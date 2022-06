RTL Deutschland GmbH

Glamouröse GALA Launch-Party in Berlin

Annika Lau feiert mit zahlreichen Promis den Start von GALA bei RTL

Köln (ots)

RTL und GALA haben gestern Abend anlässlich des Starts des TV-Magazins am kommenden Samstag den roten Teppich ausgerollt. Moderatorin Annika Lau begrüßte rund 250 Gäste zur exklusiven Launch-Party im Hotel SO/Berlin Das Stue. Mit dabei waren unter anderem die Schauspieler:innen Natalia Wörner, Natalia Avelon, Ulrike Frank, Frederick Lau, Herbert Knaup und Pasquale Aleardi, die Moderator:innen Frauke Ludowig, Pinar Atalay, Bella Lesnik und Tamara Gräfin von Nayhauß sowie Designerin Barbara Becker mit Sohn Noah Becker.

Am Samstag, den 11. Juni um 17:45 Uhr feiert GALA Premiere bei RTL. In jeder Sendung begrüßt die Moderatorin einen prominenten Gast zum Gespräch und wirft einen persönlichen Blick in das Leben der Royals und Prominenten. In der Auftaktsendung ist das deutsche Top-Model Eva Padberg zu Gast bei Annika Lau.

Aktuelle Bilder von der GALA Launch-Party finden Sie hier im Media Hub von RTL Deutschland.

