Red Box

Red Box bietet Cloud-konfigurierbare Sprachaufzeichnung zum Voranbringen von KI auf Microsoft Azure

London und New YorkLondon und New York (ots/PRNewswire)

Red Box, eine führende Plattform für Voice-Dienste, gibt heute eine Erweiterung ihrer Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt, die auf die Einführung von Conversa, einer Sprachplattform für Unternehmen von Red Box, ausgerichtet ist.

Red Box ist bereits ein bevorzugter Telefoniepartner für Konversationsinformationen und Teil des Vertriebs- und Kundendienstes von Microsoft Dynamics 365. Diese jüngste Entwicklung in der Zusammenarbeit bietet eine einzigartige neue Methode der Erfassung für Voice-Dienste in Unternehmen. Sie kombiniert die Leistungsfähigkeit der Conversa-Audioverarbeitung in Microsoft Azure und Microsoft AI mit der nahtlosen Unterstützung von Cloud- und Premise-basierter Telefonie, die auf reibungslose Zero-Touch-Implementierungen ausgerichtet ist.

Die von Conversa bereitgestellte On-Premise-Selbstinstallationsfunktion, die von Azure Cloud unterstützt wird, vereinfacht die Bereitstellung der mit KI-verfügbaren Echtzeit-Sprachaufnahme für Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, auf Audiodaten zuzugreifen.

"Conversa erfasst umfangreiche, qualitativ hochwertige Sprachdaten aus jedem Gespräch und aus dem gesamten Unternehmen", erklärte Richard Stevenson, CEO von Red Box. "Mit einer marktführenden, plattformunabhängigen Container-Architektur und kostenlosen, offenen Programmierschnittstellen bietet Conversa den Unternehmen einen einfach verfügbaren Collector zum Herunterladen, der den Zugriff auf und die Steuerung von Sprachdaten in Echtzeit noch einfacher macht, um Konversationsinformationen zu nutzen."

Red Box hat kürzlich die offizielle Verfügbarkeit (GA) seiner Compliance-Aufzeichnungslösung für Microsoft Teams angekündigt.

"Bei der Einführung von Conversa als automatisch konfigurierbare Sprachplattform für Unternehmen geht es darum, ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen", erklärte Ray Smith, Geschäftsführer für Dynamics 365 Sales bei Microsoft. "Dank der Kombination von Conversa und Microsoft Dynamics 365 Sales für Konversationsinformationen können Unternehmen ihre vorhandenen Telefoniedaten schnell entsperren und in ihre Geschäftsanwendungen oder Workflows integrieren und so in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse für intelligente Projekte zur Kundenbindung liefern."

Informationen zu Red Box

Red Box ist der führende Voice-Spezialist mit über 30 Jahren Erfahrung in der Unterstützung von Organisationen in der Erfassung, Sicherung und Entfaltung des Mehrwertes einer unternehmensweiten Sprachkommunikation. Conversa by Red Box ist die erste wirklich offene Voice-Plattform für Unternehmen der nächsten Generation. Sie bietet eine revolutionäre ereignisgesteuerte und global erweiterbare Struktur, eine marktführende Gesamtbetriebskosten-Infrastruktur (TCO) und unbegrenzte horizontale Skalierbarkeit.

Conversa bietet eine unternehmenskritische und ausfallsichere Erfassung von umfangreichen, hochwertigen Stimmdaten und -medien von jedem Gespräch - überall, auf jeder Plattform und in Echtzeit. Damit bietet Conversa seinen Kunden eine End-to-End-Datenhoheit und einen offenen Zugang zum weltweit umfangreichsten Ökosystem führender KI-Sprachtechnologien.

Red Box genießt das Vertrauen führender Organisationen in den Sektoren Finanzdienstleistungen, Kontaktzentren, Regierung und öffentliche Sicherheit (einschließlich sechs der weltweit führenden Banken, 85 % der globalen Börsenmakler, 1.700 Callcenter und über 80 % der britischen Polizeikräfte) und wir erfassen und sichern Millionen von Anrufen täglich für über 3.500 Kunden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.redboxvoice.com

