zu liefern, die aus aus optischen, elektrischen und Verarbeitungskomponenten bestehen. Die anpassbare, kompakte Lösung bedeutet, dass die Gerätehersteller die Flexibilität haben, das MediaTek-Sensio-Modul direkt in alle Arten von Smartphones einzubetten, ohne dass mehrere verschiedene Sensoren erforderlich sind. Mit MediaTek Sensio können Hersteller proprietäre Anwendungen entwickeln oder Drittanbieter-Anwendungen und Entwickler-Add-ons nutzen.

Das Modul verwendet Leuchtdioden (LEDs) in Verbindung mit einem empfindlichen Lichtsensor, um die Absorption des roten und infraroten Lichts über die Fingerspitzen des Benutzers zu messen. Durch Berühren der Gerätesensoren und Elektroden mit den Fingerspitzen bildet MediaTek Sensio eine geschlossene Schleife zwischen dem Herzen und dem Biosensor, EKG- und PPG-Wellenformen zu messen. Sehen Sie sich an, wie MediaTek Sensio funktioniert.

Sensio liefert diese sechs Gesundheits-Schlüsseldaten in ca. 60 Sekunden:

- Herzfrequenz - MediaTek Sensio misst Herzschläge pro Minute. - Herzfrequenz-Variabilität - MediaTek Sensio misst die verschiedenen Zeitabstände zwischen den einzelnen Herzschlägen. - Blutdruck-Trends - MediaTek Sensio misst Blutdruck-Trends, damit Benutzer eine Reihe von Daten über einen bestimmten Zeitraum hinweg sehen können. - Periphere Sauerstoffsättigung (SpO2) - MediaTek Sensio misst die Menge an Sauerstoff im Blut. - Elektrokardiographie (EKG) - MediaTek Sensio misst die elektrische Aktivität des Herzens über einen bestimmten Zeitraum hinweg und zeigt diese in grafischer Form an. - Photoplethysmografie (PPG) - MediaTek Sensio misst die Veränderung des Blutvolumens.

Die erste 6-in-1-Hard- und Software-Gesamtlösung, bestehend aus optischen, elektrischen und verarbeitenden Komponenten, liefert ein Paket von intelligenten Gesundheitslösungen, das Benutzer besser über ihren Fitness-Level informiert.

MediaTek Sensio MT6381 umfasst:

- Integrierte R- und IR-LEDs für PPG-Reflexionsessung + 1-Kanal-EKG mit Analog-Front-End - Kompaktes 6,8 mm x 4,93 mm x 1,2 mm OLGA 22-Pin-Paket - Gesamte externe Stückliste: 4 Kappen + 2 Elektroden - I2C /SPI digitale Schnittstelle

MediaTek Sensio wird Anfang 2018 auf dem Markt sein.

Mehr Informationen finden Sie bei MediaTek Sensio

Haftungsausschluss: MediaTek Sensio und die zugehörige Software ist weder ein Endprodukt noch für den Gebrauch in der Diagnose von Krankheiten oder anderen Bedingungen oder zum Heilen, Mindern, Behandeln oder Vorbeugen von Krankheiten gedacht. Es bestehen inhärente Einschränkungen in Bezug auf MediaTek Sensio und die zugehörige Software und andere Faktoren, die die Richtigkeit der Angaben der von MediaTek Sensio zur Verfügung gestellten Daten und der verbundenen Software beeinträchtigen könnten, einschließlich im Zusammenhang mit dem Ablesen der Herzfrequenz, die von Umweltbedingungen, dem Hautzustand, bestimmten Aktivitäten, dem Design oder der Einstellungen des Gerätes, der Sensor-Platzierung und anderen Endbenutzer-Interaktionen abhängig sein kann.

Informationen zu MediaTek Inc.

MediaTek Incorporated (TWSE: 2454) ist ist ein weltweit agierendes Fabless-Halbleiter-Unternehmen, das jährlich 1,5 Milliarden angeschlossene Geräte betreibt. Wir sind Marktführer im Bereich der Entwicklung innovativer Systems-on-Chip (SoC) für Mobilgeräte, Home-Entertainment-Systeme, Konnektivität und Produkte aus dem Bereich des Internets-der-Dinge (IoT). Unser Einsatz für Innovation hat uns zu einer treibenden Kraft in mehreren technischen Schlüsselbereichen gemacht einschließlich leistungeffizienter Mobilfunktechnologien und modernster Multimedialösungen für eine breite Produktpalette wie z.B. Smartphones, Tablets, Digitalfernsehen, OTT-Boxen, Wearables und Automotiv-Lösungen MediaTek befähigt und inspiriert Menschen dazu, ihren Horizont zu erweitern und unterstützt sie dabei, ihre Ziele durch intelligente Technologien schneller zu erreichen. Die treibende Kraft hinter all unseren Handlungen nennen wir Everyday Genius. Besuchen Sie www.mediatek.com, um mehr Informationen zu erhalten.

Info - https://mma.prnewswire.com/media/619477/MediaTek_SensioInfographic_Final_Media_Infographic.jpg

Pressekontakt:

MediaTek-Pressestelle: PR@mediatek.com

Kevin Keating

MediaTek

+1-206-321-7295

10188 Telesis Ct #500

San Diego

CA 92121

USA



Joey Lee

MediaTek

+886-3-567-0766 # 31602

No. 1

Dusing 1st Rd.

Hsinchu Science Park

Hsinchu City 30078

Taiwan

Original-Content von: MediaTek Inc., übermittelt durch news aktuell