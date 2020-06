Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbH

StreetVet und Homely Home gewinnen den Purina BetterwithPets-Preis 2020

Bild-Infos

Download

Euskirchen (ots)

- Purina gibt die Gewinner des BetterwithPets-Preises 2020 bekannt und vergibt 120.000 CHF [ca. 110.000 Euro] an die bestplatzierten Teilnehmer. - Mehr als 150 Bewerbungen aus über 20 Ländern sind für den Preis eingegangen, der Initiativen in ganz Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika belohnt, die die Bindung zwischen Haustieren und Menschen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme nutzen. - StreetVet aus Großbritannien wurde zum Gewinner des Preises in der Kategorie "etablierte oder pilotierte Innovationen" ernannt für seine erfolgreiche Arbeit von Tierärzten, die sich um die Versorgung von Haustieren obdachloser Besitzer kümmern. - Homely Home aus Russland wurde zum Gewinner der Kategorie Innovation in der Ideenphase ernannt, für einen Ansatz, der neue Wege in der Rehabilitation von Suchtkranken sucht.

Purina hat die Gewinner des BetterwithPets-Preises 2020 in einem virtuellen Forum bekannt gegeben, das live auf YouTube übertragen wurde. Der Preis würdigt und unterstützt Innovationen, die die Bindung zwischen Haustieren und Menschen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme nutzen, und wird in Zusammenarbeit mit Ashoka, einem Pionier im Bereich des sozialen Unternehmertums, organisiert.

Der BetterwithPets-Preis wird in zwei Kategorien verliehen und ist mit insgesamt 120.000 CHF [ca. 110.000 Euro] dotiert. Er zeichnet Unternehmer aus, die entweder eine bereits etablierte oder pilotierte Innovation oder eine Innovation in der Ideenphase eingereicht haben.

In der Kategorie "etablierte oder pilotierte Innovation" erhalten 'Street Vet' 50.000 CHF [ca. 46.000 Euro], 'Gamelles Pleines'20.000 CHF [ca. 18.500 Euro] und die Finalisten von 'Evi'dence', 'Courthouse Dog Research' und 'Reading Dogs' erhalten jeweils 10.000 CHF [ca. 9.500 Euro].

Die Gewinner 'Homely Home' der Kategorie "Ideenphase" erhalten 10.000 CHF [ca. 9.500 Euro], die hochmotivierten Initiatoren von 'SoliVet' 6.000 CHF [ca. 5.500 Euro] und das Projekt 'Pet Me' 2.000 CHF [ca. 1.850 Euro].

Darüber hinaus hatten die Mitarbeiter von Purina und Ashoka die Möglichkeit, für ihre bevorzugte Innovation in der Ideenphase abzustimmen. Für den Publikumspreis erhielt 'Pet Me' zusätzliche 2.000 CHF [ca. 1.850 Euro].

Über 150 Bewerbungen aus 23 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika sind eingegangen. Acht Finalisten - davon fünf etablierte oder pilotierte Projekte und drei in der Ideenphase - wurden ausgewählt und im Rahmen eines Online-Events am 03. Juni 2020 präsentiert.

Jeder der acht Finalisten präsentierte sein Projekt und stellte sich den Fragen einer Expertenjury bestehend aus: Kerstin Schmeiduch; Dr. Michelle Lem; Professor Dr. Marie-Jose Enders-Slegers; Professor Daniel Mills und Professor Jeff French. Mehrere hundert Teilnehmer von Purina- und Ashoka-Mitarbeitern, Tierärzten, Akademikern, NGOs und Medien

verfolgten die Veranstaltung und die Auszeichnung durch Bernard Meunier, CEO Nestlé Purina PetCare EMENA.

Gewinner der Kategorie "etablierte oder pilotierte Innovation":

StreetVet wurde zum Gewinner der Kategorie "etablierte oder pilotierte Innovationen" ernannt und mit 50.000 CHF [ca. 46.000 Euro]. ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Großbritannien und stellt mit über 650 freiwilligen Tierärzten die tierärztliche Versorgung von Haustieren sicher, deren Besitzer obdachlos sind. Zudem unterstützen sie Obdachlosenheime darin, tierfreundlich zu werden.

"StreetVet ist für mich eine verrückte Reise - angefangen bei der Idee, mich mit einem Rucksack einfach auf den Weg zu machen - bis zu dem, was ich jetzt jeden Tag mache", sagte Mitbegründerin Jade Statt. "Unser Herzstück sind unsere unglaublich engagierten Freiwilligen und die Stärke der Mensch-Tier-Beziehung, denn das ist der Grund, warum wir das alles tun. Das Beste an diesem Prozess und an StreetVet: Es geht um Menschen, die wir auf unserem Weg getroffen haben - seien es Besitzer mit ihren Hunden oder Menschen, die etwas bewegen wollten."

Gewinner der Kategorie "innovative Projekte in der Ideenphase":

Homely Home ist der Gewinner der Kategorie "innovative Projekte in der Ideenphase" für junge Changemaker zwischen 18 und 25 Jahren und hat 10.000 CHF [ca. 9.500 Euro] erhalten, um seine Vision zu einem Pilotprojekt zu entwickeln.

Homely Home hat seinen Sitz in Russland und setzt sich dafür ein, neue Ansätze für Rehabilitationsprogramme von Suchtkranken durch eine sinnvolle und lebenslange Bindung zu Haustieren zu entwickeln.

"Das Preisgeld hilft uns, das allererste Heim zu schaffen und ein Beispiel dafür zu setzen, wie die Rehabilitation durch Tiere verbessert werden kann", so Maxim Alexandrov, Gründer von Homely Home. "Wir können damit unsere große Idee vorantreiben, die sich sowohl auf die Sozialisierung von Tieren als auch auf die wichtige Heilkraft der Tier-Mensch-Bindung konzentriert und Menschen unterstützt, die mit Depressionen, häuslicher Gewalt und Obdachlosigkeit zu kämpfen haben. All diese sozialen Probleme könnten mit einem örtlichen Heim gelöst werden."

Purina BetterwithPets-Preis

Der BetterwithPets-Preis ist die einzige Initiative, die sich auf die Förderung von Innovationen. zur aktiven und nachhaltigen Nutzung der Haustier-Mensch-Beziehung konzentriert.

Sowohl die Preisträger als auch die Finalisten haben Zugang zu zusätzlichen Programmen, die die weitere Entwicklung ihrer Initiativen unterstützen. Ausgewählte Pilot-Innovatoren werden zur Teilnahme an Purinas und Ashokas 'Scaling Social Impact Programme' eingeladen, während für die jungen Changemaker mit Projekten in der Ideenphase ein Mentorenprogramm angeboten wird.

Bernard Meunier, CEO von Nestlé Purina PetCare EMENA: "Gerade in komplexen Zeiten wie diesen ist der Bedarf an sozialen Innovationen und kreativen Lösungen besonders groß und unterstützungswürdig. Wir freuen uns darauf, diesen Unternehmen dabei zu helfen, ihren Einfluss zu vergrößern, und gratulieren StreetVet und Homely Home sowie natürlich all den anderen hervorragenden Innovatoren ganz herzlich zu ihren inspirierenden Einreichungen. Die Kreativität und der Einfallsreichtum jedes einzelnen Sozialunternehmers sind bester Beweis für die Kraft der Haustier-Mensch-Beziehung und lassen uns gespannt in eine Zukunft blicken, in der gesellschaftliche Probleme nachhaltig verbessert oder sogar behoben werden können.

Um mehr über die Initiativen oder den Purina BetterwithPets-Preis zu erfahren, besuchen Sie bitte die offizielle Website oder senden Sie eine E-Mail an BetterwithPetsPrize@ashoka.org oder an die unten angegebenen Medienkontakte.

INFORMATIONEN FÜR JOURNALISTEN:

PURINA BETTERWITHPETS PREIS LIVE EVENT: DIE JURY

Kerstin Schmeiduch, Director of Corporate Communications of Nestlé Purina PetCare Europe, Middle East and North Africa

Dr. Michelle Lem, Ashoka Fellow and Founder of Community Veterinary Outreach

Professor Dr. Marie-Jose Enders-Slegers, President IAHAIO, International Association of Human Animal Interaction Organisations

Professor Daniel Mills, Tierarzt und führender Akademiker, der sich auf auf die Bewältigung von Problemverhalten und die Mensch-Tier-Beziehung spezialisiert hat (Universität of Lincoln, Großbritannien).

Professor Jeff French, Professor of Social Marketing, Experte für Verhaltensänderungen auf gesellschaftlicher Ebene, CEO des Unternehmens Strategic Social Marketing Ltd

Über PURINA

Als eines der weltweit führenden Unternehmen für Heimtiernahrung mit einem Umsatz in Deutschland von rund 390 Millionen Euro in 2019 und starken Marken wie FELIX, GOURMET, Purina ONE, PURINA BENEFUL, ist PURINA ein verlässlicher Partner. Dafür geben 18.000 Mitarbeiter an 60 Standorten in 50 Ländern täglich ihr Bestes für ein langes, gesundes und glückliches Zusammenleben von Mensch und Tier. So arbeitet ein globales Netzwerk von u.a. Tierärzten und Ernährungswissenschaftlern an aktuellen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen und nutzt moderne Herstellungstechnologien, um ständig neue und immer weiter verbesserte Produkte anbieten zu können. Unter dem Leitgedanken "PURINA in Society" engagiert sich das Unternehmen außerdem für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Belange. So setzt sich PURINA mit Pets at Work zum Beispiel für mehr Hunde am Arbeitsplatz ein oder bietet im Rahmen der Initiative "Liebe fürs Leben" kostenlosen Tierschutzunterricht für Schulkinder.

Mehr unter www.purina.de

Über ASHOKA

ASHOKA ist das größte globale Netzwerk führender Sozialunternehmer - Personen mit neuen Ideen zur systematischen Bewältigung der größten Herausforderungen der Welt und mit der unternehmerischen Fähigkeit, diese Ideen in nationale, regionale und globale soziale Auswirkungen umzusetzen. In 40 Jahren haben wir mehr als 3.500 Sozialunternehmer in 90 Ländern mit Lösungen für die drängendsten Probleme der Gesellschaft unterstützt. Ashokas Vision ist eine Welt, in der jeder Mensch ein Changemaker ist - eine Gesellschaft, die schnell und effektiv auf Herausforderungen reagiert und in der jeder Einzelne die Freiheit, das Vertrauen und die gesellschaftliche Unterstützung hat, jedes soziale Problem anzugehen. www.ashoka.org.

Pressekontakt:

Cathrin Koch

Director Communication, Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbH

Email: Cathrin.Koch@purina.nestle.com



Katja Wegerich

Communications Manager, Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbH

Email: Katja.Wegerich@purina.nestle.com

Original-Content von: Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell