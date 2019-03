Haier Group

Haier präsentiert auf Appliances and Electronics World Expo 2019 neue Smart Home Solution mit 7 beteiligten Marken

Schanghai (ots/PRNewswire)

Verbesserte universelle Smart Home Solution integrierte neue Technologien von Casarte, AQUA, GE Appliances, Leader, Fisher & Paykel, Candy und Haier

Haier, der weltweit führende Haushaltsgerätehersteller, hat auf der Appliances and Electronics World Expo 2019 (AWE 2019) eine verbesserte Version seiner universellen Smart Home Solution (die "Solution") präsentiert.

Die verbesserte Solution integriert die neuesten Technologien der sieben Marken der Haier Group, um die nächste Generation des Smart Home zu liefern. Die Lösung basiert auf Haiers innovativem 4+7+N-Konzept und vernetzt sieben (7) Home Solutions in den Bereichen Luft, Wasser, Sicherheit, Kleiderpflege, Unterhaltung, Gesundheit und Informationen in vier (4) Wohnszenarien: Smart-Wohnzimmer, Smart-Küche, Smart-Bad und Smart-Schlafzimmer. Sie lässt sich je nach Anwenderbedürfnissen (N) wunschgerecht zu einem umfassenden und intuitiven Smart Home-Ökosystem konfigurieren.

"Die Hausgerätebranche treibt die Innovation rasant voran. Haier ist der Meinung, dass Smart Home-Lösungen modernste Technologien und Kundenverhalten kombinieren sollten, um einen Nutzen zu liefern und die Lebensqualität zu verbessern", sagte Wang Ye, Vice President und Geschäftsführer Smart Home bei der Haier Home Appliance Industry Group.

Auf der AWE 2019 haben Haier sieben Marken (Casarte, Leader, Haier, AQUA, GE Appliances, Fisher & Paykel (FPA) und CANDY) bahnbrechende neue Produkte vorgestellt, darunter Casartes Fusion-Waschmaschine, ein smarter Kühlschrank mit intelligenter Temperaturregelung, eine smarte Klimaanlage, die im Gegensatz zur herkömmlichen Innenluftumwälzung mit Außenluft für frischere Luft sorgt, und FPAs smarter Gefrierschrank, der mittels Luftkühlung der Eisbildung entgegenwirkt. Mit der verbesserten Solution sind die neuen Produkte zu einem zentralen Ökosystem vernetzt.

"Auf der AWE 2019 hat sich Haiers wissenschaftlicher und technologischer Vorsprung bei Hausgeräten gezeigt. Mit unserem globalen offenen Forschungs- und Entwicklungssystem 10+N leisten wir maßgebliche Innovationsarbeit. Durch die Vernetzung dieser Systeme mit der Solution hat Haier das Smart Home-Erlebnis neu definiert", sagte Wang Ye.

Der Erfolg der Solution fußt auf Haiers revolutionärem "rendanheyi"-Modell. Durch einen offenen unternehmerischen Ansatz und Analyse der Anwenderbedürfnisse im modernen Zuhause hat Haier quer durch seine sieben Marken innovative Wohntechnologien entwickelt, um ein ganzheitliches Wohnerlebnis zu bieten und sich im Zeitalter des IoT an die Weltspitze zu setzen.

Informationen zu Haier

Mit einem globalen Marktanteil von 10,5 % ist Haier Home Appliance die weltweite Nummer 1 unter den Herstellern von Haushaltsgeräten. Das Markenportfolio des Unternehmens umfasst Haier, Casarte und Leader in China, GE Appliances in den USA, Fisher & Paykel in Neuseeland und AQUA in Japan. Haier Home Appliance wandelt sich derzeit von einem traditionellen Hersteller in eine offene Unternehmensplattform und errichtet parallel dazu ein wirklich globales Smart Home-Ökosystem. Dabei legt Haier großen Wert darauf, kontinuierlich den Kundennutzen seiner Produkte und Dienstleistungen aufzuwerten, und bietet für Kunden rund um den Globus ein nahtloses Smart Home-Erlebnis.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.haier.net/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/835682/HAIER_awe.jpg

Pressekontakt:

Ida Lou

louyx@haier.com

+86 532 8893 7947

Original-Content von: Haier Group, übermittelt durch news aktuell