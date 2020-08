CHECK24 GmbH

CHECK24 bietet ersten und bislang einzigen zertifizierten Girokontenvergleich

München (ots)

- Objektiver und transparenter Überblick über mehr als 550 Anbieter - TÜV Saarland erteilt Zertifizierung nach dem Zahlungskontengesetz

CHECK24 bietet allen Verbrauchern in Deutschland den ersten und bislang einzigen zertifizierten Girokontenvergleich nach dem Zahlungskontengesetz (ZKG). Die Zertifizierung fand in enger Abstimmung mit dem Bundesfinanzministerium durch den TÜV Saarland statt. Das Münchener Vergleichsportal hat dafür eigens einen gesonderten Girokontenvergleich aufgebaut, der Verbrauchern einen transparenten Überblick über mehr als 550 Anbieter in Deutschland gemäß den Zertifizierungsbedingungen gibt.

"Wir sind sehr stolz, als erste Vergleichswebsite für Girokonten nach dem Zahlungskontengesetz zertifiziert zu sein", sagt Rainer Gerhard, Geschäftsführer Karten & Konten bei CHECK24. "Verbraucher erhalten bei uns einen Überblick über Entgelte unterschiedlichster Kontomodelle - umfassend und transparent. Das ist der Anspruch, der uns bei CHECK24 schon immer antreibt."

Das Zertifikat "TÜV-geprüfte Vergleichswebsite für Zahlungskonten" des TÜV Saarland bescheinigt, dass CHECK24 alle gesetzlichen Anforderungen aus dem ZKG und der Vergleichswebsiteverordnung erfüllt.

"Ein zertifiziertes Vergleichsportal für Girokonten soll, laut Gesetzgeber, kostenfrei entscheidungsrelevante Informationen in einem unabhängigen, objektiven und transparenten Vergleich für Verbraucher anbieten", sagt Thorsten Greiner, Geschäftsführer des TÜV Saarland. "Da CHECK24 alle Voraussetzungen erfüllt, freuen wir uns, das Zertifikat jetzt zum ersten Mal vergeben zu können."

Das ZKG setzt die europäische Zahlungskontenrichtlinie in nationales Recht um. Neben dem Recht eines jeden Verbrauchers auf ein Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen (Basiskonto) verpflichtet das Gesetz auch die Zahlungsdienstleister zu Transparenz bei Entgelten und Kosten. Vergleichswebsites sollen die Angebote besser vergleichbar machen und einen Wettbewerb zwischen den Kontenanbietern fördern.

