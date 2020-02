ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Entertainment hat einen neuen Namen: Die SevenOne Entertainment Group vereint Sendermarken, Content-, Digital- und Vermarktungsgeschäft

Unterföhring

- ProSiebenSat.1 stellt die Weichen für ein plattformunabhängiges Entertainment-Unternehmen - Nicole Agudo Berbel, Henrik Pabst und Thomas Wagner ziehen in die Geschäftsführung ein Unterföhring, 13. Februar 2020. Alle Zeichen stehen auf Zukunft. "Wir sind schon längst kein reines TV-Unternehmen mehr, sondern entwickeln uns konsequent zu einem plattformunabhängigen Entertainment-Haus", so Wolfgang Link, Co-CEO Entertainment der ProSiebenSat.1 Media SE. "Und das gelingt uns, indem wir mehr eigene Inhalte produzieren, die wir auf unterschiedlichen Plattformen anbieten und auswerten können." "Mit mehr Präsenz diversifizieren wir auch unsere Umsätze weiter", ergänzt Michaela Tod, Co-CEO der Entertainmentsäule des Konzerns. Wolfgang Link weiter: "Wir haben intensiv daran gearbeitet, unsere Sendermarken, das Content- und Digitalgeschäft und die Vermarktung unter einem Dach zusammenzubringen. Mit der neuen Struktur sind wir ideal aufgestellt, um DAS Entertainment-Haus im deutschsprachigen Raum zu werden", fasst Link die Arbeit der vergangenen Monate zusammen. Das Ergebnis: eine einzigartige Entertainment-Power über alle Plattformen hinweg. Ab Sommer 2020 werden in der neu gegründeten SevenOne Entertainment Group die ProSiebenSat.1 TV Deutschland mit ihren Sendern, die SevenOne Media und weitere Entertainment-Bereiche gebündelt. Der Fokus der SevenOne Entertainment Group Eigene Inhalte und Rechte: In Zukunft wird sich das Unternehmen noch stärker auf die Produktion von eigenen Inhalten und deren Rechte konzentrieren. Dazu gehören die Fortführung erfolgreicher Programm-Marken wie "The Masked Singer", "Germany's Next Topmodel" oder "Promi Big Brother" mit einem umfangreichen Digital-Angebot sowie die Ausweitung von Infotainment-Formaten. Außerdem wird die Gründung von Produktionsfirmen wie Pyjama Pictures, dem Joint Venture mit Christian Ulmen und Carsten Kelber, und die engere Anbindung von Künstlern an das Unternehmen weiter vorangetrieben. "Wir wollen die erste Adresse für Talente vor und hinter der Kamera im deutschsprachigen Raum sein", so Wolfgang Link. Inhalte brauchen Plattformen: Zum eigenen Entertainment-Universum gehören die starken Sender-Marken ProSieben, SAT.1, Kabel Eins und sixx. In den letzten Monaten wurde der digitale Fußabdruck des Unternehmens stark ausgebaut: Vor acht Monaten startete die erfolgreiche Streaming-Plattform Joyn (7 Mio. aktive Nutzer monatlich / 6,5 Mio. App-Downloads bis Ende Dezember). Joyn bietet neben über 60 für den Nutzer kostenlosen Live-Kanälen auch zahlreiche exklusive und internationale Premium-Originals. Zusätzlich sind für 2020 zwölf Joyn-Eigenproduktionen (Originals) geplant. Studio71, die weltweite Nummer eins als Produzent und Distributor von Social-Videos ist ebenso Bestandteil des umfangreichen Portfolios wie der in Kürze startende Audio-Streaming-Dienst FYEO, der neben Podcasts auch aufwendige Hörspiele anbietet. Ziel ist es, eines der stärksten Podcast-Angebote im deutschen Markt (u.a. "Baywatch Berlin") aufzubauen. Apps wie die Galileo-App oder Quipp sind weitere Bausteine, dazu kommen große digitale Erlebniswelten rund um starke Marken wie "Germany's Next Topmodel", "Big Brother" oder "The Masked Singer". Wachstumsmarkt plattformübergreifende intelligente Werbeprodukte (Total & Smart Reach): Durch die Vernetzung von TV-Reichweite mit digitalen Plattformen schafft die Entertainment Company attraktive Werbeprodukte und ist globaler Innovationsführer beim Wachstumsthema Addressable TV. Die Nachfrage ist sehr hoch: Mehr als 100 Spot-Kampagnen wurden im letzten Jahr umgesetzt, mit einem starken Wachstum im 4. Quartal und über 800 Addressable TV-Kampagnen insgesamt. Aus dieser Stärke heraus ist auch d-force entstanden, das Joint-Venture mit der Mediengruppe RTL, das seit 1. Februar 2020 auch in Österreich angeboten wird. Auf die organisatorische Neustrukturierung folgen Anpassungen in der Geschäftsführung zum 1. März 2020: Henrik Pabst verantwortet als Chief Content Officer alle Content-Themen, Thomas Wagner steuert als Chief Sales Officer den Vermarktungs-Bereich, Nicole Agudo Berbel verantwortet als Chief Distribution Officer die Bereiche Distribution und Pay-TV. "Mit seinem umfangreichen Know-how über die internationale Unterhaltungsbranche hat Henrik Pabst in den vergangenen Monaten das Angebot der Sendergruppe an erstklassigen Entertainment-Inhalten auf allen Plattformen für die Zuschauer und Konsumenten weiterentwickelt und den Bereich Content neu strukturiert. Langjährige Marktexpertise und Fachkompetenz in den Segmenten Distribution und Pay-TV bringt Nicole Agudo Berbel mit in die neue Geschäftsführung. Sie hat in den vergangenen Jahren unter anderem erfolgreich unser Senderportfolio über alle Distributionsplattformen hinweg auf- und ausgebaut, was auf unsere Multiplattform-Strategie einzahlt," begrüßt Wolfgang Link die neue Unterstützung. "Mit seiner langjährigen Sales-Expertise und seinem exzellenten Gespür für die Kundenbedürfnisse ist Thomas Wagner natürlich eine willkommene Verstärkung der neuen Geschäftsführung", so Michaela Tod. "Wir haben ein klares Ziel: die Zukunft des Entertainments neu zu definieren! Und genau das setzen wir jetzt um", so Wolfgang Link. "Die Stärke unserer neu aufgestellten SevenOne Entertainment Group liegt nicht allein darin, dass wir sämtliche Content-, Digital- und Sales-Bereiche unter ein Dach zusammengezogen haben, sondern darin, dass wir immer vernetzter denken und arbeiten und damit mehr denn je unsere Zuschauer und Kunden in den Mittelpunkt stellen." Bei Fragen: Diana Schardt SVP Kommunikation/PR ProSiebenSat.1 TV Deutschland Tel: +49 89 95078020 Diana.Schardt@ProSiebenSat1.com

