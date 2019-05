Deutscher Lehrerpreis - Unterricht innovativ

Jetzt noch bis 24. Juni mitmachen: "Deutscher Lehrerpreis - Unterricht innovativ" Wettbewerbsrunde 2019

Anmeldungen auf www.lehrerpreis.de / Preisverleihung im November 2019 in Berlin

Die Bewerbungsphase für den "Deutschen Lehrerpreis - Unterricht innovativ" geht in die Schlussrunde. Noch bis zum 24. Juni ist Zeit, um Bewerbungen und die Begründungen beim Deutschen Lehrerpreis unter www.lehrerpreis.de einzureichen. Erstmals in diesem Jahr werden in den beiden Kategorien "Schüler zeichnen Lehrer aus" und "Unterricht innovativ" auch Ideen, die digitale Medien und Themen sinnvoll einbinden, zusätzlich berücksichtigt. Die Preisverleihung findet im November 2019 in Berlin statt.

Die Initiatoren des Wettbewerbs, Inger Paus, Vorsitzende der Geschäftsführung der Vodafone Stiftung, und Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, freuen sich auf die Einreichungen zum elften Deutschen Lehrerpreis und sind gespannt auf zukunftsweisende Unterrichtsprojekte, engagierte Lehrkräfte und Impulse für gute Bildung in einer digitalen Welt.

In der Kategorie "Schüler zeichnen Lehrer aus" sind Schülerinnen und Schüler des Abschluss-Jahrganges 2018/2019 an weiterführenden Schulen aufgerufen, von ihnen geschätzte und besonders engagierte Lehrkräfte zu nominieren, die sich für ein verantwortungsvolles Miteinander in der Schule einsetzen. Die Kategorie "Lehrer: Unterricht innovativ" des Wettbewerbs wendet sich an Lehrerinnen und Lehrer aus dem Sekundarbereich deutscher Schulen (auch im Ausland), die fächerübergreifend unterrichten und im Team zusammenarbeiten. Für ideenreiche, innovative Unterrichtskonzepte werden Preise im Gesamtwert von 13.000 Euro ausgeschrieben.

Der Wettbewerb wird von der Vodafone Stiftung Deutschland und dem Deutschen Philologenverband 2019 zum elften Mal durchgeführt. Mit der Auszeichnung sollen das Engagement und die Leistungen von Lehrkräften gewürdigt und in den Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung gerückt werden. Kooperationspartner des Wettbewerbs sind die Wochenzeitung "DIE ZEIT", "ZEIT für die Schule" und der Cornelsen Verlag.

