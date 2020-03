ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Gespräche zwischen ProSiebenSat.1 und der Produzentenallianz: Einzelfallprüfung und Soforthilfen zugesichert // Sicherheit der Teams steht im Vordergrund

Partnerschaftlicher Austausch. ProSiebenSat. 1 befindet sich in einem intensiven Dialog mit den Produzenten, die aktuell an über 120 Produktionen arbeiten, die sich im Moment in den unterschiedlichsten Stadien der Vorbereitung bzw. Umsetzung befinden. Dabei sind verschiedene Szenarien besprochen worden, die alle unter einer Prämisse stehen: Die Sicherheit der Teams steht bei jeder Produktion im Vordergrund. Hier passen wir die Maßnahmen vor Ort jeweils aktuell den Empfehlungen und Vorgaben der Behörden an. Darüber hinaus geht es bei der Beurteilung der Situation immer um diese Fragen: Sind redaktionelle Einschränkungen oder Umdispositionierungen im Sinne des Teams und der Produktion sinnvoll und möglich? Ist eine Verschiebung der Programm-Herstellung vertretbar? Oder führt die Produktionsart des Formates zu Ausfällen oder Produktionsunterbrechungen? Je nach Einzelfallprüfung wird sich ProSiebenSat.1 hier als Sofortmaßnahme in dieser schwierigen Situation für alle Beteiligten an den unvermeidbaren Kosten beteiligen - dies kann je nach Ausgangslage deutlich über, aber auch unter 50 Prozent liegen. "In diesen schwierigen Zeiten müssen wir alle zusammenhalten. Die rasante Ausbreitung von Covid 19 stellt uns alle vor große Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, jetzt schon in die Zeit danach zu investieren und unseren langjährigen Partnern über die nächsten Wochen zu helfen, soweit es uns möglich ist", so Henrik Pabst, Chief Content Officer, ProSiebenSat.1 TV Deutschland. Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland Susanne Lang Tel: 089 9507-1183 Susanne.lang@ProSiebenSat1.com

