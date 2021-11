Public Marketing

Jetzt erhältlich: Sonderausgabe "Persönlichkeiten im Stadtmarketing" - 150 Entscheider*innen im Porträt

Hamburg (ots)

Wer sind die Entscheider*innen hinter einer Stadtmarke? Wie ist ihr Team aufgestellt und welche Wege gehen sie im Stadtmarketing? Das neue Kompendium "Persönlichkeiten im Stadtmarketing" beantwortet diese Fragen.

"Das Stadtmarketing ist eine originäre Aufgabe der Stadt! Es richtet sich inzwischen sehr viel stärker an die Anspruchsgruppe der Bewohner*innen und beschränkt sich nicht auf Zielgruppen von außen", sagt Bernadette Spinnen, Bundesvorsitzende und Sprecherin der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., in einem Gespräch mit PUBLIC MARKETING. Diese Aussage verdeutlicht, dass das Stadtmarketing heutzutage eine hochprofessionelle Aufgabe ist. Eine Aufgabe, die in den Händen von ausgewiesenen Expert*innen liegt.

Die Sonderausgabe "Persönlichkeiten im Stadtmarketing" versorgt Marketingverantwortliche, Kommunikationsleistende und Berater*innen mit sämtlichen Kontakt- und Hintergrundinformationen zu mehr als 80 deutschen Stadtmarketing-Organisationen. Das umfangreiche Nachschlagewerk, das am 15. November 2021 auf den Markt kommt, wird vom New Business Verlag, Hamburg, unter dem Markendach von PUBLIC MARKETING herausgegeben. Das Fachmagazin mit Fokus auf Marketing und Kommunikation im öffentlichen Sektor ist ein Spezialist im Bereich des Stadtmarketings.

Flankiert werden die Personen-Porträts von Beiträgen zu relevanten Parametern im Stadtmarketing. Vorgestellt werden die bedeutendsten Verbände im Stadtmarketing - die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland, der Deutsche Städtetag und die Stiftung Lebendige Stadt. Außerdem präsentiert die PUBLIC MARKETING-Redaktion die wichtigsten Ergebnisse der Studie "Brandmeyer Stadtmarken-Monitor" und der Analyse "Vitale Innenstädte 2020".

Die Sonderausgabe "Persönlichkeiten im Stadtmarketing" kann unter diesem Link im Einzelverkauf zum Preis von 49,00 Euro zzgl. USt. und Versandkosten erworben werden. Werfen Sie einen ersten Blick ins Inhaltsverzeichnis des Specials.

