Free-TV-Premiere "Batman v Superman": Ben Affleck und Henry Cavill haben Super(helden)-Zoff auf ProSieben

Wenn sich zwei Superhelden streiten, dann freut sich der Zuschauer: Nach diesem Motto organisierte "300"-Regisseur Zack Snyder sein erstes Gipfeltreffen von Gothams Gangsterschreck Batman (Ben Affleck) und DC's Weltenretter Superman (Henry Cavill).

Unterföhring (ots) - Wenn sich zwei Superhelden streiten, dann freut sich der Zuschauer: Nach diesem Motto organisierte "300"-Regisseur Zack Snyder sein erstes Gipfeltreffen von Gothams Gangsterschreck Batman (Ben Affleck) und DC's Weltenretter Superman (Henry Cavill). Die sollten eigentlich auf der selben Seite stehen, aber besonders Afflecks griesgrämiger, schwarzer Ritter hegt einen tiefen Groll gegen den gottgleich-abgehobenen Kryptonier. Neben der Tatsache, dass dieser Super-Hahnenkampf von Snyder überaus brachial in Szene gesetzt wird, hat er noch andere Highlights im Kasten: Die israelische Schönheit Gal Gadot hat ihren ersten, sensationellen Auftritt als Wonder Woman ... ProSieben zeigt "Batman v Superman: Dawn of Justice" am Sonntag, 16. September 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

"Snyder startet mit 'over-the-top' und schießt dann bis in die Stratosphäre. Zu viel des Guten? Immer! Aber wenn man den größten Gladiatorenkampf der DC Comics-Geschichte orchestriert, ist Zurückhaltung die falsche Wahl."

PETER TRAVERS, ROLLING STONE

Fakten:

* Superhelden-Urknall: Als Wonder Woman hat Gal Gadot ihren ersten Auftritt in einer DC-Verfilmung. Auch Aqua Man (Jason Momoa), The Flash (Ezra Miller) und Cyborg (Ray Fisher) sind kurz auf der Leinwand zu sehen. In der Fortsetzung "Justice League" (2017) kommt es dann zur großen Zusammenführung der Superhelden - ebenfalls unter der Regie von Zack Snyder.

* Die stärkste Fledermaus aller Zeiten: Um Zack Snyders Vision eines militärisch aufgerüsteten Batman verwirklichen zu können, reichte es für Ben Afflecks Debüt als schwarzer Ritter nicht, dass sich der OSCAR(r) Preisträger das schwer gepanzerte Update des Kostüms anzog. Der Star musste sich auch körperlich in Snyders dauerschlecht gelaunte, gealterte Version des Helden verwandeln - er trainierte sich dafür 15 Monate lang ganze zehn Kilo Muskelmasse an.

Inhalt: Ohnmächtig muss "Batman" Bruce Wayne (Ben Affleck) mit ansehen, wie Superman (Henry Cavill) im Kampf gegen General Zod (Michael Shannon) ganz Metropolis in Schutt und Asche legt. Getrieben von Zorn und Schmerz über den Tod tausender Zivilisten entwickelt Batman einen Plan, um den in seinen Augen gefühlskalten, gottgleichen Außerirdischen zu vernichten. Dabei ahnt er aber nicht, dass er nur eine Marionette des wahnsinnigen Tech-Milliardärs Lex Luthor (Jesse Eisenberg) ist. Dieser setzt insgeheim alles daran, die Superhelden gegeneinander auszuspielen. Nur wenn Superman stirbt, kann der verrückte Industriemagnat die übermächtige, kryptonische Technologie benutzen, um sich die Welt unter den Nagel zu reißen ...

"Batman v Superman: Dawn of Justice" (OT: "Batman v Superman: Dawn of Justice") Am Sonntag, 16. September 2018, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2016 Genre: Action Regie: Zack Snyder

