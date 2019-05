Der Bundeswahlleiter

Europawahl 2019 beginnt heute

Wiesbaden (ots)

Ab heute sind rund 418 Millionen Wahlberechtigte in der Europäischen Union aufgerufen, die 751 Abgeordneten des Europäischen Parlamentes zu wählen. Wie der Bundeswahlleiter mitteilt, öffneten heute die Wahllokale in den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. Am 24. Mai können dann die Wählerinnen und Wähler in Irland und der Tschechischen Republik ihre Stimme abgeben, in der Tschechischen Republik erstreckt sich die Wahl sogar über zwei Tage. In Lettland, Malta und der Slowakei wird am 25. Mai gewählt, in allen übrigen EU-Mitgliedstaaten findet die Europawahl am 26. Mai statt, so auch in Deutschland.

Nicht nur was den Wahltag angeht gibt es Unterschiede in den nationalen Bestimmungen zur Europawahl 2019. So besteht in einigen Ländern Wahlpflicht: In Belgien, Bulgarien, Griechenland, Luxemburg und Zypern hat man nicht die Wahl, ob, sondern nur, wo man das Kreuz setzt. In den meisten EU-Mitgliedstaaten darf bzw. muss man ab 18 Jahren seine Stimme abgeben. In Griechenland dürfen auch schon 17-Jährige wählen, in Österreich und Malta ist man ab 16 Jahren wahlberechtigt.

In allen EU-Mitgliedstaaten gleich ist hingegen das Verbot der mehrfachen Stimmabgabe: Das Wahlrecht darf nur einmal und nur persönlich ausgeübt werden. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind.

Die letzten Wahllokale schließen am 26. Mai um 23:00 Uhr in Italien. Ab diesem Zeitpunkt dürfen die vorläufigen amtlichen Wahlergebnisse bekannt gegeben werden. Der Bundeswahlleiter wird daher erst ab 23:00 Uhr alle ihm bis dahin vorliegenden Ergebnisse der kreisfreien Städte und Landkreise in sein Internetangebot unter www.bundeswahlleiter.de einstellen. Alle danach eingehenden Ergebnisse wird er unmittelbar veröffentlichen und zu Ergebnissen auf Landes- bzw. Bundesebene zusammenfassen.

Mit der Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses ist in den frühen Morgenstunden des 27. Mai zu rechnen.

Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot des Bundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.

Weitere Auskünfte gibt: Büro des Bundeswahlleiters Telefon: 0611 75-4863 www.bundeswahlleiter.de/kontakt

