Deutsche Kautionskasse AG

Deutsche Kautionskasse AG verlängert Vertrag mit Christian Sili um drei weitere Jahre

Bild-Infos

Download

Starnberg (ots)

Der Aufsichtsrat der Deutsche Kautionskasse AG hat den bis 31. Dezember 2022 laufenden Vertrag des CEO Christian Sili um weitere drei Jahre bis Ende 2025 verlängert. Der 47-Jährige steht seit 2014 an der Spitze des Unternehmens.

Christian Sili war von 1997 bis 2001 Abgeordneter in Hamburg für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Anschließend wechselte er als Pressereferent zur Hamburg-Mannheimer Versicherung AG. Ab 2004 war er für die ERGO Direkt Versicherungen zuerst als Key-Account-Manager Kooperationen und ab 2007 als Manager International Sales and Development tätig. 2011 wechselte Christian Sili als Vertriebsdirektor Direktvertrieb zur Münchener Verein Versicherungsgruppe und verantwortete als Executive Creative Director / Head of Direct Insurance sämtliche Aktivitäten des Online- und Kooperationsvertriebs. Anfang 2014 wurde er CEO der Deutsche Kautionskasse AG. Christian Sili hält einen MBA-Abschluss der britischen University of Leicester.

Original-Content von: Deutsche Kautionskasse AG, übermittelt durch news aktuell