Investis Digital kündigt Investis Digital Live an

London (ots/PRNewswire)

Skalierbare Lösung zum kostengünstigen und sicheren Verwalten von Webcasts und virtuellen Veranstaltungen für globale Unternehmen

Investis Digital, ein führendes weltweit tätiges Unternehmen für digitale Kommunikation, meldete heute das Rebranding und die Erweiterung seiner Lösung für Webcasts und virtuelle Veranstaltungen unter dem Namen Investis Digital Live. Mittels proprietärer Technologie und dedizierten Fachkräften unterstützt Investis Digital Live über 750 Unternehmen pro Jahr bei der kosteneffektiven und sicheren Umsetzung ihrer Webcasts und virtuellen Veranstaltungen.

"Das Rebranding und die Neueinführung von Investis Digital Live markiert eine deutliche Veränderung der von uns angebotenen Lösungen sowie der von uns nun unterstützten Veranstaltungen", so Adrian Goodliffe, Senior Managing Director für Europa. "Viele Unternehmen greifen vermehrt auf Kollaborationstools wie Teams und Zoom zurück, um ihren grundlegenden Kommunikationsbedarf zu decken. In diesem Zusammenhang erfahren wir eine verstärkte Nachfrage nach Lösungen zur Umsetzung von Großveranstaltungen. Investis Digital Live ist eine sichere und skalierbare Plattform, die Teilnehmergruppen von mehreren Tausend Nutzern unterstützt, und zwar über ein Managed Service-Bereitstellungsmodell."

Während der COVID-19-Pandemie hält Investis Digital weiterhin seine Partnerschaften mit zahlreichen Unternehmen aufrecht, darunter Dominos, Prudential und Homebase, um sie bei der effektiven Kommunikation mit ihren Zielgruppen zu unterstützen. Diese Veranstaltungen umschlossen interne Town-Hall-Meetings, Unternehmensneuigkeiten für externe Partner, Quartals- und Jahresergebnisse für Investoren und E-Learning-Veranstaltungen für Mitarbeiter.

Start der virtuellen Veranstaltungsplattform Connect.ID

Das Unternehmen stellte die virtuelle Veranstaltungsplattform Connect.ID für die Erweiterung von Investis Digital Live vor. Diese skalierbare und sichere Paketlösung für virtuelle und Live-Veranstaltungen kann innerhalb von nur zwei Wochen vorkonfiguriert werden. Sie bietet eine Reihe von Möglichkeiten, wie z. B.:

- Ein einheitliches Registrierungs- und Anmeldeverfahren gemäß der DSGVO-Richtlinien - Eine fesselnde Nutzererfahrung mit gleichzeitigen Live- und interaktiven Präsentationen; aufgenommenen On-Demand-Inhalten und herunterladbaren Ressourcen - Kollaborationsfunktionen, wie z. B. Teilnehmerfragerunden, Live-Umfragen, Übertragungsmeldungen und Foliensynchronisation - vollständig kompatibel mit Desktopanwendung oder Mobilgeräten - Maßgeschneiderter Inhalt für die Entwicklung zusätzlicher "Räume" oder Unterstützung einzigartiger Anforderungen

Darüber hinaus bietet diese Lösung Nutzern umfassende Live- und On-Demand-Analysen rund um die Uhr. Datenpunkte geben Aufschluss über die Zuschauer der Live-Veranstaltung und die von ihnen genutzten Inhalte.

Investis Digital Chief Technology Officer David Corchado sagte: "Wir zeichnen uns durch unsere Fähigkeit aus, eine erstklassige Nutzererfahrung zu bieten, ohne an Technikstandards und Sicherheit einzubüßen. Durch Nutzung unserer Connect.ID-Technologie innerhalb von Investis Digital Live erhalten unsere Kunden einen zuverlässigen Partner, dem die Gestaltung tadelloser Veranstaltungen ein besonderes Anliegen ist."

Investis Digital ist ISMS 27001- und ISO 9001-zertifiziert. Zahlreiche der weltweit sicherheitsbewusstesten Unternehmen verlassen sich auf seine Technologie, darunter Banken und Verteidigungsunternehmen wie z. B. Prudential, RBS, Rolls-Royce und BAE Systems.

Informationen zu Investis Digital

Investis Digital ist bereits seit zwei Jahrzehnten ein führendes Unternehmen im Bereich digitale Kommunikation. Durch unseren proprietären Ansatz Connected Content(TM) erzählen wir Markenstorys durch strategischen und ansprechenden Inhalt, der Ihren Zielgruppen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit der richtigen Botschaft übermittelt wird. Wir konzipieren und pflegen intelligente Webseiten mit digitalen Erfahrungen, die nicht nur schnell und strategisch bereitgestellt werden können, sondern auch auf unserer sicheren, weltweit führenden Connect.ID-Technologie mit Rund-um-die Uhr-Service basieren. Wir ermitteln die relevantesten Zielgruppen durch leistungsstarke Marketinglösungen, die Ihre Marke über alle Berührungspunkte hinweg optimiert und bekräftigt.

Durch dieses einzigartige Zusammenspiel von Fachwissen, Technologie und "Always On"-Service konnten wir vertrauensvolle Beziehungen mit über 1.600 globalen Unternehmen aufbauen, einschließlich Ascential, ASOS, Rolls-Royce, Tarte, Fruit of the Loom und Groupon. Weitere Informationen darüber, wie Investis Digital seit 2000 die digitale Kommunikation ermöglicht, erfahren Sie unter: www.InvestisDigital.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/784164/Investis_Digital_Logo.jpg

