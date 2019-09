ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

ProSiebenSat.1 TV Deutschland wächst weiter: starker August mit 29,1 Prozent Marktanteil

Unterföhring (ots)

Sonniger Monatsabschluss: Mit 29,1 Prozent Marktanteil verzeichnen die Sender ProSiebenSat.1 TV Deutschland - SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, sixx, SAT.1 GOLD, ProSieben MAXX und Kabel Eins Doku - einen sehr starken August. Die Gruppe wächst im Vergleich zum Vormonat Juli um +0,5 Prozentpunkte und verzeichnet damit den besten Monat in diesem Jahr. Besonders zugelegt im Vergleich zum Juli haben SAT.1 und sixx. Auf den digitalen Plattformen halten sich die Sender im August mit fast 200 Millionen Video Views auf hohem Niveau.

Die Senderergebnisse im Einzelnen:

SAT.1: Großer Bruder und neue "akte." sorgen für den besten Monat seit August 2018 Viermal Tagesmarktführerschaft, das beste Finale von "Promi Big Brother" seit 2015 (18,7 % MA), der erfolgreiche Start der neuen "akte." (15,1 % MA), beliebte Spielfilme ("Fack ju Göhte" mit 16,6 % MA) und das starke "SAT.1 Frühstücksfernsehen" (bis zu 17,7 % MA) lassen SAT.1 im August endlich wieder strahlen. Auf digitalen Plattformen erzielt "Promi Big Brother" im August über 22 Millionen Video Views, das sind +58 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. SAT.1 schließt den Monat mit 8,4 Prozent Marktanteil ab (+0,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Juli: 7,5 % MA) - und damit mit dem besten Wert seit August 2018. In der Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen geht es um +0,6 Prozentpunkte nach oben: von 7,4 auf 8,0 Prozent Marktanteil. Im September freut sich SAT.1 mit seinen ZuschauerInnen u.a. auf eine neue Staffel "Das große Backen" (ab heute, 17:40 Uhr), auf "Nächste Ausfahrt Liebe" (ab 2.9.), auf den Start von "LUKE! Die Greatnightshow" (ab 13.9.) und auf die neunte Staffel von "The Voice of Germany" (ab 15.9.).

ProSieben: Satte +0,6 Prozentpunkte über 2018 Mit guten Nachrichten startet und endet der August für ProSieben: Am 1. August feiert ProSieben das herausragende "The Masked Singer"-Finale. Und zum 30. August kann ProSieben verkünden, dass sich der Sender mit seinem Bruder ProSieben MAXX die Rechte an der NFL langfristig gesichert hat. Zwischen diesen beiden programmlichen Ausrufezeichen gestaltet ProSieben den August quotentechnisch ziemlich solide. Mit 9,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) unterstreicht ProSieben den Wachstumskurs für das Jahr 2019 (ProSieben liegt 2019 insgesamt +0,6 Prozentpunkte über Vorjahr) und seine Position als Nummer 2 im deutschen TV-Markt. Im September freut sich ProSieben unter anderem auf sieben große, serielle Programmstarts: "Renn zur Million ... wenn du kannst!" (10.9.), "The Voice of Germany" (12.9.), "red." (12.9.) "The Big Bang Theory" (16.9.), "Young Sheldon" (16.9.), "Die Simpsons" (16.9.), "Late Night Berlin" (23.9.).

Kabel Eins startet nach gutem August mit Vollgas in den September Kabel Eins erzielt im August gute 5,0 Prozent Marktanteil und ist auch weiter digital erfolgreich. Die Video Views verdoppeln sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf über 18 Millionen. Starker Vorabend: "Abenteuer Leben täglich" holt unter der Woche Quoten bis zu 8,8 Prozent, samstags überzeugt die US-Serie "Blue Bloods" mit bis zu 7,4 Prozent. Erfolgreiche Prime Time: "Rosins Restaurants" punktet mit bis zu 6,4 Prozent gleichermaßen wie die Asia-Woche mit Spielfilmen wie "Godzilla" (7,5 Prozent). Mit Vollgas in den September: Am heutigen Sonntag, 1.9., rollen wieder die beliebtesten Lkw-Fahrerinnen Deutschlands, die "Trucker Babes", durch die Prime Time. Am 2.9. feiert "Quiz mit Biss" seine Premiere. Die erste Essens-Rateshow im deutschen Fernsehen kommt dann immer montags bis freitags um 18:55 Uhr.

sixx feiert besten Monat seit vier Jahren Doppel-Rekord für sixx: Der Sender klettert im August mit starken 1,7 Prozent auf den höchsten Monatsmarktanteil seit vier Jahren. In der Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Frauen gelingt sixx mit 2,1 Prozent ein Jahresbestwert. Wachstum auch digital: Die Video Views legen im Vergleich zum Vormonat um 34 Prozent zu. "Promi Big Brother - Die Late Night Show" holt einen tollen Staffelschnitt von 6,1 Prozent Marktanteil und übertrifft damit die Vorjahresquoten. Bezaubernd läuft auch weiterhin die Neuauflage der US-Mystery-Serie "Charmed". Ab dem 25.9. hilft Paula Lambert, Deutschlands Sex- und Beziehungsexpertin Nr. 1, in "Paulas Paarexperiment - Letzte Chance für die Liebe" Paaren, deren Beziehung am Scheideweg steht.

SAT.1 GOLD weiter auf Rekordkurs: starke 1,7 Prozent Marktanteil im August Im August bestätigt SAT.1 GOLD den Jahresbestwert von 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern (Juli 2019: 1,7 % MA; +0,1 Prozentpunkte vs. August 2018). In der Relevanz-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Frauen legt der Sender weiter zu und holt mit 3,6 Prozent den besten Marktanteil seit Senderstart (+0,2 Prozentpunkte vs. Juli 2019). Starke Kultserien und überzeugende Eigenproduktionen: Mit Spitzenmarktanteilen von bis zu 9,6 Prozent begeistert "Unsere kleine Farm" in der Day Time die ZuschauerInnen. Die eigenproduzierte Factual-Sendung "Kleine Hunde - Großes Chaos" mit Kate Kitchenham und Jochen Bendel startet in der Prime Time mit sehr guten 2,0 Prozent Marktanteil (Z.14-49J.).

Startschuss für den Super-Sport-Herbst auf ProSieben MAXX! Das Ei fliegt wieder auf ProSieben MAXX! Mit Marktanteilen von bis zu 4,7 Prozent (Z. 14-49 J.) hat sich "ran Football" mit den NFL-PreSeason-Spielen im August erfolgreich zurückgemeldet. Ebenfalls überzeugend lief es für die WWE-Show "SmackDown" (bis zu 3,2 % MA) am Donnerstagabend. Gewohnt stark im TV und im Netz präsentierte sich auch die Anime-Schiene am Vorabend (bis zu 5,6 % MA). ProSieben MAXX schließt den August mit starken 1,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab. (August 2018: 1,9% MA). In seiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Männer kommt der Sender auf sehr gute 2,8 Prozent Marktanteil. Sport, Sport und noch mehr Sport bietet der Männersender in den nächsten Monaten - u.a. mit College Football der NCAA (seit 31.8.), "ran Fußball" und der deutschen U21-Nationalmannschaft (5.9., 10.9.), der neuen NFL-Season (ab 8.9.) und dem Rugby World Cup live aus Japan (ab 20.9.).

1,0 Prozent: Kabel Eins Doku überzeugt weiter mit starker Performance Läuft bei Kabel Eins Doku! Zum dritten Mal in Folge steht die Eins vor dem Komma. Der Sender schließt den August mit einem Marktanteil von 1,0 Prozent erfolgreich ab. In der Prime Time liefert der "Wettkampf der Waffenschmiede" sehr gute Quoten mit bis zu 2,5 Prozent Marktanteil. Auch am Vorabend laufen Formate wie "Promille-Polizei" oder "Gesetzeshüter der Wildnis" regelmäßig mit über zwei Prozent Marktanteil. Highlight im September: Am 19.9. startet "Vorläufig festgenommen! 24 Stunden in Gewahrsam" in der Prime Time.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE (ohne Joyn) | Google Analytics I Webtrekk I ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 01.09.2019 für den Zeitraum 01.08.-31.08.2019; vorläufig gewichtet: 28.08.-31.08.2019. Gruppen-Marktanteile: Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.

Kontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR - Communication Projects Dagmar Brandau Tel: +49 89 9507-2185 Dagmar.Brandau@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell