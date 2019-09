World Gold Council führt Grundsätze für einen verantwortungsbewussten Goldabbau ein

World Gold Council

Der World Gold Council, die Organisation für die Marktentwicklung der Goldindustrie, gab heute die Einführung seine Responsible Gold Mining Principles bekannt, die Grundsätze für einen verantwortungsbewussten Goldabbau.

Bei den Grundsätzen handelt es sich um ein Rahmenwerk, das klare Erwartungen in Bezug auf einen verantwortungsvollen Goldabbau für Verbraucher, Investoren sowie die nachgelagerte Goldlieferkette festlegt. Der World Gold Council, der mit seinen Mitgliedern, weltweit führenden Goldminenunternehmen, zusammenarbeitet, hat Grundsätze festgelegt, die nach Auffassung des Councils zentrale Umweltfragen sowie soziale und ordnungspolitische Fragen für den Goldminensektor behandeln.

Ziel des World Gold Council ist es, die Grundsätze für einen verantwortungsbewussten Goldabbau zu einem glaubwürdigen und weithin anerkannten Regelwerk werden zu lassen, so dass Goldminenunternehmen sich in der Gewissheit wägen können, einen verantwortungsvollen Goldabbau zu betreiben. Der World Gold Council nimmt zur Kenntnis, dass ökologische, soziale sowie ordnungspolitische Überlegungen zunehmend an Bedeutung für Verbraucher gewinnen.

Die Grundsätze für einen verantwortungsbewussten Goldabbau orientieren sich an bereits bestehenden Regelwerken und Instrumenten und konsolidieren diese in einer einzigen Rahmenverordnung.

Unternehmen, die die Grundsätze für einen verantwortungsbewussten Goldabbau implementieren, benötigen die externe Zusage einer unabhängigen Drittpartei. Auf diese Weise werden Goldkäufer erneut in ihrem Vertrauen gestärkt, verantwortungsvoll abgebautes und bezogenes Gold zu erwerben.

Gary Goldberg, CEO von Newmont Goldcorp, der diese Initiative im Namen des Vorstands des World Gold Council beaufsichtigte, sagte aus: "Die Einhaltung fester ökologischer, sozialer und ordnungspolitischer Prinzipien sollte ein wichtiger Bestandteil eines jeden verantwortungsvollen Goldabbauunternehmens sein. Aus diesem Grund haben die Mitglieder des World Gold Council sich mit bedeutendenden Branchenbeteiligten zusammengetan, um gemeinsam die Grundsätze für einen verantwortungsvollen Goldabbau zu entwickeln. Angesichts der nachhaltigen Fokussierung der Mitglieder auf die Optimierung ökologischer, sozialer und ordnungspolitischer Leistungsstärke verkörpert die Formalisierung der Responsible Gold Mining Principles die natürliche Weiterentwicklung unserer täglichen Arbeitsweisen. Ich hege die Hoffnung, dass diese Grundsätze weitreichend übernommen werden und zwar nicht nur von Mitgliedsunternehmen, sondern industrieweit."

Terry Heymann, Chief Financial Officer des World Gold Council, fügte hinzu: "Wir verfolgen das Ziel, durch die Responsible Gold Mining Principles das Vertrauen in Gold und die Goldbergbauindustrie zu stärken. Verbraucher, Investoren sowie die nachgelagerte Lieferkette werden sich in der Gewissheit wägen können, ausschließlich mit verantwortungsbewusst gewonnenem Gold konfrontiert zu sein. Die Grundsätze berücksichtigen das Feedback von mehr als 200 Organisationen und Individuen über zwei Konsultationsrunden hinweg und sind auf eine Weise erstellt worden, die einen effizienten Betrieb des Goldmarktes gewährleisten soll."

Die Grundsätze sind hier zugänglich.

Der World Gold Council ist die Marktentwicklungsorganisation für die Goldindustrie. Unser Ziel ist es, die Nachfrage nach Gold zu stimulieren und zu stützen, der Branche Orientierung zu bieten und als globale Autorität auf dem Goldmarkt zu agieren.

Wir entwickeln auf Grundlage unserer maßgeblichen Marktkenntnis auf Gold basierende Lösungen, Dienstleistungen und Produkte. Um unsere Ideen umzusetzen, arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen. Folglich erzeugen wir strukturelle Veränderungen in der Nachfrage nach Gold in allen wichtigen Marktsektoren. Wir verschaffen Einblick in die internationalen Goldmärkte und helfen Menschen, die wohlstandserhaltende Qualität von Gold und seine Rolle bei den sozialen und ökologischen Bedürfnissen der Gesellschaft besser zu verstehen.

Die Mitgliedschaft des World Gold Council setzt sich aus den weltweit führenden und fortschrittlichsten Goldabbaufirmen zusammen.

