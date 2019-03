Deutscher Marketing Verband e.V.

Größte Nachwuchs-Konferenz für Marketing-Fachkräfte in Deutschland: NJT 2019 vom 22. - 23. März in Hamburg

Hamburg (ots)

NJT 2019: - Motto: "Ideen, die Wellen schlagen" - 17 Workshops, 5 Speaker, 1 "Best Concept Award" - Herausforderungen, Inspiration, Austausch für junge Marketing-Experten

Die Veranstaltung des Deutschen Marketing Verbandes steht in diesem Jahr unter dem Motto "Ideen, die Wellen schlagen". Noch bis Sonntag, den 17. März 2019, sind Marketingexperten bis 35 Jahre aufgerufen, sich für die NJT 2019 in Hamburg anzumelden. Die Registrierung erfolgt online unter www.njt2019.hamburg.

Ein abwechslungsreiches und herausforderndes Programm wartet auf die Teilnehmer. Am 22.03.2019 werden sie in 18 Workshops an Lösungen für die Herausforderungen der 17 Partner-Unternehmen arbeiten und sich mit einem Team-Ergebnis um den "Best Concept Award" bewerben.

In drei Jurysitzungen wird das jeweils beste Konzept ins Finale gewählt. Im Opernloft (Van-der-Smissen-Straße) wird das Sieger-Team am Abend des 22.03.2019 durch das Publikum (Teilnehmer und Jurymitglieder) bestimmt. Von Hamburg aus werden die entstandenen Konzepte ihren Weg in die teilnehmenden Unternehmen aus ganz Deutschland finden.

"Wir sind begeistert von der Anzahl und der Diversität unserer Workshop-Partner, die sehr spannende Aufgabenstellungen für die Teilnehmer im Gepäck haben.", so Jan Hansen, Sprecher der Marketingjunioren im Marketing Club Hamburg und im Deutschen Marketing Verband.

Am 23.03.2019 stehen im Haus73 (Schulterblatt) fünf Speaker bereit, um den Marketing-Nachwuchs ebenfalls mit Inspiration zu versorgen. Der gesamte Tag steht im Zeichen des Austauschs, der bei anderen Konferenzen häufig zu kurz kommt. Auf der Agenda stehen beispielsweise die Themen Customer Experience, Storytelling, moderne Bewegtbildproduktion und die Frage, wieviel Haltung Marken benötigen. Auch hier darf das Motto der Veranstaltung wörtlich genommen werden.

Jan Hansen dazu: "Am Samstag bilden nicht nur Vorträge, sondern viel Zeit für ausgiebige Diskussionen und Reflektionen die Basis dafür, dass alle Teilnehmer mit neuen Ideen und interessanten Kontakten in ihren Arbeitsalltag zurückkehren."

Speaker der NJT 2019: Björn Sorge (Vice President Experience Design, ProSiebenSat.1) Dustin Fontaine (Geschäftsführer, Sternglas) Oliver Chudy (Experte im Content Marketing, Epidemic Sound Evangelist) Linus Ewers (Geschäftsführer, brickbeach) Marcus Heumann (Leiter Academy, news aktuell)

Workshop-Partner der NJT 2019: Shell PrivatEnergie (https://www.shellprivatenergie.de) Sternglas (https://sternglas.de) news aktuell (https://www.newsaktuell.de) KPMG (https://home.kpmg/de/de/home.html) Hamburg Top-Level-Domain (https://www.nic.hamburg) Kroschke (https://www.kroschke.de) Otto Dörner (https://www.doerner.de) VBG (http://www.vbg.de/DE/0_Home/home_node.html) Kompetenz Center Innovation (http://www.kompetenzcenter-innovation.de) Waldemar Behn (https://www.behn.de) Parkhands (https://parkhands.de) Olympus (https://www.olympus.de) Melitta (https://www.melitta.de) ProSiebenSat.1 (https://www.prosieben.de) fritz-kulturgüter (https://www.fritz-kola.de) Schwarzkopf (http://www.schwarzkopf-professional.de/skp/de/de/home.html) WallDecaux (https://www.walldecaux.de)

Folgen Sie der NJT in den sozialen Netzwerken: Facebook: https://www.facebook.com/dmvjumps/ Instagram: https://www.instagram.com/jumpsdmv/

Über die NJT (Nationale JuMP Tagung):

Bereits zum 30. Mal laden JuMPs (Junior Marketing Professionals) aus einem der über 60 regionalen Marketing Clubs in Deutschland zur größten Fachkonferenz für Marketingexpertinnen und -experten bis 35 Jahre. Diesjähriger Gastgeber ist der Marketing Club Hamburg e.V., der mit einem exklusivem Programm und hochkarätigen Partnern ein spannendes Event verspricht.

