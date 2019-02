Acapela Group

Kundenspezifische digitale Stimme zur Kommunikation mit Passagieren: Deutsche Bahn (DB) wählt Acapela, um ihre exklusive personalisierte Stimme zu kreieren

Die DB Station&Service AG, ein Tochterunternehmen der DB, einer der größten Mobilitäts- und Logistikdienstleister in Europa, hat die Acapela Group als Stimmlösungsexperten gewählt, um ihre brandneue deutsche Digitalstimme zu kreieren.

Die DB Station&Service AG ist für den Betrieb von mehr als 5.400 Bahnhöfen im deutschen Eisenbahnnetz zuständig. Als Ergebnis einer Ausschreibung wurde die Acapela Group durch das Unternehmen ausgewählt, um eine kundenspezifische Stimme zu kreieren, die DB-Passagiere einheitlich und in Echtzeit auf angenehme und einzigartige Weise informiert.

Die digitale DB-Stimme wird mithilfe von "Acapela Voice Factory", der Acapela-Lösung für kundenspezifische Stimmerstellung, erzeugt und DB-Passagiere bald einzigartig und unverwechselbar informieren. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, ihr Stimmbranding mit einer sehr natürlichen und angenehmen Digitalstimme über jeden Audio-Berührungspunkt am Bahnhof zu erzielen.

Die neueste Innovation von Acapela, die auf der künstlichen Intelligenz "Deep Neural Networks" (DNN) - Acapela DNN - basiert, eröffnet neue Möglichkeiten für die Generierung personalisierter Digitalstimmen, die auf die Umgebung abstimmt sind, in der sie angewendet werden.

Kundenspezifische Stimmen ermöglichen es Unternehmen und Organisationen, ihre Konversationen mit der Zielgruppe relevanter zu gestalten, während effizient Echtzeit-Informationen bereitgestellt werden, die für den öffentlichen Transport wesentlich sind. Kundenspezifische Stimmen ermöglichen eine Audio-Markenidentität, bieten eine herausragende sprachliche Nutzererfahrung und erhöhen die Kundenzufriedenheit.

"Die Stimme ist die akustische Visitenkarte der DB in allen Bahnhöfen. Mit der neuen Technik von Acapela können wir Bahnhofsbesucher und Reisende noch verständlicher und angenehmer informieren", erläutert Daniel Labahn, Leiter Reisendeninformation der Zukunft der DB Station&Service AG. "Gerade in Störungsfällen sind deutliche Ansagen unerlässlich für eine gute Reisendeninformation. Dies hat direkte Auswirkung auf die Kundenzufriedenheit, um die wir uns in den kommenden Jahren verstärkt kümmern".

"Wir sind sehr stolz darauf, DB bei ihrem Stimmprojekt für ein modernes Passagierinformationssystem zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass dies der richtige Moment für Unternehmen ist, um die Möglichkeit einer eigenen Stimmpersona zu nutzen, da jeder täglich mit Voice First-Schnittstellen zu tun hat. Eine digitale Stimme versorgt Passagiere nicht nur mit Echtzeit-Audioinformationen, die für Nutzer unerlässlich sind. Sie sorgen auch für eine moderne und angenehme Benutzererfahrung und tragen zur Markenidentität bei. Stimme ist wichtig und Acapela ist für seine Erfahrung bei der Generierung von kundenspezifischen Stimmen für den öffentlichen Transport bekannt", sagt Andrew Richards, Leiter der Abteilung für öffentlichen Transport bei der Acapela Group.

Neben der regulären Entwicklung von kundenspezifischen Stimmen bei Acapela wurden Verkehrsbereichsaufzeichnungen mithilfe von dedizierten Tools von Acapela erstellt, um die Bahnhofsnamen und Passagierinformationen für eine erweiterte Benutzererfahrung perfekt wiederzugeben.

Acapela-Stimmen werden Echtzeit-Passagierinformationen für deutsche und internationale Reisende bereitstellen: die kundenspezifische Stimme für die deutschen Nutzer und eine englische Stimme aus dem Acapela-Katalog für nicht deutschsprachige Nutzer.

Über die DB

Der Deutsche Bahn Konzern ist ein internationaler Anbieter von Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen und agiert weltweit in über 130 Ländern. Über 310.000 Mitarbeiter sind im DB-Konzern beschäftigt, knapp 40 Prozent davon außerhalb Deutschlands

Im Personenverkehr befördert der DB-Konzern europaweit (inkl. Deutschland) in seinen Zügen und Bussen mehr als 12 Millionen Personen pro Tag. Im Bereich Transport und Logistik werden im europäischen Netzwerk pro Jahr rund 300 Millionen Tonnen Güter auf der Schiene und rund 100 Millionen Sendungen auf der Straße transportiert. In den weltweiten Netzwerken werden rund 1,3 Millionen Tonnen Luftfracht und rund 2,1 Millionen TEU Seefracht abgewickelt.

Über die Acapela Group

Voice First erfindet die Art und Weise neu, wie wir mit Geräten umgehen. Acapela erschafft personalisierte Digitalstimmen, um Endbenutzer durch diese neue Erfahrung zu führen.

Die Acapela Group ist ein führender europäischer Anbieter von Stimmlösungen mit 30-jähriger Erfahrung und Marktfeedback, starken Partnerschaften, tief verwurzelter Forschung und Entwicklung, einem enthusiastischen Team sowie einem großen Appetit auf Innovationen. Wir erfinden Stimmlösungen, um zu informieren, zu navigieren, Zugriff auf Informationen zu bieten, Kommunikation zu ermöglichen, Gedanken und Wünsche auszudrücken, an Unterhaltungen teilzunehmen, die persönliche Stimmidentität zu erhalten und vieles mehr. Unsere Stimmen können für Sie Inhalte in über 30 Sprachen sprechen oder lesen.

