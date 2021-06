L'Oréal Paris

L'Oréal Paris fördert die Rolle von Frauen im Kino mit der Einführung des ersten Lights On Women Award, der eine vielversprechende Filmemacherin auszeichnet

Anlässlich der 74. Cannes Filmfestspiele hat L'Oréal Paris die Einführung des Lights On Women Award angekündigt, der eine aufstrebende Filmemacherin in Zusammenarbeit mit dem Kurzfilmwettbewerb der Filmfestspiele auszeichnen wird. Die Gewinnerin wird aus einer Auswahl des Kurzfilmwettbewerbs des Festivals und aus den Kurzfilmprogrammen internationaler Filmschulen handverlesen. Die endgültige Wahl wird von Oscar-Preisträgerin und L'Oréal Paris Botschafterin Kate Winslet, die gleichzeitig die erste Jurorin ist, während einer besonderen Preisverleihung beim Jeune Cinéma-Dinner in Cannes am 16. Juli bekannt gegeben.

Einführung eines eigenen Preises für Kurzfilmregisseurinnen: Talentierte Frauen ermutigen, die Zukunft der Filmindustrie positiv zu beeinflussen

Als offizieller Partner der Filmfestspiele von Cannes seit mehr als 24 Jahren ist L'Oréal Paris seit jeher eine feministische Marke, die sich für die Stärkung von Frauen einsetzt, insbesondere in der Welt des Films durch ihre privilegierte Beziehung zu ikonischen Schauspielerinnen, die die Werte der Marke verkörpern. Jetzt geht L'Oréal Paris mit diesem Engagement noch einen Schritt weiter und lanciert ein eigenes Award-Programm für Frauen im Film. Kurzfilme gelten dank ihres flexiblen Formats und der relativ niedrigen Einstiegshürden seit langem als die Zukunft der Filmindustrie. Daher wird dieser Preis vielversprechende Regisseurinnen dazu ermutigen, ihre kreativen Ambitionen zu verfolgen und Fördermittel bereitstellen, die Frauen bei der Überwindung der Hindernisse, auf die sie stoßen, unterstützen.

"Diese aufregende Partnerschaft mit L'Oréal Paris stellt eine natürliche Erweiterung der kontinuierlichen Unterstützung der Marke für Cannes und die breitere Filmgemeinschaft dar", sagt Thierry Frémaux, Direktor des Festival International du Film de Cannes. "Der Lights On Women Award bietet eine dringend benötigte Gelegenheit, eine verdiente Schöpferin zu ehren, und steht im Einklang mit dem breiteren Engagement des Kurzfilmwettbewerbs und der Kurzfilmprogramme der internationalen Filmschulen, die weibliche Talente von morgen würdigt", fügt er hinzu.

Das Ungleichgewicht der Geschlechter in der Filmindustrie muss dringend geändert werden

Mit nur 10,7% weiblichen Regisseuren in Hollywood im Jahr 2019 wird gezeigt, dass die Unterrepräsentation von Frauen in der Filmbranche eines der größten Probleme der Kreativbranche ist.* Darüber hinaus werden nur 21,3 % der Kurzfilme von Frauen inszeniert und nur 7 Frauen wurden jemals für die beste Regie bei den Academy Awards* nominiert. In Anbetracht dieser Zahlen zeigt sich die dringende Notwendigkeit, Vorurteile abzubauen und ein größeres Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern zu erreichen.

Eine einzigartige Auszeichnung, die Kreativität und Empowerment fördern soll

Die Gewinnerin des ersten Lights On Women Award erhält eine finanzielle Unterstützung von bis zu 30.000EUR. Diese einzigartige Anerkennung bietet der Gewinnerin außerdem eine Plattform für mehr Sichtbarkeit und Zugang zu einer "Schwesternschaft" von filmischen Talenten.

"L'Oréal Paris ist eine feminine und feministische Marke; Wir glauben daran, Frauen zu befähigen, Barrieren zu überwinden, um einen langfristigen positiven und sozialen Einfluss innerhalb ihrer Gemeinschaften zu haben", sagt Delphine Viguier-Hovasse, Global Brand President, L'Oréal Paris. "Die massive Unterrepräsentation von Frauen im Film erfordert eine groß angelegte Unterstützung, und ich bin stolz darauf, unsere Markenplattform und unsere Ressourcen zu nutzen, um für die Sichtbarkeit von Frauen, mit Hilfe der unglaublichen Schauspielerinnen, die unsere Marke repräsentieren, einzutreten. Ich setze mich sehr gerne dafür ein, talentierte Frauen zu stärken und ihnen Raum zu geben, um zu glänzen."

Die Schauspielerin Kate Winslet fügt hinzu: "Was für eine Ehre, als Jurorin dieser bemerkenswerten Anerkennung für Filmemacherinnen vorzustehen und die Gelegenheit zu haben, solch unglaubliches Talent zu feiern. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinschaft zusammenarbeiten, um die Geschlechterparität in unserer Branche zu erreichen, und ich freue mich sehr, die L'Oréal Paris Familie bei dieser wichtigen Initiative zu unterstützen."

