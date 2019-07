Amgen

Amgen hält nach Ablauf der verlängerten Annahmefrist 98% der Anteile an Nuevolution

Thousand Oaks, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Das Angebot gilt nicht für Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland und Südafrika, und diese Pressemitteilung darf weder direkt noch indirekt in diesen Ländern veröffentlicht werden, ebenso werden keine Anteilsangebote von oder im Namen von Anteilseignern in diesen Ländern akzeptiert. Gleiches gilt für jede andere Gerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot oder die Veröffentlichung dieser Pressemitteilung oder die Akzeptanz eines Anteilsangebots gegen die geltenden Gesetze oder Vorschriften verstoßen oder zusätzlich zu den gemäß schwedischem Recht erforderlichen weitere Angebotsunterlagen, Einreichungen oder sonstige Maßnehmen erfordern würde.

Anteilseigner in den Vereinigten Staaten sollten den Abschnitt mit dem Titel "Wichtige Informationen für US-amerikanische Anteilseigner" untenstehend am Ende dieser Pressemitteilung beachten.

Am 22. Mai 2019 um 08:00 Uhr MESZ unterbreitete Amgen Inc. ("Amgen") (NASDAQ: AMGN) den Anteilseignern von Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution") ein empfohlenes öffentliches Barangebot zur Übernahme aller Anteile an Nuevolution durch Amgen (das "Angebot") zu einem Preis von 32,50 SEK pro Aktie in bar. Das Angebot war mit Ablauf der ursprünglichen Angebotsannahmefrist am 4. Juli 2019 von Anteilseignern, die rund 97,6 % der insgesamt ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile und Stimmrechte von Nuevolution1 repräsentieren, angenommen worden. Im Rahmen eines separaten Angebots von Amgen an die Inhaber der Optionsscheine, die in von Nuevolution implementierten Anreizprogrammen ausgegeben worden waren (die "Optionsscheine"), wurden alle der im Zuge der Programme zugeteilten 5.109.254 Optionsscheine angeboten. Insgesamt entsprachen die von Anteilseignern und Optionsscheininhabern im Rahmen des Angebots und Optionsscheinangebots angebotenen Wertpapiere rund 97,8 % der Gesamtanzahl der Anteile und Stimmrechte von Nuevolution unter vollständiger Berücksichtigung allfälliger Verwässerungseffekte.2 Im Zuge der Ergebnisbekanntgabe am 8. Juli 2019 hatte Amgen das Angebot als bedingungsfrei erklärt und die Annahmefrist bis zum 24. Juli 2019 verlängert, um den übrigen Anteilseignern von Nuevolution die Möglichkeit zu geben, das Angebot anzunehmen.

Nach Ende der verlängerten Annahmefrist am 24. Juli 2019 hatten weitere Nuevolution-Aktionäre das Angebot angenommen, die 230.932 Anteile und Stimmrechte an Nuevolution repräsentieren, was rund 0,47% der Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Anteile und Stimmrechte an Nuevolution entspricht (rund 0,42% der Gesamtzahl der Anteile und Stimmrechte an Nuevolution auf einer voll verwässerten Basis).

Amgen hält somit nach Ablauf der verlängerten Annahmefrist insgesamt 48.544.156 Anteile und Stimmrechte an Nuevolution, was rund 98,0% der Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Anteile und Stimmrechte an Nuevolution entspricht (ca. 88,9% der Gesamtzahl der Anteile und Stimmrechte an Nuevolution auf einer voll verwässerten Basis). Die von den Aktionären und Optionsscheininhabern im Rahmen des Angebots bzw. Optionsscheinangebots angedienten Wertpapiere entsprechen zusammengenommen rund 98,2% der Gesamtzahl der Anteile und Stimmrechte an Nuevolution auf voll verwässerter Basis. Amgen besaß oder kontrollierte zum Zeitpunkt der Angebotsbekanntmachung keine Wertpapiere von Nuevolution und hat seitdem keine Wertpapiere von Nuevolution außerhalb des Angebots und des Optionsscheinangebots erworben.

Amgen wird die Annahmefrist nicht weiter verlängern und das Angebot damit abschließen. Die Abwicklung der restlichen während der verlängerten Annahmefrist angedienten Aktien wird voraussichtlich am oder um den 31. Juli 2019 erfolgen.

Amgen hat die obligatorische Übernahme der Nuevolution-Anteile eingeleitet, die nicht im Rahmen des Angebots angedient wurden. Die Aktien von Nuevolution werden nicht mehr an der Nasdaq Stockholm gelistet. Letzter Handelstag war der 26. Juli 2019, wie von Nuevolution in einer Pressemitteilung vom 12. Juli 2019 mitgeteilt.

Informationen zum Angebot stehen auf folgenden Webseiten zur Verfügung: http://www.amgen.com/amgen/announcement und www.sebgroup.com/prospectuses.

Investoren: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060.

Presse: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631.

Amgen legt die hierin angegebenen Informationen gemäß den

Übernahmeregeln der Nasdaq in Stockholm offen.

Die Informationen wurden am 26. Juli 2019 um 22:00 Uhr MESZ zur Veröffentlichung eingereicht.

eingereicht.

Wichtige Informationen

Diese Pressemitteilung wurde in schwedischer und englischer Sprache

veröffentlicht.

Das Angebot wurde gemäß den in der Angebotsunterlage dargelegten

Bedingungen nicht an Personen gerichtet, deren Teilnahme am Angebot

die Erstellung zusätzlicher Angebotsunterlagen oder Eintragungen oder

die Ergreifung sonstiger Maßnahmen zusätzlich zu den nach schwedischem

Recht erforderlichen Maßnahmen erfordert.

Diese Pressemitteilung wird in keiner Gerichtsbarkeit veröffentlicht

oder verbreitet, in der die Verbreitung oder das Angebot zusätzliche

Maßnahmen voraussetzen oder im Widerspruch zu den Gesetzen oder

Vorschriften dieser Jurisdiktion stehen, und darf weder per Post noch

anderweitig in einer solchen Gerichtsbarkeit verbreitet werden.

Empfänger dieser Pressemitteilung (einschließlich, aber nicht

beschränkt auf Vermögensverwalter, Treuhänder und andere im

wirtschaftlichen Interesse anderer Handelnde), die den Gesetzen einer

solchen Gerichtsbarkeit unterliegen, sind dazu verpflichtet, sich über

geltende Einschränkungen und Anforderungen zu informieren und diese

einzuhalten. Eine Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann einen

Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Gerichtsbarkeit

darstellen. Amgen schließt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für Verstöße gegen

diese Restriktionen aus. Eine vorgebliche Annahme des Angebots, die

sich direkt oder indirekt auf einen Verstoß gegen diese Restriktionen

zurückführen lässt, bleibt unberücksichtigt.

Ungeachtet dessen behält sich Amgen das Recht vor, die Annahme des

Angebots durch nicht in Schweden ansässige Personen zu gestatten, wenn

Amgen nach eigenem Ermessen davon überzeugt ist, dass eine solche

Transaktion in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und

Vorschriften durchgeführt werden kann.

Soweit nach geltendem Recht und den geltenden Vorschriften zulässig,

können Amgen oder seine Broker unabhängig vom Angebot direkt oder

indirekt Anteile an Nuevolution vor oder während der Zeit, in der das

Angebot zur Annahme offen bleibt, erwerben oder den Erwerb

veranlassen. Dies gilt auch für andere Wertpapiere, die sich direkt in

Nuevolution-Anteile umwandeln, eintauschen oder als solche ausüben

lassen, wie beispielsweise Optionsscheine. Diese Käufe können über die

Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu verhandelten Preisen

abgewickelt werden. Alle Informationen über solche Käufe werden im

Rahmen der gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen in Schweden

offengelegt.

Wichtige Informationen für US-amerikanische Anteilseigner

Das in dieser Pressemitteilung beschriebene Angebot wurde für die

Aktien von Nuevolution gemacht, einem schwedischen Unternehmen. Das

Angebot wurde in den Vereinigten Staaten gemäß einer Freistellung von

bestimmten, in Rule 14d-1(c) im U.S. Securities Exchange Act of 1934

in seiner jeweils gültigen Fassung ("U.S. Exchange Act") vorgesehenen

US-Tender Offer Rules und gemäß Section 14(e) des U.S. Exchange Act

und im Übrigen in Übereinstimmung mit den Anforderungen des

schwedischen Rechts abgegeben. Das Angebot unterliegt dementsprechend

Veröffentlichungs- und Verfahrensvorschriften, die sich von den

gültigen US-amerikanischen Verfahren und Gesetzen für inländische

Übernahmeangebote unterscheiden, was unter anderem Rücktrittsrechte,

Zeitplan des Angebots, Zahlungsverfahren und die Terminierung von

Zahlungen betrifft. Es kann sich für US-amerikanische Anteilseigner

als schwierig erweisen, ihre Rechte und alle Ansprüche, die sich aus

den US-Bundeswertpapiergesetzen ergeben, durchzusetzen, da Nuevolution

außerhalb der US-Gerichtsbarkeit firmiert und möglicherweise einige

oder alle seiner Führungskräfte und Direktoren außerhalb der

Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten wohnhaft sind.

US-amerikanische Anteilseigner sind möglicherweise nicht in der Lage,

ein ausländischer Unternehmen oder seine leitenden Angestellten oder

Direktoren in einem Gericht außerhalb der Vereinigten Staaten für

Verstöße gegen die Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten zu

verklagen. Es kann sich zudem als schwierig erweisen, ein

ausländisches Unternehmen und seine verbundenen Unternehmen zu

verpflichten, sich dem Urteil eines US-amerikanischen Gerichts zu

unterwerfen. Der Erhalt von Bargeld aus dem Angebot kann für

Anteilseigner, die in den Vereinigten Staaten steuerpflichtig sind,

möglicherweise entsprechend Einkommenssteuer des Bundes und gemäß

geltender lokaler und bundesstaatlicher Gesetze der Vereinigten

Staaten sowie gemäß ausländischer oder sonstiger Steuergesetze als

steuerpflichtige Transaktion gelten. Jedem Anteilseigner wird dringend

geraten, einen unabhängigen professionellen Berater zu den

steuerlichen Folgen des Angebots zu konsultieren. Gemäß gängiger

schwedischer Praxis und Rule 14e-5(b) des U.S. Exchange Act können

Amgen und seine verbundenen Unternehmen oder Broker (die

gegebenenfalls als Vertreter Amgens oder seiner verbundenen

Unternehmen fungieren) gegebenenfalls und nicht im Rahmen des

Angebots, direkt oder indirekt Anteile an Nuevolution, die unter das

Angebot fallen, oder Wertpapiere, die sich direkt in

Nuevolution-Anteile umwandeln, eintauschen oder als solche ausüben

lassen, vor oder während der Zeit, in der das Angebot zur Annahme

offen bleibt, außerhalb der Vereinigten Staaten erwerben oder den

Erwerb veranlassen. Diese Käufe können entweder auf dem freien Markt

zu aktuellen Preisen oder bei privaten Transaktionen zu vereinbarten

Preisen erfolgen. Öffentlich gemachte Informationen über solche Käufe

oder veranlasste Käufe in Schweden werden in gleichem Umfang den

US-amerikanischen Anteilseignern von Nuevolution offengelegt. Darüber

hinaus können die Finanzberater von Amgen auch normale

Kurshandelsgeschäfte mit Wertpapieren von Nuevolution betreiben, was

auch Käufe oder Vereinbarungen zum Kauf solcher Wertpapiere beinhalten

kann.

Die Begriffe "Vereinigte Staaten" und "US" beziehen sich im Sinne

dieses Abschnitts auf die Vereinigten Staaten von Amerika

(einschließlich deren Territorien und Hoheitsgebiete, alle

Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika sowie den District

of Columbia).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

den aktuellen Erwartungen, Prognosen und Annahmen von Amgen basieren.

Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind

Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können,

einschließlich aller Aussagen über den Ausgang des Angebots und der

daraus resultierenden Transaktionen, der Vorteile und Synergien

solcher Transaktionen, möglicher Folgen für die Anteilseigner von

Nuevolution, die sich dazu entscheiden, das Angebot nicht anzunehmen,

zukünftiger Möglichkeiten für Amgen oder Nuevolution, alle Schätzungen

hinsichtlich Einnahmen, operativen Margen, Investitionen, Barmitteln,

anderen finanziellen Kennzahlen, erwarteter rechtlicher,

schiedsgerichtlicher, politischer, aufsichtsrechtlicher oder

klinischer Ergebnisse oder Verfahren, Verhaltensmustern oder

Verfahrensweisen von Kunden oder Verschreibern, Erstattungstätigkeiten

und Ergebnissen sowie andere ähnliche Schätzungen und Ergebnisse.

Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Tatsachen dar und beinhalten

erhebliche Risiken und Unsicherheiten, einschließlich der vorstehend

aufgeführten, die in Amgens bei der U.S. Securities and Exchange

Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich des letzten

Jahresberichts auf Formular 10-K und aller nachfolgenden periodischen

Berichte auf Formular 10-Q und aktueller Berichte auf Formular 8-K, im

Detail dargelegt werden. Wenn nicht anders angegeben, stellt Amgen

diese Informationen mit Gültigkeit zum Datum der Pressemitteilung

bereit und übernimmt, sofern dies nicht gemäß der Übernahmeregeln der

Nasdaq Stockholm oder geltendem Recht erforderlich ist, keine

Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus

anderen Gründen zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

ohne Gewähr, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von

den von Amgen prognostizierten Ergebnissen abweichen.

1 Basierend auf 49.524.903 Anteilen, der Gesamtanzahl der mit Stand

zum 26. Juli 2019 ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile an

Nuevolution.

2 Die in dieser Pressemitteilung genannten Zahlen wurden unter

vollständiger Berücksichtigung allfälliger Verwässerungseffekte

basierend auf allen ausgegeben Optionsscheinen, abzüglich der 488.906

ausgegebenen Optionsscheine, die Nuevolutions hundertprozentige

Tochtergesellschaft Nuevolution A/S hält, berechnet.

