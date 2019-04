Haier Group

Haier Home Appliances stellt auf der Hannover Messe die aktualisierte COSMOPlat-Lösung mit 5G-Technologie vor

Haier, der weltweit führende Hersteller von maßgeschneiderten Alltagslösungen, stellt auf der Hannover Messe 2019 vom 1. bis 5. April in Hannover eine aktualisierte Version von COSMOPlat, der weltweit größten Plattform für Massenanpassungslösungen, vor.

Auf der Hannover Messe können die Besucher die neuesten Produkte und Technologien von Haier COSMOPlat erleben, darunter die erste virtuelle Testpräsentation mit 5G-Technologie zur Massenanpassung, ein im COSMO-Ökosystem hergestelltes intelligentes Wohnmobil, maßgeschneiderte Kaffeemaschinen, antistatische Keramiken und mehr.

Haier wandelt sich vom traditionellen Gerätehersteller zu einer Lifestyle-Marke, mit der Kunden ihren eigenen Lebensstil definieren können, indem sie sich am gesamten Prozess der Produktgestaltung und -planung beteiligen. Als Mitglied des Netzwerks "Manufacturing Lighthouses" vom World Economic Forum (WEF) veranstaltet Haier gemeinsam mit Bosch, Pheonix Contact und anderen führenden Herstellern der WEF Lighthouse Factory-Liste am Eröffnungstag der Hannover Messe das Lighthouse Factory Forum, an dem branchenführende Experten wie Francisco Betti, Leiter der WEF Future of Production Initiative, teilnehmen.

Haier teilt seine Erfahrungen beim industriellen Wandel und der Schaffung neuer Möglichkeiten mit weiteren Lighthouse-Fabriken, um den Modernisierungsprozess in der Fertigungsindustrie zu unterstützen.

Beim Lighthouse-Programm handelt es sich um eine Gemeinschaft führender Produktionsstätten, die die Spitzentechnologien der Vierten Industriellen Revolution übernehmen und integrieren.

Massenanpassung mit COSMOPlat

COSMOPlat ist Chinas führende industrielle Internetplattform mit geistigen Eigentumsrechten. Sie ist die erste ihrer Art, die COSMOPlat in mehreren Branchen einsetzt und die Anwender während des gesamten Anpassungsprozesses einbezieht. Sie verfügt über 15 Subplattformen unter anderem in den Bereichen Baukeramik und Wohnmobile, die innerhalb der Brancheninfrastruktur entwickelt wurden.

Das Herzstück von COSMOPlat bildet ein Massenanpassungsmodell mit dem Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit. Im Vergleich zu traditionellen Fertigungsmodellen bindet COSMOPlat ihre Kunden bei jedem Schritt ein. Auf diese Weise können sie Produkte und Dienstleistungen anbieten, die die Verbraucheranforderungen am besten erfüllen. Gleichzeitig schafft die Plattform auch Nachfrageformen, die den Nutzen für alle Beteiligten maximieren und Win-Win-Ergebnisse erzielen.

Die COSMOPlat von Haier umfasst mittlerweile 12 Demo-Anlagen in sechs Regionen in Ost- und Nordchina. Sie wurde bereits in 20 Ländern weltweit vorgestellt, um globalen Kunden unter anderem aus den Bereichen Lebensmittel, Kleidung, Transport, Gesundheit, Bildung die Schaffung besserer Lifestyle-Erlebnisse zu ermöglichen.

Haier ist bestrebt, eine branchenübergreifende Infrastruktur zu entwickeln, um die individuelle Gestaltung von Produkten und sozialen Diensten massenhaft zu ermöglichen. Sie soll den Wandel des Unternehmens von der Massenfertigung hin zur Massenanpassung vorantreiben.

Haier ist auf dem Stand E30 in Halle 6 am Messegelände Hannover vertreten.

Informationen zu Haier

Haier Home Appliance ist die weltweit führende Marke für Hausgeräte mit einem Weltmarktanteil von 10,5 %. Zu seinen Marken zählen Haier, Casarte und Leader in China, GE Appliances in den USA, Fisher & Paykel in Neuseeland und AQUA in Japan. Mit dem Ziel, seinen Kunden überall ein vernetztes Smart Home-Erlebnis zu bieten, verbessert Haier kontinuierlich seine Produkte und Dienstleistungen und vollzieht den Übergang hin zu einer offenen Plattform für Unternehmertum.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.haier.net/en

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/843549/Haier_Home_Appliances_Hannover_Messe.jpg

