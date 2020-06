L'Oréal Paris

TikTok like an Expert: L'Oréal Men Expert setzt auf innovative Konzeption bei TikTok Challenge

Die Kurzvideo-Plattform und das aktuell stark aufstrebende Social Network TikTok lebt von Ideen, die User mitreißen und mitmachen lässt. Um im Mindset der jungen TikTok Zielgruppe zu denken, geht L'Oréal Men Expert neue und innovative Wege und hat Deutschlands bekannteste Top Creator bei der Konzeption der aktuellen Kampagne von Beginn an mit eingebunden. Das Ergebnis: Die #StylelikeanExpert Challenge, die seit Start schon an die 273 Millionen Views* generiert hat. Bereits jetzt liegt sie damit über der Benchmark der durchschnittlichen Views einer vergleichbaren Hashtag-Challenge auf TikTok im zweiten Quartal. "Gerade Covid-19 hat den Konsumenten-Shift zu digitalen Kanälen wie TikTok beschleunigt, auch das müssen wir in der Kommunikation berücksichtigen, um in relevanten Umfeldern als Marke präsent zu sein", so Thomas Schäfer, Business Leader von Men Expert in Deutschland.

L'Oréal Men Expert etabliert Innovation-Bootcamp

Mit dem Ziel, eine Kampagne zu entwickeln, die sich in erster Linie wie TikTok Content anfühlt, hat die Hairstyling-Linie Men Expert ein innovatives Workshop-Format etabliert und den Weg für den Einstieg in eine neue Marketingdisziplin für den gesamten Kosmetikkonzern geebnet. Die aktuelle TikTok Pilotkampagne #StylelikeanExpert ist in Zusammenarbeit mit der Partneragentur Social Match und über 30 Marketingexperten der verschiedenen Konzernmarken entstanden. In einem Innovation-Bootcamp im Mai diesen Jahres wurde gemeinsam mit den erfolgreichen TikTok Creators Falco Punch (@falcopunch) und Marek Fritz (@marekfritz) ein starkes, zielgruppennahes Konzept entwickelt.

"Durch den zielgruppennahen, nativen und innovativen Ansatz in der Kampagnen-Entwicklung konnten wir mit den Creators im frühen Stadium die Perspektive der Gen Z einnehmen und die Kommunikation dementsprechend ausrichten", so Deniz Anic, Senior Brand Manager bei Men Expert.

"Ich finde es klasse, dass ein Unternehmen wie L'Oréal neue Video-Plattformen wie TikTok nutzt und uns Creator schon bei der Entwicklung einer Kampagne einbindet und um Rat fragt, was bei der TikTok Community ankommt und wie man sie zum Mitmachen motiviert", sagt Falco Punch, einer der momentan erfolgreichsten deutschen TikToker. Ob ein Kampagnen-Konzept erfolgreich ist, kann insbesondere auf TikTok schwer vorausgesagt werden. Das Experiment, die Wahrscheinlichkeit mit dieser innovativen Herangehensweise zu erhöhen, dient als Pilot für den ganzen Konzern und soll die Bindung einiger Top Creator aus Deutschland an die Marke L'Oréal Men Expert erhöhen.

"Was im Vergleich zu anderen Kampagnen besonders auffällt, ist die häufige Nutzung der Branded Music", so Marius Jansen, Managing Partner bei Social Match. "Da scheinen wir den TikTok Vibe getroffen zu haben und erfolgreich das Brandlogo über die Challenge hinaus weitertragen zu können."

Aber auch die ersten Kampagnen-Ergebnisse sehen vielversprechend aus. Alleine Falcos Interpretation der #StylelikeanExpert Challenge erhielt in den ersten Tagen als Top View Video Ad 12,5 Millionen Impressions und erzielte 1,94 Millionen Clicks auf die Seite der Challenge.

TikTok Challenge: #StylelikeanExpert

Unter dem Hashtag #StylelikeanExpert ruft die Challenge seit Mitte Juni TikToker dazu auf, auf gewohnt kreative Art und Weise zu zeigen, wie sie eine bad-hair Situation mithilfe von Styling Produkten besiegen. Während des Kampagnen-Zeitraums werden ausgewählte Creator mit Produktneuheiten ausgestattet. Teil der Idee ist nicht nur ein Aufruf zum Mitmachen bei der Challenge, sondern vielmehr ein erstes Kennenlernen und Testen der Produkte. Das dadurch gewonnene Feedback dient der Weiterentwicklung der Influencer-Strategie und der Identifikation von echten Fans unter den aufstrebenden, einflussreichen TikTokern.

*Stand: 26.06.2020, 9:00 Uhr

