Tabuthema Pille Danach: Frauen erleben Unsicherheit, Angst und Zweifel

#MeinMorgenDanach - neue Aufklärungskampagne schließt Wissenslücken rund um Notfallverhütung

- Nur knapp über 60% aller Frauen zwischen 16 und 39 Jahren kennen das Notfallverhütungsmittel die Pille Danach (1) - Kampagne #meinmorgendanach ermutigt, klärt auf und informiert Frauen rund um das Thema Pille Danach

Sarah L. ist 23 Jahre alt (2) , als sie mit ihrem neuen Freund einen Verhütungsunfall hat: Das Kondom ist gerissen. Die Auswirkungen werden ihr allerdings erst am nächsten Morgen bewusst. Sie ruft ihre beste Freundin an, erzählt ihr alles und fragt um Rat. Schnell ist klar: Sarah muss sofort in die Apotheke, um sich die Pille Danach zu besorgen und somit eine mögliche Schwangerschaft zu verhindern. Voller Sorge macht sie sich auf den Weg in die nächste Apotheke, wo sie beschämt ihre letzte Nacht schildert. Die Apothekerin hört sich die Geschichte an, mustert Sarah dabei skeptisch: "Ich hatte letzte Nacht Sex mit einem Mann. Das Kondom ist gerissen und weil ich selbst grad nicht zusätzlich verhüte, habe ich Angst schwanger zu werden. Dass möchte ich auf keinen Fall."

Die Apothekerin stellt einige Fragen, u.a. zum genauen Zeitpunkt des letzten Geschlechtsverkehrs, einer vorherigen Schwangerschaft oder weiteren einzunehmenden Medikamenten. Sarah beantwortet alles, fühlt sich in der Situation aber sehr unwohl. Die Apothekerin reicht ihr die Pille Danach zusammen mit einem Glas Wasser zur direkten Einnahme. Anschließend fährt Sarah mit einem komischen Gefühl nach Hause.

Nach zwei Wochen voller Unsicherheit, dass sie vielleicht doch schwanger sein könnte, bekommt Sarah ihre Periode.

Lieber nachträglich verhüten als ungewollte Schwangerschaft riskieren

So wie Sarah ergeht es vielen Frauen in Deutschland. Sie haben einen Verhütungsunfall. Sarah war das Risiko in dieser Situation schwanger zu werden bewusst. Sie vertraute sich einer Freundin an und ging in die Apotheke, um sich die Pille Danach zu besorgen - auch wenn dieser Schritt sie einige Überwindung gekostet hat. Ein Schritt, den viele Frauen in einer solchen Situation nicht gehen:

So kennen 4 von 10 Frauen nicht ihre Möglichkeiten bei einer Verhütungspanne. Das heißt nur knapp über 60% aller Frauen zwischen 16 und 39 Jahren wissen, dass es das Notfallverhütungsmittel die Pille Danach gibt.(3) Zu viele Frauen, die sich die Möglichkeit auf ein selbstbestimmtes Leben nehmen.

"Sex und Verhütung sind nach wie vor Tabuthemen. Wir möchten dieses Tabu brechen und offen über diese Themen sprechen, sie normalisieren", erklärt Martina Gripp, Marketingleiterin der HRA Pharma Deutschland GmbH.

Es gibt viele Gründe, warum nicht jede Frau wie Sarah nach einer Verhütungspanne in die Apotheke geht, um sich die Pille Danach zu holen. Unsicherheit, Angst und Zweifel gehören dazu, aber auch Unwissenheit eine Verhütungspanne überhaupt als diese zu erkennen sowie hartnäckige Mythen um die Pille Danach können zu einer Fehlentscheidung führen: So kommen zu viele Frauen, die sich in einer ähnlichen Situation wie Sarah wiederfinden, nicht mit einem bloßen Schrecken davon, sondern werden ungewollt schwanger.

Sarah K., Apothekerin aus Wiesbaden, ist sich ihrer wichtigen Rolle als oft erste Ansprechpartnerin nach einer Verhütungspanne bewusst. "Frauen kommen häufig verunsichert zu mir in die Apotheke und fragen nach der Pille Danach. Wir empfangen sie mit Verständnis und bieten an, das Beratungsgespräch in einem separaten Raum zu führen. Ein paar intime Fragen müssen wir stellen, um die Situation beurteilen zu können. Uns ist auch wichtig, dass unsere Kundinnen verstehen, dass die Pille Danach gut verträglich ist und keine Hormonbombe ist. Das Risiko einer Schwangerschaft ist sehr gering, vor allem wenn sie schnell nach der Verhütungspanne zu uns kommen."

#meinmorgendanach: Aufklärung, Wissen und Empowerment

"Keine Frau muss ungewollt schwanger werden. Und sie braucht sich nach einem Verhütungsunfall auch nicht schämen oder fragen, ob sie etwas falsch gemacht hat. So etwas kann jedem passieren", so Martina Gripp. Genau diese Botschaft soll die neue Aufklärungs- und Empowerment Kampagne von HRA Pharma verbreiten. Frauen werden oft noch von der Gesellschaft stigmatisiert, tragen die Hauptlast. Sie werden für etwas verurteilt, bevormundet und beschämt, dass in den meisten Fällen ein Unfall ist. "Ein Unfall, der aus den Handlungen zweier Menschen hervorgeht, und nicht nur von ihnen allein verursacht wird", ergänzt Gripp. Nur wenn Frauen ihre Möglichkeiten kennen, können sie die für sie richtige, selbstbestimmte Entscheidung treffen: Ob sie schwanger werden möchten oder nicht. Hier setzt #meinmorgendanach an. Die Aufklärungskampagne beschreibt die Situation nach einer Verhütungspanne, einer unruhigen Nacht, dem unguten Gefühl, ob man schwanger sein könnte oder nicht - weil das alles so nicht geplant war. Er holt die Frauen ab, bestärkt und informiert sie gleichzeitig.

#meinmorgendanach: der Film und Pille Danach Informationen

Der Film zur Kampagne #meinmorgendanach ist unter https://pille-danach.de/meinmorgendanach zu finden und ist Kernelement der Kommunikationsmaßnahmen wie z.B. Influencer Relations.

Die Webseite Pille Danach bietet Frauen Informationen und wichtige Fakten zur Pille Danach wie auch zu allgemeinen Themen rund um Sex und Verhütung.

Chatbot "Ella" unterstützt die Nutzerinnen 24h täglich auf der Pille Danach Webseite und navigiert sie zu den relevantesten Informationen zur Pille Danach sowie in einer Notfallsituation in die Apotheke oder direkt zum Frauenarzt.

Für zusätzliche Informationen rund um Mythen und Fakten über die Pille Danach und die Pressemitteilung laden Sie sich die Dokumente über folgenden Link herunter: https://fileshare-emea.bm.com/fl/m30nYmCODV

(1)Repräsentative Emnid-Befragung zur Bekanntheit der Pille Danach, im Auftrag von HRA Pharma, Dezember 2018 (2)Fiktive Person (3)Repräsentative Emnid-Befragung zur Bekanntheit der Pille Danach, im Auftrag von HRA Pharma, Dezember 2018

Über HRA Pharma

HRA Pharma ist ein innovatives Unternehmen im Bereich Consumer Healthcare und entwickelt sowie vermarktet Produkte in der Selbstmedikation für Menschen weltweit. In seinen Anfängen widmete sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris primär dem Thema Frauengesundheit und hat sich so über die Jahre zu dem führenden europäischen Anbieter von Notfallkontrazeptiva entwickelt. Die HRA Pharma Deutschland GmbH wurde 2008 als eine von mehreren Niederlassungen in ganz Westeuropa gegründet und bedient neben Deutschland auch den österreichischen Markt.

