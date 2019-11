Hilton Hotels Inspirationen für den nächsten Familienurlaub

Hilton

Kaum begonnen, schon wieder vorbei: Die Herbstferien sind nur so verflogen und der Alltag hat das Familienleben zurückerobert. Daher steht auch bei vielen die Planung der nächsten Auszeit auf dem Programm - sei es ein Familien-Kurztrip oder der Winterurlaub. Ganz nach dem Motto: Nach den Ferien ist VOR den Ferien.

Wie wäre es mit einem Familienurlaub in einem der Hilton Hotels? Das Paket "Kids Stay Free, Eat Free" ist in familienfreundlichen Hotels an großartigen Reisezielen auf der ganzen Welt erhältlich. Kinder übernachten nicht nur kostenfrei, sondern können auch kostenloses Frühstück, Mittag- und Abendessen in einem der Hotelrestaurants* genießen.

Hilton hat einige seiner beliebtesten familienfreundlichen Reiseziele als Inspiration ausgewählt, die der perfekte Ausgangspunkt sind, um eine ganze Reihe von Aktivitäten zu genießen - von Museen über Themenparks bis hin zu Landtouren:

Harrogate - DoubleTree by Hilton Harrogate Majestic Hotel & Spa

Wie wäre es mit einem klassisch-kulturellen Winterurlaub in der britischen Kurstadt Harrogate? Das DoubleTree by Hilton Harrogate Majestic Hotel & Spa bietet sich dabei als perfekte Destination für Familien an. Das neu renovierte Hotel befindet sich auf einer acht Hektar großen Fläche von wunderschön angelegten Gärten. In nur zehn Autominuten ist das historische Ripley Castle and Gardens zu erreichen, wo es vom Bogenschießen bis zum Erlernen des traditionellen Buschhandwerks für Groß und Klein viel zu erleben gibt. Die Stadt York ist ebenfalls schnell erreichbar und bietet spannende Aktivitäten wie zum Beispiel eine Tour durch das Yorker Münster - eine der malerischsten gotischen Kathedralen der Welt - sowie die Besichtigung der römischen Stadtmauern. Für aktive Familien ist Harrogate ein ausgezeichneter Startpunkt für naturverbundene Abenteuer.

Straßburg - Hilton Strasbourg

Straßburg nennt sich »Schnittpunkt Europas«, andere sprechen von der schönsten Stadt der Welt. Für viele ist es einfach die Hauptstadt des Elsass. Straßburg sprüht vor Energie und Dynamik und bietet mit dem Straßburger Münster, dem Maison Kammerzell oder dem Europaparlament attraktive Sehenswürdigkeiten. Das Hilton Strasbourg ist - zentral gelegen - der perfekte Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden. Mit hausinternem Babysitter und ausgewählten Kindermenüs zeigt sich das Hotel besonders familienfreundlich. Die Frage vieler Eltern lautet nun: Wie kann ich eine Reise ins schöne Straßburg für meine Kinder attraktiv machen? Die Antwort ist einfach: mit einem Besuch im Europapark Rust, Deutschlands größtem Funpark. Nur 50 km von Straßburg entfernt, wird der Erlebnispark - mit seinen themenspezifischen Events an Halloween und im Winter - zum absoluten Reisehighlight für die Kleinsten der Familie. Und entschädigt für die elterliche Sightseeing-Tour durch Straßburg!

Dresden - Hilton Dresden

Welche Stadt kann das schon bieten: ein Gebirge (fast) direkt vor den Stadttoren? Wo zwischen Felsen und Wald alte Burgruinen und Festungen liegen. Wo man schmale Pfade und steile Treppen bezwingt, an Wasserfällen und finsteren Höhlen vorbeiläuft und zum Abschluss der Familienwanderung die müden Füße in die Elbe hält. Das Elbsandsteingebirge liegt nur 30 Minuten südöstlich von Dresden. Im Kerngebiet, dem Nationalpark Sächsische Schweiz, gibt es hunderte Wanderpfade geeignet für Groß und Klein. Außerdem können Familien das Labyrinth bei Hinterhermsdorf, den Höllenschlund im Wehlener Grund, die Festung Königstein oder das Nadelöhr am Pfaffenstein erkunden. Mit Blick auf die Elbe und die berühmte Frauenkirche liegt das The Hilton Dresden im Herzen der Altstadt und in der Nähe der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt - ein perfekter Ausgangspunkt für Familienabenteuer in und um die Stadt herum. Das Highlight für Kinder: Nur wenige Schritte vom Haupteingang des Hotels entfernt befindet sich die Ice Cream Factory!

Berlin - Hilton Berlin, Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz, Waldorf Astoria Berlin

Die Hauptstadt gehört nach wie vor zu den absoluten Klassikern für Kurz-Trips innerhalb Deutschlands und bietet mit dem Sea Life oder dem Legoland auch besonders für Kinder spannende Ausflugsziele. Das Sea Life Berlin hat es dank seines gigantischen Zylinder-Aquariums zu weltweitem Ruhm gebracht - ein einzigartiges Taucherlebnis ohne nass zu werden. Mit seinen 25 Meter Höhe beherbergt es über 1.500 Fische aus 97 verschiedenen Arten. Das Legoland Discovery Centre Berlin ist der ultimative Indoor-Spielplatz und bietet gerade an verregneten Urlaubstagen das absolute Spaßevent für die ganze Familie. Wer in Berlin mit seinen Kindern übernachten will, hat mehrere Möglichkeiten: Mit seinen insgesamt fünf Hotels bietet Hilton für verschiedene Geldbeutel die perfekte Urlaubsdestination. Von zeitloser Eleganz im Waldorf Astoria bis hin zum aktiven Kurz-Trip mit angenehmem Aufenthalt im Hampton by Hilton - Familien sind überall gleichermaßen willkommen, um die Hauptstadt zu erobern.

Mannheim - Hilton Garden Inn Mannheim

Mannheim wird als Urlaubsziel oft völlig unterschätzt. Wer nach Mannheim kommt, kann sich auf vieles gefasst machen - nur nicht auf Langeweile! Sehenswertes begegnet den Urlaubern hier an jeder Ecke und nah beieinander - historische Denkmäler, besondere Orte, grüne Oasen. Während Shoppingfreunde die Mannheimer Innenstadt entdecken, kommen Kulturliebhaber zum Beispiel beim Besuch des Barockschloss Mannheim auf Ihre Kosten. Das Technoseum in Mannheim ist eines der großen Technikmuseen in Deutschland und besonders attraktiv für Familienausflüge. Die Ausstellung zeigt 200 Jahre Technik- und Sozialgeschichte. Sie bietet Experimentierstationen zu Naturwissenschaft und Technik und verbindet Information mit Erlebnis. Vom Museumstag bis zum Ferienprogramm - im Technoseum erwartet die Kinder das ganze Jahr über spannende Veranstaltungen. Das Hilton Garden Inn in Mannheim liegt direkt am Hauptbahnhof im Kepler-Quartier und ist nur einen Steinwurf vom Stadtzentrum entfernt. Das Restaurant mit offener Küche, der begrünte Innenhof und die bepflanzte Lobby sorgen für die perfekte Entspannung nach einem ereignisreichen Urlaubstag.

