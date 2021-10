Mars Petcare Deutschland

Gemeinsam Hoffnung geben: Sheba startet das größte Wiederaufbau-Programm für Korallenriffe und macht Verbraucher zu Korallenrettern

Verden (ots)

Es ist höchste Zeit zu handeln! Über die Hälfte aller Korallen auf unserem Planeten sind bereits verloren. Dabei spielen gesunde Korallen eine essenzielle Rolle für den Klimaschutz. Die gute Nachricht: Es gibt noch Hoffnung und die Katzenfuttermarke Sheba sorgt dafür, dass jeder Einzelne einen Beitrag leisten kann. Mit jedem Anschauen des Promotion-Videos auf Youtube wird eine Spende ausgelöst, die den Schutz der Korallen direkt unterstützt. Im Rahmen des Programms HOPE GROWS wird Sheba so weltweit 185.000 Quadratmeter Korallenriff wiederherstellen.

Der Klimawandel ist deutlich spürbar. Drei von vier Deutschen bezweifeln, dass es den Menschen gelingt, den Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten wirksam zu bekämpfen (Quelle: Statista). Mars und die Marke Sheba geben die Hoffnung hingegen nicht auf. Bereits seit 2008 arbeitet Mars an der Forschung und neuen Methoden zur Wiederherstellung von Korallenriffen, die ein Schlüsselfaktor für den Klimaschutz sind. Die Arbeit und Investitionen münden nun im größten Korallen-Wiederaufbauprogramm der Welt: HOPE GROWS. Das im Rahmen des Programms bereits 2019 aufgeforstete Sheba Hope Reef in Indonesien zeigt eindrucksvoll die bereits erzielten Fortschritte.

Hope Reef - ein wichtiger Meilenstein von Sheba HOPE GROWS

Als Katzenfuttermarke weiß Sheba: Tiereltern wollen ihren Katzen hochwertiges, nahrhaftes Futter bieten. An Fisch führt für die Vierbeiner dabei kaum ein Weg vorbei. Diese leben in einzigartigen Ökosystemen - viele Arten sind in bunten Korallengewässern zuhause. Mit dem Korallensterben schwinden aber auch die Fischbestände. Um diesen Kreislauf zu unterbrechen, setzen sich Mars und Sheba für den Schutz von Korallen ein.

Wie das aussieht, zeigt ein Blick auf das Sheba Hope Reef vor der indonesischen Insel Sulawesi: Mit Hilfe von sternförmigen, sandbeschichteten Stahlkonstruktionen - den Riffsternen - ist ein Fundament auf dem Meeresboden entstanden, auf dem sich die Korallen niederlassen und neue Kolonien bilden. Ein Team aus Fischern, Tauchern und Meereswissenschaftlern befestigte Korallenfragmente, die gesunden Kolonien aus der Umgebung entnommen wurden und Larven abstoßen, damit das Riff weiterwächst. Der Clou: Allein 840 Riffsterne und 13.000 Korallenfragmente wurden verwendet, um den Schriftzug "HOPE" zu bilden. Heute ist er sogar via Google Maps sichtbar. "Das Sheba Hope Reef zeigt eindrücklich, dass die Regeneration und Wiederherstellung von Meeresökosystemen noch immer möglich ist und es im Kampf gegen das Korallensterben nach wie vor Hoffnung gibt", erklärt Jochen Horstmann, Marketing-Direktor bei Mars Petcare in Deutschland.

Insgesamt wurden über 19.000 Riffsterne und mehr als 285.000 Korallenfragmente zwischen zwei Inselgemeinschaften in Sulawesi gepflanzt. Diese bilden eines der größten restaurierten Korallenriffe der Welt. Mit positiven Auswirkungen: Innerhalb von nur drei Jahren stieg die Korallendichte von 5 % auf 55 %, der Fischbestand ist deutlich gestiegen und Tierarten wie Haie oder Schildkröten sind zurückgekehrt.

Der Erfolg der vergangenen Jahre treibt zum Weitermachen an

"Durch unsere Größe als global agierendes Unternehmen tragen wir auch eine große Verantwortung gegenüber unserer Umwelt. Mit HOPE GROWS haben wir ein großartiges Programm gestartet, bei dem wir nicht nur unsere eigenen Kräfte mobilisieren, sondern jedem einzelnen Verbraucher die Chance geben und jeden dazu ermutigen, uns zu unterstützen. Das gibt mir Hoffnung, mit unserem Programm wirklich einen Unterschied für die Umwelt und vor allem die Artenvielfalt der Meere zu machen", so Jochen Horstmann.

Neben dem Korallenriff vor Sulawesi ist Sheba mit dem Programm HOPE GROWS auch an Riffen in der Karibik und am Great Barrier Reef vor Australien im Einsatz. Weitere Riffe unter anderem vor den Malediven und den Seychellen sollen hinzukommen. Das Ziel: Bis 2029 sollen weltweit 185.000 Quadratmeter Korallenriffe wiederhergestellt werden. Natur- und Umweltschutzorganisationen wie WWF, Marine Stewardship Council (MSC) und Aquaculture Stewardship Council (ASC) sowie The Nature Conservancy unterstützen HOPE GROWS. Das Programm ist Teil des langfristig angelegten "Sustainable in a Generation Plan", mit dem sich Mars für den Schutz des Planeten und seiner Bewohner engagiert.

Korallenschutz per Klick

Wie können Verbraucher sich aktiv am Schutz der Korallenriffe beteiligen? Sheba macht die Rettung der Korallenriffe jetzt für jeden möglich: Mit jedem Aufruf des HOPE GROWS Promotion-Videos auf YouTube werden Werbeeinnahmen generiert, die direkt an The Nature Conservancy gespendet werden und vollständig dem Aufbau der Korallenriffe zugutekommen. Einfacher geht Klimaschutz nicht!

Hier geht's zum Korallenretten: https://www.youtube.com/watch?v=Nfhq4b4p1I0

Mehr Informationen zu Sheba HOPE GROWS: https://www.shebahopegrows.com/de/home

Original-Content von: Mars Petcare Deutschland, übermittelt durch news aktuell