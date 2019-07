MAPA GmbH

Zeven (ots)

BILLY BOY hat auf dem Deichbrand-Festival am 20. Juli 2019 einen Weltrekord aufgestellt. Die deutsche Kondommarke organisierte dafür die Einfach drauf-Challenge - und jeder wollte dabei sein! Durchgeführt wurde der Weltrekordversuch mit den neuen Einfach drauf-Kondomen von BILLY BOY, die über fünf unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten aus Plastik gezogen wurden. Zahlreiche Teilnehmer versuchten ihr Glück, doch am Ende setzte sich Juliana Kreiensiek aus Geestland mit einer Zeit von 27,0 Sekunden als Siegerin durch. Damit sicherte sie sich nicht nur den Titel "Der schnellste Kondom-Aufzieher" aller Zeiten, sondern kann sich auch noch über 2 VIP-Tickets für das Deichbrand-Festival 2020 freuen. Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) bestätigte in Form des RID-Rekordrichters Olaf Kuchenbecker den Weltrekord live vor Ort.

BILLY BOY und Festivals? Das gehört einfach zusammen! Beim Deichbrand-Festival in Cuxhaven ist die Kondommarke seit der ersten Stunde als Sponsor dabei. Auf der diesjährigen Veranstaltung stand vor allem der Samstag ganz im Zeichen von BILLY BOY. Denn die Sexperten aus Zeven hatten eine Mission: Den schnellsten Kondom-Aufzieher aller Zeiten zu finden. Geübte Hände brauchen, laut BILLY BOY-Expertise, rund sieben Sekunden, um ein Kondom überzuziehen - das geht schneller, findet BILLY BOY! Dem Aufruf kamen die Festival-Besucher gerne nach und zeigten bei der Einfach drauf-Challenge ihr Können - und der Name war Programm! Denn im Mittelpunkt des Weltrekordversuchs stand das neue Einfach drauf-Kondom von BILLY BOY. Durch seine konturierte Form ist es leichter abrollbar und passgenau - und damit der perfekte Begleiter für Pärchenabende, Tinder-Dates und Festival-Besuche!

Insgesamt zehn Teilnehmer qualifizierten sich bei den Vorrunden für das große Finale. An exklusiv für das Event hergestellten Konstruktionen zogen sie hintereinander insgesamt fünf Kondome über die dort befestigten Obst- und Gemüsesorten aus Plastik. Am geschicktesten stellte sich dabei Juliana Kreiensiek an, die Banane, Gurke, Mais, Karotte und Aubergine in Windeseile eintütete und somit mit BILLY BOY den Weltrekord holte.

Der Weltrekord fand unter den wachsamen Augen von Rekordrichter Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut für Deutschland statt, der so für den offiziellen Rahmen sorgte. Live vor Ort überprüfte Kuchenbecker den Weltrekordversuch und übergab die Urkunde zur Bestätigung des neuen Weltrekords in der Kategorie "Schnellstes Kondom-Aufziehen" stellvertretend für alle Beteiligten an Birgit Meyer (Marketingleiterin BILLY BOY).

Über BILLY BOY

Seit 1990 ist die Kondommarke BILLY BOY nicht mehr aus den Schlafzimmern, Küchen, Autos und anderen Schäferstündchen-Orten dieser Welt wegzudenken. Die im norddeutschen Zeven hergestellten Kondome wollen vor allem eins: Spaß vermitteln. Auffällige Verpackungen und witzige wie provokante Sprüche zeichnen die Marke ebenso aus, wie höchste Produktqualität. Denn mit seinen Produkten verfolgt das Unternehmen vor allem ein Ziel, nämlich Lust an der Liebe zu vermitteln - frei, selbstbewusst und sicher!

