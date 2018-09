www.mukoviszidose-log.de: Hilfreiche Informationen für Patienten

Startseite der wwww.mukoviszidose-log.de / mukoviszidose-log.de / Hilfreiche Informationen für Patienten / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/74283 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Chiesi GmbH" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Einfache Navigation, nützliche Informationen, moderne Bilder: Die Patientenwebseite www.mukoviszidose-log.de wurde aktualisiert und aufgefrischt. Ob Hintergrundwissen rund um die Erkrankung Mukoviszidose und ihre Entstehung oder praktische Orientierungshilfen zum Bestellen und Herunterladen - dank der übersichtlichen Menüführung finden sich Nutzer jetzt noch schneller zurecht.

Verständlich aufbereitet finden Erkrankte, Angehörige und Interessierte unter dem Menüpunkt "Mukoviszidose" alles Wissenswerte zur Diagnose, Therapie und den Symptomen sowie zu Hygienemaßnahmen im Alltag. Zudem bietet die Webseite zahlreiches Material zum Download oder zur Bestellung - beispielsweise Leitfäden für Patienten und Eltern erkrankter Kinder, Medikations- und Trainingspläne und Impfkalender. Ein Glossar sowie Adressen und Links zu Selbsthilfegruppen und Hilfseinrichtungen geben dem Besucher weiterführende Informationen. Regelmäßige News zum Thema Mukoviszidose runden das neue Profil der Seite ab.

Mukoviszidose oder CF (zystische Fibrose; engl. cystic fibrosis) zählt zu den "Seltenen Erkrankungen" und ist eine autosomal-rezessive Erbkrankheit, bei der die sekretbildenden Drüsen des Körpers nicht richtig funktionieren. In Deutschland sind bis zu 8.000 Menschen von Mukoviszidose betroffen, jährlich werden ca. 140 Kinder mit der Erkrankung geboren.(1)

Die Chiesi Gruppe

Chiesi Farmaceutici S.p.A. ist ein internationales, privat geführtes Pharma-Unternehmen mit Hauptsitz in Parma, Italien. Chiesi widmet sich der Forschung, der Entwicklung und dem Vertrieb innovativer verschreibungspflichtiger, therapeutischer Produkte in den Bereichen Atemwegserkrankungen, Neonatologie, Transplantationsmedizin sowie Seltene Erkrankungen. Das 1935 gegründete Unternehmen beschäftigt heute über 5.300 Mitarbeiter in weltweit 26 Tochtergesellschaften und vertreibt seine Produkte in über 70 Ländern. Im Jahr 2017 konnte ein Umsatz von 1,69 Mrd. Euro erzielt werden.

Die Chiesi GmbH in Deutschland

Die Chiesi GmbH mit ihrem Sitz in Hamburg beschäftigt in Deutschland rund 330 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. Als eine der größten Vertriebsgesellschaften von Chiesi erwirtschaftete sie im Jahr 2017 einen Umsatz von insgesamt 176 Mio. Euro. Chiesi unterstützt alle an der Versorgung der Patienten Beteiligten darin, diesen ein besseres Leben zu ermöglichen und engagiert sich in der Gestaltung und Fortentwicklung des Gesundheitssystems. 2018 wurde Chiesi erneut vom TOP Employers Institute als Top Arbeitgeber ausgezeichnet.

(1) Mukoviszidose e.V. Bundesverband Cystische Fibrose (CF). www.muko.info/informieren/ueber-die-erkrankung, zuletzt abgerufen am 17.09.2018.

