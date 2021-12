Landis+Gyr

Landis+Gyr Veräussert Beteiligung an Intellihub Joint Venture

Cham, Schweiz und Sydney (ots/PRNewswire)

Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), ein führender Anbieter von integrierten Energiemanagementlösungen, gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Landis+Gyr Pty Ltd. eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer Beteiligung an Intellihub Operations Pty Ltd („Intellihub") für über AUD 310 Millionen abgeschlossen hat.

Der Käufer, der globale Vermögensverwalter Brookfield wird neben dem Secure Assets Fund von Pacific Equity Partners (PEP) neu zu einem strategischen Investor in Intellihub Group, einem Unternehmen im Bereich intelligente Versorgungsinfrastruktur als Dienstleistung (smart utility infrastructure-as-a-service). Brookfield wird die Beteiligung an Intellihub von Landis+Gyr erwerben, die sich durch die Umwandlung einer früher ausgegebenen Wandelanleihe im Rahmen der Transaktion von rund 20% auf 16.8% verringert hat. Die Transaktion unterliegt verschiedenen Abschlussbedingungen. Nach Abschluss der Transaktion wird Intellihub im gemeinsamen Besitz von Brookfield Infrastructure und PEP sein.

"Die Beteiligung an Intellihub war ein grosser Erfolg für Landis+Gyr und wir glauben, dass die Investition von Brookfield in Intellihub zu einem geeigneten Zeitpunkt in der Energiewende, die Australasien durchläuft, kommt. Während wir uns darauf freuen, auch in Zukunft mit Intellihub als Kunden zusammenzuarbeiten, konzentrieren wir uns auf den Ausbau unserer Position in den Bereichen Smart Infrastructure, Grid Edge Intelligence und Smart Metering Dienstleistungen", sagte Werner Lieberherr, Chief Executive Officer von Landis+Gyr. "Den Erlös aus dem Verkauf werden wir sowohl organisch als auch anorganisch in strategische Wachstumsbereiche reinvestieren, um die Dekarbonisierung des Stromnetzes voranzutreiben und es Versorgungsunternehmen und Verbrauchern auf der ganzen Welt zu ermöglichen, Energie besser zu managen."

Im Geschäftsjahr 2020 hatte Landis+Gyr seinen Liefervertrag mit Intellihub bis 2026 verlängert und damit die Versorgung mit intelligenten Zählern in den Märkten Australien und Neuseeland sichergestellt.

Das Intellihub Joint Venture wurde im Mai 2018 gegründet, wobei Landis+Gyr sowohl Cash als auch sein 2015 gegründetes Intellihub-Geschäft im Gegenzug für einen Anteil von rund 20% am Joint-Venture einbrachte.

Landis+Gyr geht von einem Barerlös aus der Transaktion von über USD 220 Millionen zum Zeitpunkt des Abschlusses aus, welcher teilweise durch Kapitalgewinnsteuern in Australien sowie Stempelsteuern in der Schweiz gemindert wird.

Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende Februar 2022 erwartet.

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem der breitesten Angebote der Industrie liefern wir innovative und flexible Lösungen und helfen damit Energieversorgungsunternehmen, deren komplexe Herausforderungen in den Bereichen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure zu meistern. Mit einem Umsatz von USD 1.4 Milliarden im Geschäftsjahr 2020 beschäftigt Landis+Gyr rund 5'000 Mitarbeitende in über 30 Ländern auf allen fünf Kontinenten mit der Mission, Energie besser zu managen. Weitere Information finden Sie unter www.landisgyr.com.

Melissa.vanAnraad@landisgyr.com

Eva.Borowski@landisgyr.com

Christian.Waelti@landisgyr.com

