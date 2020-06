Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbH

Haustier ist wichtigstes Mittel, um Stressgefühl in der Krise zu reduzieren

Neue Studienergebnisse von PURINA zum Nimm-Deinen-Hund-mit-zur-Arbeit-Tag am 26. Juni 2020

Euskirchen (ots)

Das eigene Haustier ist das wichtigste Mittel, um in der aktuellen Krisensituation Stressgefühle zu reduzieren. Das zeigt eine von PURINA erhobene Trendstudie zum Thema Haustiere am Arbeitsplatz[1] - gerade in Corona-Zeiten und der für viele nun schon lange anhaltenden Home Office-Situation.

Demnach gibt ein Großteil der Hundebesitzer an, ihr Haustier sei der wichtigste "Stressabbauer" in der Krise - noch vor dem Garten und der Natur auf Platz Zwei und der Familie auf dem dritten Rang. In den vergangenen Wochen der Isolation und physischen Distanz zu unseren Mitmenschen haben Haustiere vielen Gesellschaft geleistet, Halt gegeben und geholfen, diese Zeit auch psychisch besser zu überstehen. Damit sieht sich die PURINA Pets at Work Alliance besonders auch in Zeiten von Corona in ihrer Überzeugung bestätigt, dass Menschen und Haustiere gemeinsam einfach glücklicher sind.

Psychologin Prof. Dr. Andrea Beetz von der IUBH Internationalen Hochschule bekräftigt, dass Haustiere in Krisenzeiten generell Stabilität bieten. "Der Hund bringt Regelmäßigkeit und Struktur in den Tag. Er ist ein zuverlässiger Sozialpartner, der von der Krise nichts weiß und mich Achtsamkeit im Hier und Jetzt lehren kann. Der Hund lenkt mich ab - das ist gut zur Erhaltung der psychischen Gesundheit", so die Psychologin. Für stolze 74 Prozent ist der Hund im Home Office eine gewinnbringende Erfahrung, denn er sorgt bei einem Drittel der Befragten für mehr Bewegung und Ausgeglichenheit. Nicht verwunderlich also, dass sich Hundebesitzer auch für die Zeit nach der Krise - in einem "neuen Normal" - wünschen, so viel Zeit wie möglich mit ihrem Hund zu verbringen: Durch mehr Home Office, oder aber die Möglichkeit, den Vierbeiner auch künftig mit zur Arbeit nehmen zu können.

Wie die Studie bestätigt, bereichern Hunde unseren Alltag und sorgen für eine bessere Vereinbarkeit von Job und Privatleben. Knapp die Hälfte (47 Prozent) aller Hundebesitzer, die Ihren Hund mit zur Arbeit nehmen dürfen, können den Arbeitsalltag aufgrund des Hundes - als gleichwertiges Familienmitglied - mehr als Teil ihres Lebens genießen. 43% der Befragten hilft der Hund beim Einhalten von regelmäßigen Pausen und mehr als der Hälfte, in stressigen Situationen Ruhe zu bewahren.

Eine perfekte Gelegenheit auszuprobieren, wie es sich anfühlt, den eigenen Hund mit zur Arbeit zu nehmen, ist der jährlich stattfindende internationale "Nimm-Deinen-Hund-mit-zur-Arbeit-Tag". Er wirbt für die positiven Effekte von Bürohunden als Feelgood-Manager auf vier Pfoten und findet in diesem Jahr am 26. Juni 2020 statt.

Als eines der weltweit führenden Unternehmen für Heimtiernahrung unterstützt PURINA mit seiner Pets At Work Alliance bisher schon mehr als 80 Unternehmen dabei, Vierbeiner am Arbeitsplatz willkommen zu heißen. Seit 2018 hat sich auch Nestlé Deutschland mit seinen rund 1.500 Mitarbeitern am Standort Frankfurt am Main der Initiative angeschlossen. "Wir haben uns sehr gründlich auf das Thema Pets At Work vorbereitet, in dem wir klare Voraussetzungen - etwa bezüglich Sicherheit, Hygiene und Verhaltensregeln - definiert und zunächst einen Pilot-Test durchgeführt haben. Die Einbindung des Betriebsrats, das Aufnehmen möglicher Bedenken auf Mitarbeiterseite, aber auch die professionelle Unterstützung für unsere Mitarbeiter mit Hund durch einen Hundecoach, waren dabei unglaublich hilfreich und haben dazu beigetragen, dass wir heute sehr erfolgreich Pets At Work mit derzeit 25 Hunden bei uns im Haus etabliert haben", sagt Dr. Virginia Bastian, HR Group Director, Nestlé Deutschland AG.

Im Rahmen der Pets at Work Alliance bietet PURINA interessierten Firmen ein umfangreiches Toolkit mit Tipps und Informationen an oder ermöglicht bei Bedarf Workshops mit erfahrenen Hundetrainern. Informationen, wie Sie Ihr Unternehmen hundefreundlich gestalten, finden Sie unter www.purina.de/pins/pets-at-work.

Über PURINA:

Als eines der weltweit führenden Unternehmen für Heimtiernahrung mit einem Umsatz in Deutschland von rund 390 Millionen Euro in 2019 und starken Marken wie FELIX, GOURMET, Purina ONE, PURINA BENEFUL, ist PURINA ein verlässlicher Partner. Dafür geben 18.000 Mitarbeiter an 60 Standorten in 50 Ländern täglich ihr Bestes für ein langes, gesundes und glückliches Zusammenleben von Mensch und Tier. So arbeitet ein globales Netzwerk von u.a. Tierärzten und Ernährungswissenschaftlern an aktuellen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen und nutzt moderne Herstellungstechnologien, um ständig neue und immer weiter verbesserte Produkte anbieten zu können. Unter dem Leitgedanken "PURINA in Society" engagiert sich das Unternehmen außerdem für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Belange. So setzt sich PURINA mit Pets at Work zum Beispiel für mehr Hunde am Arbeitsplatz ein oder bietet im Rahmen der Initiative "Liebe fürs Leben" kostenlosen Tierschutzunterricht für Schulkinder.

Mehr unter www.purina.de

[1] PURINA Trendstudie 2020: Bevölkerungsrepräsentative Online-Befragung unter 2065 Personen im Zeitraum vom 18.-20. Mai 2020, durchgeführt von YouGov / TRENDBÜRO Beratungsunternehmen für gesellschaftlichen Wandel GmbH.

