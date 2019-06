Kemin Health Europe

Kemin führt neue Vision und neues Logo für die Zukunft ein

Der internationale Wirkstoffhersteller macht es sich zum Ziel, bis 2042 80 Prozent der Welt nachhaltig zu transformieren

Kemin Industries, ein internationaler Wirkstoffhersteller kündigte heute seine neue internationale Vision und sein Logo an , um das Unternehmen strategisch bis 2042 und darüber hinaus auszurichten.

Die neue Vision, "Kemin strebt mit seinen Produkten und Dienstleistungen ständig nach einer nachhaltigen Transformation der Lebensqualität in 80 Prozent der Welt ", bildet die Grundlage für das strategische Wachstum und die Prioritäten des Unternehmens, das auf sechs Kontinenten und mit einem Portfolio von mehr als 500 Spezialwirkstoffen tätig ist. Bisher erreichte Kemin jeden Tag mit seinen Produkten und Dienstleistungen für Menschen, Tiere und Haustiere 3,8 Milliarden Leben - und damit mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Diese Vision wurde im Jahr 1998 mit Erreichen dieses Ziels im Jahr 2019 eingeführt. Kemin konnte diesen Meilenstein bereits zwei Jahre zuvor erreichen.

Bis zum Jahr 2042 wird die Weltbevölkerung Schätzungen zufolge bei ca. 10 Milliarden Menschen liegen. Damit Kemin in der Lage ist, für eine Transformation von 80 Prozent der Weltbevölkerung zu sorgen, die dann bei ca. 8 Milliarden Menschen liegt, müssen die Menschen 5 Mal pro Tag mit Produkten von Kemin in Berührung kommen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang isst ein Mensch Eier zum Frühstück, füttert sein Haustier, trägt Jeans, nimmt ein Nahrungsergänzungsmittel und kauft Backwaren oder Fleisch auf dem Markt - und in all diesen Dingen sind Wirkstoffe von Kemin enthalten.

"Als wir vor 20 Jahren unsere bisherige Vision erstellt haben, war sie sehr ehrgeizig und beinhaltete alle Aspekte unseres Geschäfts. Seither ist Kemin um das Zehnfache gewachsen und nun sind die Auswirkungen, die wir erzielen können umso größer", sagte Dr. Chris Nelson, Präsident und CEO von Kemin. "Durch den Einsatz unseres wissenschaftlichen Know-hows auf molekularer Ebene und durch unsere ständige Innovation haben wir die Möglichkeit, auf einem sich schnell verändernden und wachsenden Marktplatz einen internationalen Wandel zu generieren. Mit einer neuen Vision als Leitfaden werden wir erneut motiviert, mehr Menschen mit unseren Produkten und Dienstleistungen zu erreichen, um tatsächlich für eine Veränderung der Lebensqualität auf der ganzen Welt zu sorgen."

Zusammen mit dieser Vision spiegelt das neue Logo von Kemin den Fokus des Unternehmens auf zukünftiges Wachstum wider, während die Unternehmensgeschichte durch eine durchdachte Evolution der Markenidentität von Kemin respektiert wird.

"Unser vorheriges Logo war von einem dicken roten Kreis in Kemins roter Signalfarbe umschlossen. Das jetzige Logo ohne Grenze steht für Transparenz und Innovation", sagte Haley Stomp, Senior Vice President - Worldwide Marketing von Kemin. "Das stilisierte "K" bleibt als Hommage and die beiden vorherigen Logos von Kemin erhalten. Der rote Bogen steht für eine Vorwärtsbewegung und legt Aufmerksamkeit auf das "I", das für Kemins Innovation steht. Das "N" hinter dem roten Bogen steht für die Familie Nelson, die nun hinter Kemin steht, wie sie es bereits seit der Gründung des Unternehmens tut und auch in den kommenden Generationen tun wird."

Der Hauptfokus von Kemin, das im Jahr1961 von R.W. und Mary Nelson gegründet wurde, lag auf der Entwicklung innovativer Agrarprodukte. In der heutigen Zeit ist Kemin ein privates und privat geführtes Unternehmen der Familie Nelson und hat eine Expansion in die Bereiche menschliche und tierische Gesundheit und Ernährung, Aquakultur, Haustierfutter, Nutrazeutika, Lebensmitteltechnologie, Pflanzentechnologie und in die Textilbranche vollzogen. Mit seinem Wachstum und seiner Diversifizierung war Kemin dazu in der Lage, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung zu erreichen, da das Unternehmen für die Wissenschaft hinter unzähligen Produkten steht, mit denen die Verbraucher jeden Tag interagieren.

Wichtige Produktinnovationen von Kemin:

- Ringelblumen: Kemin war Vorreiter in Bezug auf den Prozess, antioxidante Moleküle aus dieser Blume zu isolieren und zu veredeln. ORO GLO® ist ein Ringelblumen-Fettharz-Zusatz für Hühnerfutter, zur natürlichen Verbesserung der gelben Farbe des Eigelb. FloraGLO® Lutein wird in gesundheitsfördernden Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt, um die Gesundheit der Augen zu unterstützen und das Risiko einer altersbedingten Makuladegeneration zu senken. FloraGLO® ist die am häufigsten von Ärzten empfohlene Lutein-Marke und wurde als erste Marke auf dem internationalen Markt eingeführt. - Rosmarin: Wirkstoffe aus dieser Pflanze werden in FORTIUM® R eingesetzt, um Lebensmittel vor Geschmacks- und Farbverlust zu schützen und kommen auch in NATUROX® zur Anwendung, um Haustierfutter auf natürliche Weise frisch zu halten. - Oregano: Oregano, der eine natürliche Quelle der Moleküle Carvacrol und Thymol darstellt, die eine antimikrobielle, entzündungshemmdende Wirkung sowie antioxidante Vorteile haben, hat sich auch als Alternative zu Antibiotika bei Tierfutter herausgestellt. - Grüne Minze: Kemin verwendet den auf natürliche Weise gewonnenen Extrakt der Grünen Minze, um das Arbeitsgedächtnis - den Teil des Gehirns, der Aufmerksamkeit, Fokussierung und Produktivität unterstützt - mit Neumentix® zu behandeln, wobei es sich um ein Nootropikum handelt, das in gesundheitssteigernden Nahrungsergänzungsmitteln zu finden ist und die Gehirnfunktion, Agilität und Reaktionsleistung verbessert, ohne schlafstörend zu wirken. - Kartoffeln: Die Knolle liefert einen natürlichen Extrakt, der das Sättigungsgefühl deutlich verbessert und den Kemin zur Herstellung von Slendesta® verwendet, um eine gesunde Gewichtskontrolle bei Menschen zu unterstützen.

- Antioxidationsmittel: Zwei der ersten Antioxidationsmittelprodukte in der Tierfutterbranche, Endox® und Rendox®sorgen für einen Erhalt der Frische von Tierfutter. Diese innovativen Produkte haben Kemin auf die internationalen Agrarmärkte gebracht. Jahrzehnte später schuf Kemin Lebenmittellösungen für Verbraucher, u. a. EN-HANCE® und die FORTIUM®-Produktlinie, um die Fragen der Oxidation, der Haltbarkeit und des Farberhalts zu behandeln. - Antimikrobielle Stoffe: Zur Senkung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von schädlichen bakteriellen Verunreinigungen in Tierfutter, Nahrungsmitteln für Menschen und Haustierfutter hat Kemin Sal CURB®, BactoCEASE® und andere Produkte eingeführt, mit denen das Verderben der Produkte unterstützt werden soll. - Hemmstoffe für Schimmel: Myco CURB®, ein korrosionsbeständiges Konservierungsmittel für Tierfutter, das die typischerweise bei kommerziellem Getreide auftretende Schimmelbildung hemmt, was auch zur Schaffung von SHIELD® führte, womit das Schimmelwachstum in Tortillaprodukten verhindert werden soll. Bei Myco CURB®, das für Kemin nach wie vor ein Traditionsprodukt ist, handelt es sich um den weltweit am meisten verkauften Schimmelhemmer. - Pflanzen von Kemin:

Kemin strebt mit der neuen Vision eine nachhaltige Transformation der Lebensqualität auf der ganzen Welt an. Durch das Erstellen einer neuen Vision und eines geänderten Logos konzentriert sich Kemin auf den Ausbau seiner internationalen Reichweite, um dieses Ziel zu erreichen. Mithilfe der Einführung eines Dreifachbilanz-Ansatzes in allen Geschäftsbereichen von Kemin sowie mit dem Know-how in Bezug auf Ernährung, Schutz und Innovation auf internationalem Niveau, setzt sich das Unternehmen für die Förderung der Gesundheit der Menschen, des Planeten und der Geschäftswelt ein.

"Wir glauben, dass die Branchen in denen wir tätig sind und die Wissenschaft hinter der wir stehen endlose Möglichkeiten bieten, unsere Umweltbelastung zu senken und unseren Beitrag zu erhöhen - während wir weiterhin für unsere Kunden da sind, um die Lebensqualität auf der ganzen Welt zu verändern", sagte Dr. Nelson. "Mit inspirierenden Molekularlösungen wenden wir die Wissenschaft an, um auf die Herausforderungen der Welt in Bezug auf Lebensmittel, Futter und Gesundheit für Tiere und Menschen zu reagieren. Wir haben unsere Aufmerksamkeit daraufhin umgelenkt, das wir sicherstellen wollen, dass die heutigen Handlungen von Kemin für eine bessere Zukunft sorgen."

Informationen zu Kemin Industries

Kemin Industries (www.kemin.com) ist ein internationaler Wirkstoffhersteller, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensqualität jeden Tag für 80 Prozent der Weltbevölkerung auf nachhaltige Weise mit seinen Produkten und Dienstleistungen zu verändern. Das Unternehmen liefert über 500 Spezialwirkstoffe für menschliche und tierische Gesundheit und Ernährung, Haustierfutter, Aquakultur, Nutrazeutika, Lebensmitteltechnologie, Pflanzentechnologie und in die Textilbranche.

Kemin hat sich seit über einem halben Jahrhundert dem Einsatz angewandter Wissenschaft verschrieben, um die Herausforderungen der Branche anzugehen und Kunden in mehr als 120 Ländern Produktlösungen anzubieten. Kemin stellt mit seinem Engagement für Qualität, Sicherheit und Effizienz für Lebensmittel, Futter und gesundheitsbezogene Produkte Wirkstoffe zur Verfügung, um eine wachsende Bevölkerung zu ernähren.

Das im Jahr 1961 gegründete Unternehmen Kemin ist ein privates, familiengeführtes Unternehmen in Familienbesitz mit weltweit mehr als 2.800 Mitarbeitern und Betrieben in 90 Ländern, u. a. mit Produktionsstätten in Belgien, Brasilien, China, Indien, Italien, Russland, San Marino, Singapur, Südafrika und in den Vereinigten Staaten.

