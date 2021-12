Landesbank Baden-Württemberg

Deutsche wissen kaum über Klimaschutzmaßnahmen der EU Bescheid

Der Klimawandel ist in aller Munde - aber was die Europäische Union dagegen konkret unternimmt und wie jeder Einzelne davon betroffen ist, hat sich in weiten Teilen der Bevölkerung noch nicht herumgesprochen. Beispielsweise wissen rund die Hälfte der Menschen noch nicht, dass neue Benziner und Dieselfahrzeuge voraussichtlich ab 2035 nicht mehr verkauft werden dürfen. Das ergab eine repräsentative Bevölkerungsbefragung zum EU-Maßnahmenpaket "Fit for 55" im Auftrag der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Exakt sind es 47 Prozent der Bundesbürger, die noch nicht darüber Bescheid wissen, dass ab 2035 Neuwagen mit Verbrennungsmotor verboten werden. Dabei ist dies neben dem Ausbau von E-Auto-Ladestationen sogar noch die bekannteste Maßnahme aus dem Klimapaket "Fit for 55", das die EU im Juli 2021 vorgestellt hat. Für diesen Monat hat die Kommission die Veröffentlichung weiterer Pläne im Rahmen von "Fit for 55" angekündigt.

Gleichzeitig zeigt die Befragung ein großes Informationsbedürfnis in der Bevölkerung, wie genau die Klimaziele der EU bis 2050 erreicht werden sollen. Deshalb startet die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) jetzt eine neue Informationsplattform unter www.lbbw.de/fitfor55. "Den 'European Green Deal' umzusetzen, bedeutet eine große Herausforderung für jeden von uns. Wir wollen diesen tiefgreifenden Transformationsprozess begleiten - nicht nur als Finanzpartner, sondern auch als Ratgeber und Aufklärer", erklärt Cara Schulze, Leiterin Nachhaltigkeit bei der LBBW.

Denn von den meisten der vorgesehenen Schritte des 'European Green Deal' hat weniger als ein Drittel der Befragten je gehört. Dies gilt nicht nur für abstrakte Themen wie den Emissionshandel (22 Prozent Bekanntheit), sondern auch für ganz lebensnahe Maßnahmen wie die Abschaffung von Steuervorteilen bei Öl, Gas und Diesel, die weite Teile der Bevölkerung betreffen. Nur exakt ein Viertel der Befragten weiß über diese Pläne Bescheid. Das Thema energetische Sanierung von Gebäuden ist lediglich 30 Prozent der Umfrageteilnehmer bekannt. Immerhin 42 Prozent gaben an, von der angestrebten Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien auf 40 Prozent schon einmal gehört zu haben.

Mehr Informationen wünschen sich die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger insbesondere zu Erneuerbaren Energien (47 Prozent), Energieeffizienz (38 Prozent) und Automobilität, z. B. über alternative Antriebe (37 Prozent).

Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Fit for 55", für die 1.000 Deutsche im Oktober 2021 im Auftrag der LBBW zur EU-Klimainitiative befragt wurden.

Die neue digitale Informationsplattform der LBBW ist nach dem Klimaschutz-Paket "Fit for 55" der EU benannt. Um mindestens 55 Prozent soll der Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 gegenüber 1990 gesenkt werden. Eine wichtige Wegmarke, um Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen.

