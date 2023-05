RTL Deutschland GmbH

RTL Deutschland bündelt AdTech-Aktivitäten

Martin Hoberg leitet neuen AdTech-Bereich bei RTL Deutschland.

RTL Deutschland bündelt seine Aktivitäten im Bereich AdTechnology. Martin Hoberg verantwortet als Chief International AdTech Officer die neue Einheit, die künftig die Zusammenarbeit und Weiterentwicklung der internationalen AdTech-Beteiligungen des Unternehmens koordinieren und stärken wird. In seiner neuen Funktion berichtet Martin Hoberg an Matthias Dang, Co-CEO RTL Deutschland.

Die Unternehmen smartclip, das smartclip Tochterunternehmen Realytics (Frankreich), Yospace (Großbritannien) sowie die 50% Beteiligung an SQL Services agieren dabei weiterhin als eigenständige Unternehmen am Markt. AdTechnology ist für RTL ein internationales Wachstumsfeld und ein wichtiger Baustein für die Transformation des Kerngeschäfts. Diese aktiv zu treiben und als führender Anbieter mitzugestalten ist Ziel der neuen Einheit. Das internationale AdTech Geschäft der RTL Group wird dabei von RTL Deutschland operativ gesteuert.

Mit seinen Beteiligungen, insbesondere im Bereich Video AdTech, hat sich RTL Deutschland in den vergangenen Jahren ein wichtiges Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb erworben und agiert in diesem Bereich heute überwiegend unabhängig von internationalen Wettbewerbern.

Martin Hoberg zu seiner neuen Aufgabe: "AdTechnology und Vermarktung gehören seit über einem Jahrzehnt zu meinen Schwerpunktthemen. Ich freue mich daher sehr, mich zukünftig auf die Weiterentwicklung unserer AdTech-Gesellschaften zu fokussieren und ganz besonders auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren exzellenten Kolleg:innen und Teams."

Matthias Dang, Co-CEO RTL Deutschland: "Martin ist für mich seit langem ein geschätzter Ansprechpartner bei strategischen AdTech-Themen. Er ist mit unseren Beteiligungen eng verknüpft und für RTL Deutschland daher die ideale Besetzung für den weiteren Ausbau unserer Aktivitäten. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit."

Die Kompetenzen der RTL AdTech-Beteiligungen umfassen Server Side Dynamic Ad Insertion, AdServing, Supply Side Platform (SSP), Addressable TV (ATV), Media Buchungssysteme sowie Attributionstechnologie. Kontinuierlich werden technologische Lösungen (weiter)entwickelt, um auf die dynamischen Anforderungen der lokalen Märkte reagieren zu können.

Diese Expertise wird mittlerweile zum größeren Teil von externen Partnern in Anspruch genommen. So erzielt beispielsweise Yospace den überwiegenden Teil seines Umsatzes außerhalb Europas und die bereits 2016 erworbene AdServing-, SSP- und ATV-Technologie von smartclip wird von Kunden in ganz Europa genutzt.

Martin Hoberg war zuvor Chief Strategy Officer von RTL Deutschland und hat ab 2008 in verschiedenen Rollen in der Vermarktung und Strategie bei Bertelsmann und RTL Deutschland gearbeitet.

