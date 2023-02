Seven.One Entertainment Group

Mega-Hollywood-Deal! Seven.One Entertainment Group und NBCUniversal erweitern ihre Partnerschaft und schließen ihren bislang größten gemeinsamen Film- und Serien-Deal ab

Unterföhring (ots)

Mehrere Tausend Programmstunden made in Hollywood! Die Seven.One Entertainment Group wird Haupt-Medienpartner von NBCUniversal in Deutschland und hat sich mit NBCUniversal Global Distribution auf einen langjährigen und breit gefächerten Rechte-Deal geeinigt. Die vielfältige, exklusive Content-Partnerschaft sichert den Plattformen der Seven.One Entertainment Group Zugriff auf aktuelle und zukünftige Blockbuster des US-Giganten. Dazu zählen neben "Fast & Furious 10", "Jurassic World - Ein neues Zeitalter" oder "Ticket ins Paradies" mit dem Dreamteam Julia Roberts und George Clooney auch ausgewählte NBCUniversal US-Network-Serien, jeweils in Erstausstrahlung auf den hauseigenen Free-TV-Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe. Die Vereinbarung beinhaltet zudem umfassende digitale Auswertungsformen für die Streamingplattform Joyn und vervollständigt somit das breite Entertainment-Angebot der Gruppe über alle Plattformen. Die Seven.One Entertainment Group erhält außerdem Zugang zur großen NBCU-Library mit Filmen, Serien, Factual- und Family-Entertainment-Inhalten.

Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group: "Dieser Rechte-Deal ist wegweisend für unseren zukünftigen Erwerb von Inhalten: Zum ersten Mal bei einem Vertrag mit einem Major-Studio können wir flexibel entscheiden, in welcher Reihenfolge wir die starken Inhalte ausspielen - ob zuerst im linearen TV, im AVoD- oder im SVoD-Bereich auf Joyn. Klassisches Fernsehen und on-Demand werden von diesem Ansatz profitieren. Damit spielen wir Inhalte aus Hollywood optimal und passgenau zu unserer Strategie über alle Plattformen hinweg aus und erzielen maximale Reichweite. Mit diesem Deal bieten wir unseren Zuschauer:innen und User:innen bestes Hollywood-Entertainment - erstklassige Blockbuster, Serien, Factual- und Family-Entertainment-Angebote von NBCUniversal."

Belinda Menendez, Präsidentin und Chief Revenue Officer von NBCUniversal Global Distribution: "Wir haben eine wunderbare, langjährige Partnerschaft mit der Seven.One Entertainment Group und freuen uns, sie mit diesem neuen, umfangreichen und mehrjährigen Vertrag zu erweitern. Sowohl die strategische Programmplanung der Seven.One Entertainment Group für ihre verschiedenen Plattformen als auch das konkurrenzlose Content-Portfolio von NBCUniversal werden dafür sorgen, dass die Zuschauer:innen auch in den kommenden Jahren erstklassige Unterhaltung genießen können."

Zu den Unterhaltungs-Highlights von NBCUniversal zählen aktuelle und künftige Kino-Blockbuster wie "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", "Jurassic World - Ein neues Zeitalter" und "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" sowie romantische Komödien wie "Ticket ins Paradies" mit Julia Roberts und George Clooney. Im Vertrag enthalten sind auch zahlreiche zukünftige Kino-Highlights, darunter "Fast & Furious 10" und "Der Super Mario Bros. Film" oder Filme von Oscar®-prämierten Regisseuren, darunter "Oppenheimer" von Christopher Nolan und "Die Fabelmans" von Steven Spielberg. Die Seven.One Entertainment Group erhält zudem Zugriff auf die große Film-Library des US-Studios mit bekannten Titeln wie Quentin Tarantinos "Inglorious Basterds", "Notting Hill", die Filmreihen von "Zurück in die Zukunft", "Bridget Jones", die "Mumie" oder das "Die Bourne Identität"-Franchise.

Die Seven.One Entertainment Group sichert sich die Rechte an neuen Serien wie das Science-Fiction-Abenteuer "Quantum Leap" mit Raymond Lee und Caitlin Bassett und All-Time-Serien-Klassiker wie "The A-Team", "Magnum" mit Tom Selleck, "Knight Rider" und "Dr. House". Ergänzt wird das NBCUniversal-Content-Angebot durch ein Factual-Paket. Mit dabei: US-Reihen wie die Immobilienmakler-Serie "Homes - Luxusmakler in L.A.", die Reality-Reihen "Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty-Docs" und "Keeping Up with the Kardashians" sowie eine Vielzahl an Family-Entertainment-Titeln, darunter die DreamWorks-Animation-Klassiker "Madagascar: A little Wild" und das Urlaubs-Special. "Kung Fu Panda: Ein schlagfertiges Winterfest".

Seven.One Entertainment Group

Die Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Als einer der deutschlandweit führenden, plattformunabhängigen Entertainment-Anbieter vereint das Unternehmen mit Sitz in München-Unterföhring starke Sendermarken wie ProSieben und SAT.1, alle Entertainment-Plattformen der Gruppe, zu denen auch Joyn und Zappn gehören, sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Als agile Medien-Company hat die Group die Bedürfnisse ihrer Zuschauer:innen, User:innen und Kund:innen immer im Blick und entwickelt sich ständig weiter. Der Fokus auf lokale, relevante und Live-Inhalte sowie der Ausbau des eigenen Produktionsgeschäfts sichert der Seven.One Entertainment Group unverwechselbare Inhalte für den deutschsprachigen Raum. Die eigenen Senderbrands bieten reichweitenstarke Content-Marken, über die ganz Deutschland spricht. Die hauseigene Seven.One Media ist einer der führenden Media-Vermarkter im deutschsprachigen Raum und gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich. Außerdem bündelt die Seven.One Entertainment Group alle Geschäftsfelder jenseits des Kerngeschäfts TV und Streaming in der Unit Business und Innovation -- vom boomenden Audio-Markt über hochwertige Live-Events bis zu Digital-Entertainment- und Influencer-Business für die jungen Zielgruppen.

NBCUniversal Global Distribution

NBCUniversal Global Distribution ist verantwortlich für die Lizenzierung und den Vertrieb von NBCUniversal-Produkt für alle Formen des Fernsehens und neue Medienplattformen in den USA, Kanada und in über 200 Ländern weltweit. Das Content-Portfolio von NBCUniversal umfasst eine umfangreiche und vielfältige Bibliothek mit mehr als 6.500 Spielfilmen und 170.000 TV-Episoden, darunter aktuelle Titel, Klassiker, Non-Scripted-Programme, Kinder-, Sport- und Nachrichtensendungen sowie Lang- und Kurzfilme von Universal Pictures, Focus Features, Universal Television, UCP, Universal International Studios, Sky Studios, NBC Late Night Properties, DreamWorks Animation, Telemundo sowie lokal produzierte Inhalte aus aller Welt. Global Distribution ist eine Abteilung von Comcast NBCUniversal.

Original-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell